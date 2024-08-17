Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yerlikaya: 7 şüpheli gözaltında, 2 kişi tutuklandı

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Özellikle dünden bu yana pek çok şehirden yeni yangın haberleri geldi. İzmir, Bolu ve Aydın alevlerin en çok yayıldığı, zarar verdiği yerler. Son duruma ilişkin bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Milas'taki yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Yumaklı, orman yangınları çıkmaması için herkesten gerekli hassasiyeti göstermesini isteyerek, "Eylül'ün 15'ine kadar bizim alarm durumumuz devam ediyor. Halihazırda 5 aktif yangınımız var. Vatandaşlarımızdan açık alanlarda bir kibrit bile çakmamalarını, araçlarının pencerelerinden izmarit atmamalarını, piknik ateşi yakmamalarını rica ediyorum." dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınlarına sebep olduğundan şüphelenilen 7 şahsın gözaltına alındığını, Bolu'da ise 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yerlikaya: 7 şüpheli gözaltında, 2 kişi tutuklandı - 1

YANGINLARA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Manisa, Bolu, İzmir, Aydın ve Karabük çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yerlikaya: 7 şüpheli gözaltında, 2 kişi tutuklandı - 2

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, 2 KİŞİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, birçok ilde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Ülke genelinde; 15-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 19 orman yangını meydana gelmiştir. Orman yangınına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen; İzmir’in Tire ilçesinde 3 şahıs, Ödemiş ilçesinde 2 şahıs, Bayındır ilçesinde 1 şahıs ve Karşıyaka ilçesinde 1 şahıs olmak üzere toplam 7 şahıs gözaltına alınmıştır. Bolu’nun Göynük ilçesinde gözaltına alınan 4 şahıstan 2’si tutuklanmış, 2’si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir."

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yerlikaya: 7 şüpheli gözaltında, 2 kişi tutuklandı - 3

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da; Bolu, Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla'da çıkan orman yangınlarında 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saatlik uçuşta 2 bin 134 sorti yapıldığını ve 7 bin 662 ton su atıldığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise, söndürme çalışmalarına 13 helikopterle destek sağlandığını duyurdu.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yerlikaya: 7 şüpheli gözaltında, 2 kişi tutuklandı - 4

İzmir'in Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 uçak, 3 helikopter, 7 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi 16.55'te yapılan yangına müdahale, havadan ve karadan sürüyor.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yerlikaya: 7 şüpheli gözaltında, 2 kişi tutuklandı - 5

İZMİR

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi Karatepe mevkisinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına, günün ağarmasıyla ekipler havadan müdahale etmeye başladı. Yangın yerleşim yerlerine kadar ulaşmıştı.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yerlikaya: 7 şüpheli gözaltında, 2 kişi tutuklandı - 6

Yangında 16 ev yandı, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı. 3 mahallenin de tahliye edildiği yangın dolayısıyla hayvan barınağı da boşaltılmıştı.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yerlikaya: 7 şüpheli gözaltında, 2 kişi tutuklandı - 7

"5 AKTİF YANGINIMIZ VAR"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelindeki orman yangınlarına ilişkin bilgi verdi. Bakan Yumaklı, bir önceki açıklamasında 6 aktif yangından bahsettiğini hatırlatarak, "Bunlardan bir tanesi olan Muğla Milas yangını kontrol altına alındı çok şükür. Halihazırda 5 aktif yangınımız var. İzmir Karşıyaka Yamanlar'la alakalı 3 uçak, 14 helikopterle bir vadinin içerisine sıkıştı yangın. Orada ulaşım biraz zor. Bu şekilde uçaklar ve helikopterlerle bu alanda baskıyı azaltıp arkadaşlarımızın bir şekilde müdahale ederek söndürmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yerlikaya: 7 şüpheli gözaltında, 2 kişi tutuklandı - 8

Yumaklı, Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki yangına da 8 uçak, 14 helikopterle müdahale edildiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Bu uçaklardan bir tanesi de geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye getirmiş olduğumuz Be-200, ağır sınıf yangın söndürme uçağı. Onu da buraya yönlendirdik. Şu anda arkamızda bulunan dumanlarını gördüğümüz kuzey hattı yangının çıkış noktası olan Alhisar köyüne yakın bir nokta. Maalesef burada da kırsal alanda başlayıp ormana sirayet eden bir yangın var. Kesin olmamakla beraber yine bir dikkatsizlik sonucu maalesef şu andaki duruma geldiğimizi düşünüyoruz."

