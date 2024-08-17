Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yerlikaya: 7 şüpheli gözaltında, 2 kişi tutuklandı
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Özellikle dünden bu yana pek çok şehirden yeni yangın haberleri geldi. İzmir, Bolu ve Aydın alevlerin en çok yayıldığı, zarar verdiği yerler. Son duruma ilişkin bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Milas'taki yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Yumaklı, orman yangınları çıkmaması için herkesten gerekli hassasiyeti göstermesini isteyerek, "Eylül'ün 15'ine kadar bizim alarm durumumuz devam ediyor. Halihazırda 5 aktif yangınımız var. Vatandaşlarımızdan açık alanlarda bir kibrit bile çakmamalarını, araçlarının pencerelerinden izmarit atmamalarını, piknik ateşi yakmamalarını rica ediyorum." dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınlarına sebep olduğundan şüphelenilen 7 şahsın gözaltına alındığını, Bolu'da ise 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.
YANGINLARA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Manisa, Bolu, İzmir, Aydın ve Karabük çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor.