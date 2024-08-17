Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Devam eden beş yangın var

"EYLÜL'ÜN 15'İNE KADAR ALARM DURUMUMUZ DEVAM EDİYOR"

Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili hassas olunması gerektiğini vurguladı. "Önümüzdeki pazar gününe kadar hepimizin dikkatli olması gereken bir periyottayız, burada çok düşük nem, yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgar adeta yanmak için sebep arayan ortamlar oluşturuyor." diyen Yumaklı, şöyle devam etti:

"Lütfen, bizler de gerekli hassasiyeti gösterelim. Eylül'ün 15'ine kadar bizim alarm durumumuz devam ediyor. Bütün arkadaşlarımız gece gündüz demeden bu tür durumlar oluştuğunda bunlara müdahale edecekler. Burada 4 gündür uyumayan arkadaşlarımız var. Onlar, bu işten şikayetçi değil. Sadece insanları galeyana getirecek doğru olmayan şeylerden kaçınalım ve bu kardeşlerimizin başarılı olması için dua edelim. Biz başka bir şey istemiyoruz."

Yamanlar'daki yangını çıkaranlarla ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığıyla ilgili soru üzerine Bakan Yumaklı, "Kimlikleri sanıyorum tespit edilmek üzere." dedi.