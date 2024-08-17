Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Özellikle dünden bu yana pek çok şehirden yeni yangın haberleri geldi. İzmir, Bolu ve Aydın alevlerin en çok yayıldığı, zarar verdiği yerler. Son duruma ilişkin bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Milas'taki yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Yumaklı, orman yangınları çıkmaması için herkesten gerekli hassasiyeti göstermesini isteyerek, "Eylül'ün 15'ine kadar bizim alarm durumumuz devam ediyor. Halihazırda 5 aktif yangınımız var. Vatandaşlarımızdan açık alanlarda bir kibrit bile çakmamalarını, araçlarının pencerelerinden izmarit atmamalarını, piknik ateşi yakmamalarını rica ediyorum." dedi.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor - 1

YANGINLARA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Manisa, Bolu, İzmir, Aydın ve Karabük çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor - 2

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da; Bolu, Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla'da çıkan orman yangınlarında 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saatlik uçuşta 2 bin 134 sorti yapıldığını ve 7 bin 662 ton su atıldığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise, söndürme çalışmalarına 13 helikopterle destek sağlandığını duyurdu.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor - 3

İZMİR

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi Karatepe mevkisinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına, günün ağarmasıyla ekipler havadan müdahale etmeye başladı. Yangın yerleşim yerlerine kadar ulaşmıştı.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor - 4

Yangında 16 ev yandı, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı. 3 mahallenin de tahliye edildiği yangın dolayısıyla hayvan barınağı da boşaltılmıştı.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor - 5

"5 AKTİF YANGINIMIZ VAR"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelindeki orman yangınlarına ilişkin bilgi verdi. Bakan Yumaklı, bir önceki açıklamasında 6 aktif yangından bahsettiğini hatırlatarak, "Bunlardan bir tanesi olan Muğla Milas yangını kontrol altına alındı çok şükür. Halihazırda 5 aktif yangınımız var. İzmir Karşıyaka Yamanlar'la alakalı 3 uçak, 14 helikopterle bir vadinin içerisine sıkıştı yangın. Orada ulaşım biraz zor. Bu şekilde uçaklar ve helikopterlerle bu alanda baskıyı azaltıp arkadaşlarımızın bir şekilde müdahale ederek söndürmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor - 6

Yumaklı, Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki yangına da 8 uçak, 14 helikopterle müdahale edildiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Bu uçaklardan bir tanesi de geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye getirmiş olduğumuz Be-200, ağır sınıf yangın söndürme uçağı. Onu da buraya yönlendirdik. Şu anda arkamızda bulunan dumanlarını gördüğümüz kuzey hattı yangının çıkış noktası olan Alhisar köyüne yakın bir nokta. Maalesef burada da kırsal alanda başlayıp ormana sirayet eden bir yangın var. Kesin olmamakla beraber yine bir dikkatsizlik sonucu maalesef şu andaki duruma geldiğimizi düşünüyoruz."

Bölgede rüzgarın dün çok şiddetli olduğunu, bugün ise düne göre bir miktar azaldığını kaydeden Yumaklı, kuzey ve güney hattaki 2 noktada ekiplerin yoğun çalıştığını anlattı. Yumaklı, güney hatta çok verimli ormanların yer aldığını vurgulayarak, "Orada bizi çok çok daha zorlayacak. Rüzgarın çok ciddi bir şekilde artması durumunda arkadaşlarımız, müdahale eden ekiplerimiz için de hayati tehlikeler söz konusu olabiliyor. Güre, Hışımlar ve Malküpü mahalleleri burada tahliye edildi. Hışımlar'da üç ev, Örmepınar'da da iki ev hasar görmüş durumda. 10 personelimiz ve 59 vatandaşımız dumanlardan etkilendi ama sağlık durumları açısından herhangi bir risk yok." ifadelerini kullandı.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor - 7

Diğer bölgelerdeki yangınlara da değinen Yumaklı, şu bilgileri paylaştı:

"Halihazırda müdahalelere devam edilen Bolu Göynük, Karabük Ovacık ve Manisa Gördes. Burada da enerjileri düşürüldü. Hakikaten çok ciddi bir mücadele veriliyor. Bu gece büyük oranda bunları bitirmekle ilgili arkadaşlar uykusuz bir şekilde ama ne yapmaları gerekiyorsa fedakarca bunlara müdahale ediyorlar. Şu andaki halde yeni bir yangın çıkmazsa eğer, ümit ediyorum ve diliyorum ki biz bu yangınlara konsantre olarak yakın bir zamanda iyi haber vereceğiz."

