Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Devam eden beş yangın var

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Özellikle dünden bu yana pek çok şehirden yeni yangın haberleri geldi. İzmir, Bolu ve Aydın alevlerin en çok yayıldığı, zarar verdiği yerler. Son duruma ilişkin bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Milas'taki yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Yumaklı, orman yangınları çıkmaması için herkesten gerekli hassasiyeti göstermesini isteyerek, "Eylül'ün 15'ine kadar bizim alarm durumumuz devam ediyor." diye konuştu.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Devam eden beş yangın var - 1

YANGINLARA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Manisa, Bolu, İzmir, Aydın ve Karabük çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Devam eden beş yangın var - 2

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da; Bolu, Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla'da çıkan orman yangınlarında 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saatlik uçuşta 2 bin 134 sorti yapıldığını ve 7 bin 662 ton su atıldığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise, söndürme çalışmalarına 13 helikopterle destek sağlandığını duyurdu.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Devam eden beş yangın var - 3

İZMİR

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi Karatepe mevkisinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına, günün ağarmasıyla ekipler havadan müdahale etmeye başladı. Yangın yerleşim yerlerine kadar ulaşmıştı.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Devam eden beş yangın var - 4

Yangında 16 ev yandı, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı. 3 mahallenin de tahliye edildiği yangın dolayısıyla hayvan barınağı da boşaltılmıştı.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Devam eden beş yangın var - 5

"72 YANGINDAN 69'U KONTROL ALTINA ALINDI, 6 AKTİF YANGIN VAR"

Yangın nedeniyle İzmir'e gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelindeki orman yangınlarına ilişkin bilgi verdi. Bakan Yumaklı, önceki gün ve dünden devam eden yangınlar olduğunu ifade ederek, "72 yangından 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var." dedi.

İzmir Ödemiş ve Aydın Didim'deki yangınların kontrol altında olduğunu kaydeden Yumaklı, Bolu Göynük yangınının enerjisinin düşürüldüğünü, arazi yapısının çok sarp olması nedeniyle müdahalenin zorluklarla yürüdüğünü söyledi. Duman nedeniyle görüş alanının düştüğünü belirten Yumaklı, "Bir süre böyle devam edecek, arkadaşlar söndüre söndüre ve soğuta soğuta devam edecekler." dedi. Yumaklı, Karabük Ovacık ve İzmir Yamanlar'daki yangınların da enerjilerinin düşürüldüğünü dile getirdi.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Devam eden beş yangın var - 6

"KOMPLE ETKİLENEN ALAN YAKLAŞIK 1600 HEKTAR CİVARINDA"

Yamanlar Sancaklı Mahallesi yakınında dik vadiler ve sarp alan olduğuna dikkati çeken Yumaklı, şu bilgileri verdi:

"Oraya hava araçları müdahale edemiyor. Karadan arkadaşlarımız bütün gece boyunca müdahaleleri yaptılar. Şu anda orası devam ediyor. Şehri ilgilendiren herhangi bir husus kalmadı. Duman tespit ediyorsunuzdur, küller geliyor. Bu dumanın bir bölümü hemen yakınımızdaki Büyükşehir Belediyesinin çöp aktarma tesisi ile alakalı ve onun etrafındaki 1-2 bina, onların dumanı geliyor şehre. Yani halihazırda yangınla ilgili şehri tedirgin edecek herhangi bir husus söz konusu değil. İzmir Yamanlar için söylüyorum, etkilenen alan, bunun içerisinde kırsal alanlar, açık alanlar var, orman alanından bahsetmiyorum. Komple etkilenen alan yaklaşık 1600 hektar civarında. Bunun ne kadarının orman alanı olduğu ve ne kadarı hasar gördüğünü arkadaşlarımız bilahare açıklayacaklar. Halihazırda 2 uçak ve 11 helikopter müdahale etmeye devam ediyorlar."

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Devam eden beş yangın var - 7

Muğla Milas'taki yangının enerjisinin düştüğünü dile getiren Yumaklı, Aydın Bozdoğan'da dün başlayan yangının rüzgarın şiddetiyle çok kısa zamanda yayıldığını belirtti. Yangının şu an için herhangi bir yerleşim yerine tehdidinin bulunmadığını kaydeden Yumaklı, ekosistemde insanlarla aynı dünyayı paylaşan canlıların etkilenmesinin dışında herhangi bir can kaybının olmadığını ifade etti.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Devam eden beş yangın var - 8

Yumaklı, gece boyunca yangınların yanı sıra dezenformasyonla da mücadele ettiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Gece boyu hem yangınlarla mücadele ederken hem de bir organize kötülükle mücadele ediyoruz. Bu da enteresan, insan ülkesine bunu niye yapar? Uluslararası çağrılar var mesela. Bizim uluslararası çağrıyı gerektirecek herhangi bir hususumuz yok ki. Bu, neden yapılıyor? Panik oluşturmak için yapılıyor maalesef. Lütfen bizim, ilgili arkadaşların, valiliklerin açıklamalarını baz alın. İkincisi de başka tarihler, başka ülkeler, başka şehirlerdeki yangınlar sanki İzmir yangınıymış gibi servis edildi yani organize kötülük demekten başka aklıma bir şey gelmiyor açıkçası. Buradan tekrar bütün vatandaşlarımızdan bu tür dezenformasyonlara kanmamalarını, bizlerin açıklamalarını takip etmelerini özellikle rica ediyorum."

