Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Özellikle dünden bu yana pek çok şehirden yeni yangın haberleri geldi. İzmir, Bolu ve Aydın alevlerin en çok yayıldığı, zarar verdiği yerler. Son duruma ilişkin Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yangınla mücadelede yorulmayan, acı çekmeyen ve uykuya ihtiyaç duymayan bir düşmanla savaşıyoruz. Şu anda 8 aktif yangınımız var. Bunlardan 4'ünün enerjisi düşürülmüş vaziyette, şu anda içerisinde bulunduğumuz Aydın'da dahil olmak üzere diğer 3'ü ile ilgili de çalışmalar gece boyunca da devam edecek" dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınlarına sebep olduğundan şüphelenilen 7 şahsın gözaltına alındığını, Bolu'da ise 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.
YANGINLARA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Manisa, Bolu, İzmir, Aydın ve Karabük çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor.