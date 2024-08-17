Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Özellikle dünden bu yana pek çok şehirden yeni yangın haberleri geldi. İzmir, Bolu ve Aydın alevlerin en çok yayıldığı, zarar verdiği yerler. Son duruma ilişkin Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yangınla mücadelede yorulmayan, acı çekmeyen ve uykuya ihtiyaç duymayan bir düşmanla savaşıyoruz. Şu anda 8 aktif yangınımız var. Bunlardan 4'ünün enerjisi düşürülmüş vaziyette, şu anda içerisinde bulunduğumuz Aydın'da dahil olmak üzere diğer 3'ü ile ilgili de çalışmalar gece boyunca da devam edecek" dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınlarına sebep olduğundan şüphelenilen 7 şahsın gözaltına alındığını, Bolu'da ise 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 1

YANGINLARA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Manisa, Bolu, İzmir, Aydın ve Karabük çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 2

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, 2 KİŞİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, birçok ilde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Ülke genelinde; 15-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 19 orman yangını meydana gelmiştir. Orman yangınına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen; İzmir’in Tire ilçesinde 3 şahıs, Ödemiş ilçesinde 2 şahıs, Bayındır ilçesinde 1 şahıs ve Karşıyaka ilçesinde 1 şahıs olmak üzere toplam 7 şahıs gözaltına alınmıştır. Bolu’nun Göynük ilçesinde gözaltına alınan 4 şahıstan 2’si tutuklanmış, 2’si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir."

Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 3

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da; Bolu, Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla'da çıkan orman yangınlarında 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saatlik uçuşta 2 bin 134 sorti yapıldığını ve 7 bin 662 ton su atıldığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise, söndürme çalışmalarına 13 helikopterle destek sağlandığını duyurdu.

Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 4

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Karayolları Genel Müdürlüğü, yangın nedeniyle kapanan yollarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "İzmir'de meydana gelen orman yangını nedeniyle Torbalı-Bayındır Yolu'nun 18-25. km'leri arası ile Menderes-Gümüldür Yolu’nun 0-26. km'leri arası geçici olarak trafiğe kapatılmıştır" denildi.

Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 5

İZMİR MENDERES

İzmir'in Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 uçak, 3 helikopter, 7 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi 16.55'te yapılan yangına müdahale, havadan ve karadan sürüyor.

Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 6

İZMİR KARŞIYAKA

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi Karatepe mevkisinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına, günün ağarmasıyla ekipler havadan müdahale etmeye başladı. Yangın yerleşim yerlerine kadar ulaşmıştı.

Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 7

Yangında 16 ev yandı, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı. 3 mahallenin de tahliye edildiği yangın dolayısıyla hayvan barınağı da boşaltılmıştı.

Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 8

İZMİR URLA

İzmir'in Urla ilçesinde Balıklıova Mahallesi'nde bir site yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Site sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Alevlerin siteye yaklaşması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri tedbiren sitenin tahliyesini başlattı.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 9

İZMİR VALİSİ: BİR SİTE TAHLİYE EDİLDİ

İzmir Valisi Süleyman Elban, Urla ilçesindeki yangın nedeniyle bölgedeki bir sitenin tahliye edildiğini söyledi.

Bölgede devam eden söndürme çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Elban, AA muhabirine, yangına bölgedeki kopan bir elektrik hattından çıkan kıvılcımların neden olduğunu bildirdi.

Bölgenin ağırlıklı makilik alan olduğunu belirten Elban, "Yangın, havanın çok sıcak ve kurak olması artı şiddetli rüzgar neticesiyle çok hızlı yayılım gösterdi." dedi.

Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 10

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, jandarma, polis ve diğer kurum ekiplerinin müdahale etmek için sahada olduğunu anlatan Elban, şöyle devam etti:

"Ekipler hızlı müdahale etmesine rağmen belli oranda yangın maalesef yayıldı. Bölgede 440 konuttan oluşan bir yazlık site var, bu site dışında herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmiyor. Bu siteye de ulaşmaması ve can, mal kaybı olmaması için tüm ekiplerimiz yoğun bir şekilde oraya yangının ulaşmaması için çalışıyor. Vatandaşlarımızın da bir riske girmeden oradan ayrılması için uyarıya bulunduğumuzda, vatandaşlarımın büyük çoğunluğu uyarımızı dikkate alarak evlerini terk ettiler. Fakat 34 vatandaşımız son ana kadar ayrılmama konusunda direnç gösterince onları da kara yoluyla risk oluşturduğu için sahil güvenlik ekiplerimizin teknesiyle deniz yoluyla tahliye ettik."

Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 11

Elban, yangının hem site hem de bölgedeki yerleşim yerleri açısından bir risk oluşturmadığını söyledi.

Karşıyaka Yamanlar'daki yangına müdahalenin sürdüğünü anlatan Elban, "Akşam üzeri 17.30 gibi Menderes ilçemizde bir yangın başladı ve o devam ediyor. Tire ve Bayındır'daki yangınlar tamamen kontrol altına alındı. Ancak buradaki, Menderes'teki ve Yamanlar'daki henüz aktif durumunu koruyor. Ancak Yamanlar'daki yangının enerjisi düşürüldü. İnşallah kısa sürede iyi haberler vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 12

BAKAN YUMAKLI: YORULMAYAN VE UYKUYA İHTİYAÇ DUYMAYAN BİR DÜŞMANLA SAVAŞIYORUZ

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangınında ekiplerin çalışmalarını karadan ve havadan inceleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınların son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yangınla mücadele eden ekiplerin büyük bir özveri gösterdiğini belirten Bakan Yumaklı, "Yangınla mücadelede yorulmayan, acı çekmeyen ve uykuya ihtiyaç duymayan bir düşmanla savaşıyoruz" dedi.

"Ekip arkadaşlarımız yoruluyor, uykusuz kalıyor, acıkıyor ve susuyorlar. Bu insanların ihtiyaçları en iyi şekilde karşılanmaya çalışılıyor" ifadelerini kullanan Bakan Yumaklı, "Ancak unutmamalıyız ki bu mücadele, vatandaşlarımızın desteği olmadan kazanılamaz" dedi.

Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 13

"KÜÇÜK BİR ÖNLEM BÜYÜK FELAKETLERİ ENGELLEYEBİLİR"

Yumaklı, vatandaşlardan hassasiyet beklediklerini vurgulayarak, 15 Eylül'e kadar kapalı alanların dışında ateş veya alev oluşturabilecek hiçbir faaliyet yapılmaması gerektiğini ifade etti.

Bakan Yumaklı yangınların çoğunun basit ihmallerden kaynaklandığını hatırlatarak, "Basit bir bahçe temizliği, demir testeresiyle yapılan bir işlem ya da bir sigara izmariti bile büyük bir yangına yol açabilir. 'Bir şey olmaz' dememek gerekiyor, çünkü oluyor. Küçük bir önlem, biraz dikkat, şu anda burada yüzlerce insanın günlerce süren mücadelesini ve devletin kaynaklarının harcanmasını önleyebilir" dedi.

Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 14

YANGINLARDA SON DURUM

Gün içinde aktif beş yangının sürdüğünü belirten Yumaklı, "Bu yangınlardan biri Aydın'da, diğeri İzmir Karşıyaka'da. Ayrıca Manisa Gördes, Bolu Göynük ve Karabük Ovacık'ta yangınlar vardı. Aydın Bozdoğan dışındaki dört yangının enerjisi zaman zaman azaldı. Ancak meteorolojik koşullar, özellikle rüzgarın yön değişiklikleri, bu yangınların yeniden güçlenmesine neden oldu. Gün içerisinde arkadaşlarımız çok ciddi mücadele ettiler. An itibari ile bunların enerjileri düşürüldü diyebiliriz" diye konuştu.

Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 15

AYDIN'DA 9 KM'LİK YANGIN HATTI

Aydın'da, Güney ve Kuzey kanadında toplam dokuz kilometrelik bir yangın hattı bulunduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Şiddetli rüzgarlar nedeniyle yangın geniş bir alana yayıldı ve engebeli araziler müdahaleyi zorlaştırdı. Ancak ekiplerimiz burada da çok yoğun bir mücadele verdiler ve orta alanlardaki büyük orandaki kısımları hallettiler" ifadelerini kullanarak üç gecedir uyumayan tüm ekiplere ve destek veren kamu kurumlarına teşekkür etti.

Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 16

"ŞU ANDA 8 AKTİF YANGIN VAR"

"Yangın söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor"
İzmir Yamanlar'da gün içinde 3 uçak, 15 helikopter, 60 arazöz ve 390 personelin yangın söndürme çalışmalarına katıldığını belirten Yumaklı, Aydın'da ise 7 uçak, 15 helikopter, 62 kara aracı ve 368 personelin görev yaptığını söyledi.

Gün içerisinde 3 yeni yangınla ilgili de bilgi veren Bakan Yumaklı, "Bir tanesi İzmir Menderes'te baraj yanında. Hemen orada da 6 uçak, 4 helikopter, 22 kara aracı ve 160 personel müdahale etti. Tabi bunlar da bizim güçlerimizin bölünmesine sebep oluyor. İkinci yangın ise Uşak Eşme'de başladı. Yangın saat 13.19'da başladı, 13.30'da ilk müdahale yapıldı. Ormanlık alanda başladı. Burada 3 helikopter, 14 arazöz, 79 personel görevlendirildi. Üçüncü yangın ise buraya gelirken İzmir Karaburun'da meydana geldi. Bu yangının da ihbarı yapıldı arkadaşlarımız planlamalarını yapıyorlar. Sonuç itibari ile şu anda 8 aktif yangınımız var. Bunlardan 4'ünün enerjisi düşürülmüş vaziyette, şu anda içerisinde bulunduğumuz Aydın'da dahil olmak üzere diğer 3'ü ile ilgili de çalışmalar gece boyunca da devam edecek" dedi.

Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 17

AZERBAYCAN'DAN YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI DESTEĞİ

Bakan Yumaklı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Türkiye'deki yangınlar da gündem konusu oldu. Bunun akabinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'de bir yangın söndürme uçağının Türkiye'ye tahsis edildiğini belirtti. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile biz de muhataplarımız ile temasa geçtik. Gereken işlemler yapıldı. Bu gece saat 23.00 itibari ile yangın söndürme uçağı Adnan Menderes Havalimanı'na inecek" ifadelerini kullandı.

Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 18

İZMİR'DEKİ YANGINLARIN ÇIKIŞ NEDENİ

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, daha önce yaptığı açıklamada ise Karşıyaka'daki yangının piknikte yakılan ateş nedeniyle çıktığını söylemişti.

Ödemiş'teki yangını ise iki çocuk, otluk alanda sigara içerken çıkardı.

Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 19

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İzmir'deki yangından 78 kişi etkilenirken can kaybı yaşanmadı.

Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 20

Yanan alanlar, günün ağarmasıyla birlikte görüntülenirken facianın boyutu ortaya çıktı.

Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 21

İzmir'de yanan alanlar havadan görüntülendi.

Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 22
Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 23
Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 24
Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 25

BOLU

Bolu'nun Göynük ilçesi Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda önceki gün öğle saatlerinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor. 

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Orman yangınları sebebiyle gözaltına alınan 4 kişiden 2'si ise tutuklandı. Bölgede incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, başlangıçta 12 farklı noktada devam eden yangının 3'e indirildiğini, yerleşim alanlarının tehdit altında olmadığını söyledi.

Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 26

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat da bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Söndürme çalışmalarının devam edildiğini söyleyen Polat, "Hem memleketimize hem de Bolu ve Göynük halkına geçmiş olsun. Sarp ve dik araziler, insan unsurunun dahi ulaşmasının mümkün olmadığı, sık ormanların yer aldığı arazide yangını söndürmek için büyük mücadele veriyoruz. Bahsettiğim alan çevresi 30 kilometreye yaklaşan içerisinde farklı noktalarda yerleşim, fabrikalar ve tesisler olan bir yer. Bu işimizi zorlaştıran unsurlardı ve yangının söndürme süresini uzatan sebeplerin başında geliyordu." dedi.

Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 27

Başlangıçta birbirinden uzak 12 farklı noktada yangın devam etmekteyken 3. gün itibariyle bu noktanın 3'e indirildiğini belirten Polat, "Diğer noktalarda yangın söndürülmüş ve oranın personeli ve araçları da henüz söndürülmemiş alanlara kaydırılmıştır. Zaman zaman ulaşılamayan noktalarda parlamalar ve enerji artımları görülmektedir. O yüzden bugün şu saat itibariyle yangının kontrol altına alındığını teknik olarak söyleyemeyiz” diye konuştu.

Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 28

AYDIN

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Alhisar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda da dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı, Örmepınar Mahallesi'ndeki bazı evler tahliye edildi.

Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 29

Yangına gece boyunca havadan ve karadan müdahale sürdü. Günün ilk ışıklarıyla hava araçlarının sayısı artırıldı.

Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 30

Yangına kara ekiplerinin yanı sıra havadan da 8 uçak ve 14 helikopterle müdahale ediliyor.

Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 31

Güre, Hışımlar ve Malküpü ve Örmepınar mahallelerinde yanan alanlar drone ile görüntülendi.

Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 32

Rüzgara ve arazinin sarp olmasına rağmen ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 33
Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 34
Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 35

AYDIN'DAKİ YANGIN, MUĞLA KAVAKLIDERE SINIRINA ULAŞTI

Bölgede etkili olan rüzgar birlikte alevler Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Çavdır Mahallesi sınırına ulaştı. Alevlerin ilerlememesi için dozerler ve iş makineleri ile çalışmalar sürerken, itfaiye ekipleri hat üzerinde olası sıçramaya karşı hazır bekletiliyor.

Mahalleli, kendilerine ait traktörlerle tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştı. Jandarma ekipleri, iş makineleri, itfaiye ve yangına müdahale eden araçlar dışında bölgeye sivil araç almıyor.

Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 36

KARABÜK

Karabük'ün Ovacık ilçesinde Alınca ve Beydini köyleri arasında bulunan ormanlık alanda dün saat 14.19 sıralarında çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor. Yangını söndürmek için 61 araç ve 192 personel ile müdahale ediliyor.

Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 37

Çalışmalarda ayrıca Karabük, Ovacık ve Yenice Orman İşletme Müdürlükleri, Karabük DSİ 234. Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Karabük, Ovacık ve Yenice Belediyeleri, Kardemir AŞ ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler, su tankerleri, itfaiye araçları ve dozerler yer alıyor.

Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 38

Bartın ve Karadeniz Ereğli Orman İşletme Müdürlüklerinden araçlar bölgeye intikal halinde olup yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Jandarma Komutanlığına ait 2 yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek veriyor.

Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 39

MANİSA

Manisa'nın Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle yayılarak Salihli ilçesine bugün de Gölmarmara ilçesi Yunuslar Mahallesi'ne ulaştı.

Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 40

Gördes'in yanı sıra Salihli'nin Kale Mahallesi ile halen Gölmarmara'nın Yunuslar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda etkili olan yangına 6 uçak, 14 helikopter, 46 arazöz, 14 su ikmal aracı, 6 iş makinesi, 6 ilk müdahale yer ekibi müdahale ediyor.

Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 41

Yangınla mücadelede 45 teknik eleman olmak üzere 450 personel görev yapıyor. Kayacık Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta çıkan ve devam yangına ise 1 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 iş makinesi, 1 ilk müdahale yer ekibi müdahale ederken, 5 teknik eleman olmak üzere 100 personel bölgede söndürme çalışmalarına katılıyor.

Alevlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan Manisa Valisi Enver Ünlü, Salihli'nin Hacıhıdır Mahallesi ile Gölmarmara'nın Yunuslar ve Çamköy Mahallelerinde yangın riskinin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 42

MUĞLA MİLAS'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Muğla'nın Milas ilçesi kırsal Beçin ile Çamovalı mahalleleri arasındaki ormanda dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak ve helikopterle havadan, 63 araç, 30 iş makinesi, 260 personelle karadan müdahale edildi.

Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 43

İtfaiye erlerinin de destek verdiği söndürme çalışmaları, havanın kararınca karadan sürdürüldü. Alevlerin rüzgarın da etkisiyle büyümesi üzerine Çamovalı Mahallesi boşaltıldı.

Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 44

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Milas'taki yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Orman yangınlarıyla mücadele | 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında - 45

Öte yandan yangının çıkış nedenin belirlenmesi için Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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