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Devam eden beş yangın var - 9

"EYLÜL'ÜN 15'İNE KADAR ALARM DURUMUMUZ DEVAM EDİYOR"

Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili hassas olunması gerektiğini vurguladı. "Önümüzdeki pazar gününe kadar hepimizin dikkatli olması gereken bir periyottayız, burada çok düşük nem, yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgar adeta yanmak için sebep arayan ortamlar oluşturuyor." diyen Yumaklı, şöyle devam etti:

"Lütfen, bizler de gerekli hassasiyeti gösterelim. Eylül'ün 15'ine kadar bizim alarm durumumuz devam ediyor. Bütün arkadaşlarımız gece gündüz demeden bu tür durumlar oluştuğunda bunlara müdahale edecekler. Burada 4 gündür uyumayan arkadaşlarımız var. Onlar, bu işten şikayetçi değil. Sadece insanları galeyana getirecek doğru olmayan şeylerden kaçınalım ve bu kardeşlerimizin başarılı olması için dua edelim. Biz başka bir şey istemiyoruz."

Yamanlar'daki yangını çıkaranlarla ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığıyla ilgili soru üzerine Bakan Yumaklı, "Kimlikleri sanıyorum tespit edilmek üzere." dedi.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Devam eden beş yangın var - 10

YANGINLARIN ÇIKIŞ NEDENİ

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, daha önce yaptığı açıklamada ise Karşıyaka'daki yangının piknikte yakılan ateş nedeniyle çıktığını söylemişti.

Ödemiş'teki yangını ise iki çocuk, otluk alanda sigara içerken çıkardı.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Devam eden beş yangın var - 11

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İzmir'deki yangından 78 kişi etkilenirken can kaybı yaşanmadı.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Devam eden beş yangın var - 12

Yanan alanlar, günün ağarmasıyla birlikte görüntülenirken facianın boyutu ortaya çıktı.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Devam eden beş yangın var - 13

İzmir'de yanan alanlar havadan görüntülendi.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Devam eden beş yangın var - 14
Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Devam eden beş yangın var - 15
Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Devam eden beş yangın var - 16
Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Devam eden beş yangın var - 17
Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Devam eden beş yangın var - 18

BOLU

Bolu'nun Göynük ilçesi Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda önceki gün öğle saatlerinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Devam eden beş yangın var - 19

Yangını söndürme çalışmalarına Bolu ve çevre illerden 11 helikopter ile 108'i arazöz olmak üzere 356 araç ve iş makinesi destek veriyor.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Devam eden beş yangın var - 20

Bölgede görev yapan 1213 personel ile yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Devam eden beş yangın var - 21

AYDIN

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Alhisar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda da dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı, Örmepınar Mahallesi'ndeki bazı evler tahliye edildi.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Devam eden beş yangın var - 22

Yangına gece boyunca havadan ve karadan müdahale sürdü. Günün ilk ışıklarıyla hava araçlarının sayısı artırıldı.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Devam eden beş yangın var - 23

Alevlere 8 helikopter, 7 uçak, 32 arazöz, 11 su tankeri, 5 dozer ve 303 personel müdahale ediyor.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Devam eden beş yangın var - 24

Rüzgara ve arazinin sarp olmasına rağmen ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Devam eden beş yangın var - 25

KARABÜK

Karabük'ün Ovacık ilçesinde Alınca ve Beydini köyleri arasında bulunan ormanlık alanda dün saat 14.19 sıralarında çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor. Yangını söndürmek için 61 araç ve 192 personel ile müdahale ediliyor.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Devam eden beş yangın var - 26

Çalışmalarda ayrıca Karabük, Ovacık ve Yenice Orman İşletme Müdürlükleri, Karabük DSİ 234. Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Karabük, Ovacık ve Yenice Belediyeleri, Kardemir AŞ ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler, su tankerleri, itfaiye araçları ve dozerler yer alıyor.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Devam eden beş yangın var - 27

Bartın ve Karadeniz Ereğli Orman İşletme Müdürlüklerinden araçlar bölgeye intikal halinde olup yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Jandarma Komutanlığına ait 2 yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek veriyor.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Devam eden beş yangın var - 28

MANİSA

Manisa'nın Gördes ilçesinde Boyalı ve Kayacık Mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları devam ediyor. Boyalı Mahallesi'ndeki yangına 6 uçak, 14 helikopter, 46 arazöz, 14 su ikmal aracı, 6 iş makinesi, 6 ilk müdahale yer ekibi müdahale ediyor.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Devam eden beş yangın var - 29

Yangınla mücadelede 45 teknik eleman olmak üzere 450 personel görev yapıyor. Kayacık Mahallesi'ndeki yangına ise 1 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 iş makinesi, 1 ilk müdahale yer ekibi müdahale ederken, 5 teknik eleman olmak üzere 100 personel bölgede söndürme çalışmalarına katılıyor.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Devam eden beş yangın var - 30

Yangın nedeniyle Gördes'e bağlı Yeniköy ve Karayakup ile Salihli'ye bağlı Hacıhıdır, Kemer, Kale ve Kurttutan Mahallelerindeki vatandaşlar tahliye edilmişti.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Devam eden beş yangın var - 31

MUĞLA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Muğla'nın ilçesi kırsal Beçin ile Çamovalı mahalleleri arasındaki ormanda dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak ve helikopterle havadan, 63 araç, 30 iş makinesi, 260 personelle karadan müdahale edildi.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Devam eden beş yangın var - 32

İtfaiye erlerinin de destek verdiği söndürme çalışmaları, havanın kararınca karadan sürdürüldü. Alevlerin rüzgarın da etkisiyle büyümesi üzerine Çamovalı Mahallesi boşaltıldı.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Devam eden beş yangın var - 33

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Milas'taki yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Devam eden beş yangın var - 34

Öte yandan yangının çıkış nedenin belirlenmesi için Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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