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yerlikaya: 7 şüpheli gözaltında, 2 kişi tutuklandı - 9

Bölgede rüzgarın dün çok şiddetli olduğunu, bugün ise düne göre bir miktar azaldığını kaydeden Yumaklı, kuzey ve güney hattaki 2 noktada ekiplerin yoğun çalıştığını anlattı.

Yumaklı, güney hatta çok verimli ormanların yer aldığını vurgulayarak, "Orada bizi çok çok daha zorlayacak. Rüzgarın çok ciddi bir şekilde artması durumunda arkadaşlarımız, müdahale eden ekiplerimiz için de hayati tehlikeler söz konusu olabiliyor. Güre, Hışımlar ve Malküpü mahalleleri burada tahliye edildi. Hışımlar'da üç ev, Örmepınar'da da iki ev hasar görmüş durumda. 10 personelimiz ve 59 vatandaşımız dumanlardan etkilendi ama sağlık durumları açısından herhangi bir risk yok." ifadelerini kullandı.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yerlikaya: 7 şüpheli gözaltında, 2 kişi tutuklandı - 10

Diğer bölgelerdeki yangınlara da değinen Yumaklı, şu bilgileri paylaştı:

"Halihazırda müdahalelere devam edilen Bolu Göynük, Karabük Ovacık ve Manisa Gördes. Burada da enerjileri düşürüldü. Hakikaten çok ciddi bir mücadele veriliyor. Bu gece büyük oranda bunları bitirmekle ilgili arkadaşlar uykusuz bir şekilde ama ne yapmaları gerekiyorsa fedakarca bunlara müdahale ediyorlar. Şu andaki halde yeni bir yangın çıkmazsa eğer, ümit ediyorum ve diliyorum ki biz bu yangınlara konsantre olarak yakın bir zamanda iyi haber vereceğiz."

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yerlikaya: 7 şüpheli gözaltında, 2 kişi tutuklandı - 11

"EYLÜL'ÜN 15'İNE KADAR BİZİM ALARM DURUMUMUZ DEVAM EDİYOR"

Orman yangınlarıyla ilgili hassas olunması gerektiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, "Önümüzdeki pazar gününe kadar hepimizin dikkatli olması gereken bir periyottayız, burada çok düşük nem, yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgar adeta yanmak için sebep arayan ortamlar oluşturuyor. Lütfen, bizler de gerekli hassasiyeti gösterelim. Eylül'ün 15'ine kadar bizim alarm durumumuz devam ediyor." dedi.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yerlikaya: 7 şüpheli gözaltında, 2 kişi tutuklandı - 12

"AÇIK ALANDA BİR KİBRİT BİLE ÇAKMAYIN"

Yumaklı, kendilerini zorlayan en önemli hususun meteorolojik şartlar olduğunu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bu haftadan itibaren gelecek pazar gününe kadar çok yüksek rüzgar, düşük nem ve sıcaklıkla alakalı uyardığını hatırlatarak, "Bütün vatandaşlarımızdan özellikle açık alanlarda bir kibrit bile çakmamalarını, araçlarının pencerelerinden izmarit atmamalarını, piknik ateşi yakmamalarını ve aklıma gelmeyen daha yangına sebep olabilecek ortamı hazırlayacak herhangi bir unsura sebep olmamalarını özellikle rica ediyorum." diye konuştu.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yerlikaya: 7 şüpheli gözaltında, 2 kişi tutuklandı - 13

İZMİR'DEKİ YANGINLARIN ÇIKIŞ NEDENİ

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, daha önce yaptığı açıklamada ise Karşıyaka'daki yangının piknikte yakılan ateş nedeniyle çıktığını söylemişti.

Ödemiş'teki yangını ise iki çocuk, otluk alanda sigara içerken çıkardı.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yerlikaya: 7 şüpheli gözaltında, 2 kişi tutuklandı - 14

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İzmir'deki yangından 78 kişi etkilenirken can kaybı yaşanmadı.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yerlikaya: 7 şüpheli gözaltında, 2 kişi tutuklandı - 15

Yanan alanlar, günün ağarmasıyla birlikte görüntülenirken facianın boyutu ortaya çıktı.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yerlikaya: 7 şüpheli gözaltında, 2 kişi tutuklandı - 16

İzmir'de yanan alanlar havadan görüntülendi.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yerlikaya: 7 şüpheli gözaltında, 2 kişi tutuklandı - 17
Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yerlikaya: 7 şüpheli gözaltında, 2 kişi tutuklandı - 18
Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yerlikaya: 7 şüpheli gözaltında, 2 kişi tutuklandı - 19
Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yerlikaya: 7 şüpheli gözaltında, 2 kişi tutuklandı - 20

BOLU

Bolu'nun Göynük ilçesi Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda önceki gün öğle saatlerinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor. 

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Orman yangınları sebebiyle gözaltına alınan 4 kişiden 2'si ise tutuklandı. Bölgede incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, başlangıçta 12 farklı noktada devam eden yangının 3'e indirildiğini, yerleşim alanlarının tehdit altında olmadığını söyledi.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yerlikaya: 7 şüpheli gözaltında, 2 kişi tutuklandı - 21

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat da bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Söndürme çalışmalarının devam edildiğini söyleyen Polat, "Hem memleketimize hem de Bolu ve Göynük halkına geçmiş olsun. Sarp ve dik araziler, insan unsurunun dahi ulaşmasının mümkün olmadığı, sık ormanların yer aldığı arazide yangını söndürmek için büyük mücadele veriyoruz. Bahsettiğim alan çevresi 30 kilometreye yaklaşan içerisinde farklı noktalarda yerleşim, fabrikalar ve tesisler olan bir yer. Bu işimizi zorlaştıran unsurlardı ve yangının söndürme süresini uzatan sebeplerin başında geliyordu." dedi.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yerlikaya: 7 şüpheli gözaltında, 2 kişi tutuklandı - 22

Başlangıçta birbirinden uzak 12 farklı noktada yangın devam etmekteyken 3. gün itibariyle bu noktanın 3'e indirildiğini belirten Polat, "Diğer noktalarda yangın söndürülmüş ve oranın personeli ve araçları da henüz söndürülmemiş alanlara kaydırılmıştır. Zaman zaman ulaşılamayan noktalarda parlamalar ve enerji artımları görülmektedir. O yüzden bugün şu saat itibariyle yangının kontrol altına alındığını teknik olarak söyleyemeyiz” diye konuştu.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yerlikaya: 7 şüpheli gözaltında, 2 kişi tutuklandı - 23

AYDIN

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Alhisar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda da dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı, Örmepınar Mahallesi'ndeki bazı evler tahliye edildi.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yerlikaya: 7 şüpheli gözaltında, 2 kişi tutuklandı - 24

Yangına gece boyunca havadan ve karadan müdahale sürdü. Günün ilk ışıklarıyla hava araçlarının sayısı artırıldı.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yerlikaya: 7 şüpheli gözaltında, 2 kişi tutuklandı - 25

Yangına kara ekiplerinin yanı sıra havadan da 8 uçak ve 14 helikopterle müdahale ediliyor.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yerlikaya: 7 şüpheli gözaltında, 2 kişi tutuklandı - 26

Güre, Hışımlar ve Malküpü ve Örmepınar mahallelerinde yanan alanlar drone ile görüntülendi.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yerlikaya: 7 şüpheli gözaltında, 2 kişi tutuklandı - 27
Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yerlikaya: 7 şüpheli gözaltında, 2 kişi tutuklandı - 28
Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yerlikaya: 7 şüpheli gözaltında, 2 kişi tutuklandı - 29

Rüzgara ve arazinin sarp olmasına rağmen ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yerlikaya: 7 şüpheli gözaltında, 2 kişi tutuklandı - 30

AYDIN'DAKİ YANGIN, MUĞLA KAVAKLIDERE SINIRINA ULAŞTI

Bölgede etkili olan rüzgar birlikte alevler Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Çavdır Mahallesi sınırına ulaştı. Alevlerin ilerlememesi için dozerler ve iş makineleri ile çalışmalar sürerken, itfaiye ekipleri hat üzerinde olası sıçramaya karşı hazır bekletiliyor.

Mahalleli, kendilerine ait traktörlerle tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştı. Jandarma ekipleri, iş makineleri, itfaiye ve yangına müdahale eden araçlar dışında bölgeye sivil araç almıyor.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yerlikaya: 7 şüpheli gözaltında, 2 kişi tutuklandı - 31

KARABÜK

Karabük'ün Ovacık ilçesinde Alınca ve Beydini köyleri arasında bulunan ormanlık alanda dün saat 14.19 sıralarında çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor. Yangını söndürmek için 61 araç ve 192 personel ile müdahale ediliyor.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yerlikaya: 7 şüpheli gözaltında, 2 kişi tutuklandı - 32

Çalışmalarda ayrıca Karabük, Ovacık ve Yenice Orman İşletme Müdürlükleri, Karabük DSİ 234. Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Karabük, Ovacık ve Yenice Belediyeleri, Kardemir AŞ ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler, su tankerleri, itfaiye araçları ve dozerler yer alıyor.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yerlikaya: 7 şüpheli gözaltında, 2 kişi tutuklandı - 33

Bartın ve Karadeniz Ereğli Orman İşletme Müdürlüklerinden araçlar bölgeye intikal halinde olup yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Jandarma Komutanlığına ait 2 yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek veriyor.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yerlikaya: 7 şüpheli gözaltında, 2 kişi tutuklandı - 34

MANİSA

Manisa'nın Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle yayılarak Salihli ilçesine bugün de Gölmarmara ilçesi Yunuslar Mahallesi'ne ulaştı.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yerlikaya: 7 şüpheli gözaltında, 2 kişi tutuklandı - 35

Gördes'in yanı sıra Salihli'nin Kale Mahallesi ile halen Gölmarmara'nın Yunuslar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda etkili olan yangına 6 uçak, 14 helikopter, 46 arazöz, 14 su ikmal aracı, 6 iş makinesi, 6 ilk müdahale yer ekibi müdahale ediyor.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yerlikaya: 7 şüpheli gözaltında, 2 kişi tutuklandı - 36

Yangınla mücadelede 45 teknik eleman olmak üzere 450 personel görev yapıyor. Kayacık Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta çıkan ve devam yangına ise 1 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 iş makinesi, 1 ilk müdahale yer ekibi müdahale ederken, 5 teknik eleman olmak üzere 100 personel bölgede söndürme çalışmalarına katılıyor.

Alevlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan Manisa Valisi Enver Ünlü, Salihli'nin Hacıhıdır Mahallesi ile Gölmarmara'nın Yunuslar ve Çamköy Mahallelerinde yangın riskinin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yerlikaya: 7 şüpheli gözaltında, 2 kişi tutuklandı - 37

MUĞLA MİLAS'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Muğla'nın Milas ilçesi kırsal Beçin ile Çamovalı mahalleleri arasındaki ormanda dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak ve helikopterle havadan, 63 araç, 30 iş makinesi, 260 personelle karadan müdahale edildi.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yerlikaya: 7 şüpheli gözaltında, 2 kişi tutuklandı - 38

İtfaiye erlerinin de destek verdiği söndürme çalışmaları, havanın kararınca karadan sürdürüldü. Alevlerin rüzgarın da etkisiyle büyümesi üzerine Çamovalı Mahallesi boşaltıldı.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yerlikaya: 7 şüpheli gözaltında, 2 kişi tutuklandı - 39

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Milas'taki yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yerlikaya: 7 şüpheli gözaltında, 2 kişi tutuklandı - 40

Öte yandan yangının çıkış nedenin belirlenmesi için Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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