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor - 8

"EYLÜL'ÜN 15'İNE KADAR BİZİM ALARM DURUMUMUZ DEVAM EDİYOR"

Orman yangınlarıyla ilgili hassas olunması gerektiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, "Önümüzdeki pazar gününe kadar hepimizin dikkatli olması gereken bir periyottayız, burada çok düşük nem, yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgar adeta yanmak için sebep arayan ortamlar oluşturuyor. Lütfen, bizler de gerekli hassasiyeti gösterelim. Eylül'ün 15'ine kadar bizim alarm durumumuz devam ediyor." dedi.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor - 9

"AÇIK ALANDA BİR KİBRİT BİLE ÇAKMAYIN"

Yumaklı, kendilerini zorlayan en önemli hususun meteorolojik şartlar olduğunu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bu haftadan itibaren gelecek pazar gününe kadar çok yüksek rüzgar, düşük nem ve sıcaklıkla alakalı uyardığını hatırlatarak, "Bütün vatandaşlarımızdan özellikle açık alanlarda bir kibrit bile çakmamalarını, araçlarının pencerelerinden izmarit atmamalarını, piknik ateşi yakmamalarını ve aklıma gelmeyen daha yangına sebep olabilecek ortamı hazırlayacak herhangi bir unsura sebep olmamalarını özellikle rica ediyorum." diye konuştu.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor - 10

İZMİR'DEKİ YANGINLARIN ÇIKIŞ NEDENİ

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, daha önce yaptığı açıklamada ise Karşıyaka'daki yangının piknikte yakılan ateş nedeniyle çıktığını söylemişti.

Ödemiş'teki yangını ise iki çocuk, otluk alanda sigara içerken çıkardı.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor - 11

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İzmir'deki yangından 78 kişi etkilenirken can kaybı yaşanmadı.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor - 12

Yanan alanlar, günün ağarmasıyla birlikte görüntülenirken facianın boyutu ortaya çıktı.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor - 13

İzmir'de yanan alanlar havadan görüntülendi.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor - 14
Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor - 15
Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor - 16
Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor - 17
Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor - 18

BOLU

Bolu'nun Göynük ilçesi Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda önceki gün öğle saatlerinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor. Yangını söndürme çalışmalarına Bolu ve çevre illerden 12 helikopter ile 138 arazöz ile 245 araç ve iş makinesi destek veriyor.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor - 19

Bölgede görev yapan 1357 personel ile yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor. İncelemelerde bulunmak üzere Umurlar köyüne gelen Vali Erkan Kılıç, yetkililerden bilgi aldı. Kılıç, gazetecilere, "Yangın şu anda tam kontrol altına alınmadı ama ekiplerimiz yoğun şekilde çalışıyor." dedi.

Kılıç, herkesin cansiperane çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Kılıç, şöyle devam etti:

"Şu anda yangın belli noktalarda söndürüldü. Oralara tedbir amaçlı müdahaleler devam ediyor. Amacımız yangının daha da yayılmasını önlemek. Çıkabilecek yangınlara da anında müdahale etme noktasında arkadaşlarımız çalışıyor. Bu yangınla ilgili de Sayın Bakanımız da dün açıklamıştı, 4 kişi gözaltına alındı. Şu anda onların işlemleri devam ediyor. Anızdan çıktığını değerlendiriyoruz. Bu konuda da bütün vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz. Nelere mal olduğunu hep beraber görüyoruz."

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor - 20

Vali Kılıç, tedbir amaçlı tahliyelerin yapıldığının hatırlatılması üzerine yaşlı, kadın, çocuk ve engelli birey olmak üzere 490 kişiyi akrabalarının yanlarına yerleştirdiklerini dile getirdi. Vatandaşların evlerini bırakmak istemediğini belirten Kılıç, "Burada beyaz et sektöründen dolayı tavuk kümesleri var. Orada da çok büyük sayıda tavuklarımız var. Dolayısıyla onlara da sahip çıkmak istiyorlar, bakımları var. Ama bir şekilde ikna ettik vatandaşları, tehlikeli alandan çıkararak tahliye etmeye gayret gösterdik. Vatandaş da bize duyarlılık gösterdi. Bununla ilgili süreci izleyeceğiz. İnanıyorum ki kısa sürede normale döner ve kendi evine, bağ bahçesine vatandaşlarımız döner." diye konuştu. Soru üzerine Kılıç, yangınla ilgili gözaltına alınanların işlemlerinin devam ettiğini aktararak, "4 kişi, arazinin sahipleri aslında." dedi.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor - 21

AYDIN

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Alhisar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda da dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı, Örmepınar Mahallesi'ndeki bazı evler tahliye edildi.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor - 22

Yangına gece boyunca havadan ve karadan müdahale sürdü. Günün ilk ışıklarıyla hava araçlarının sayısı artırıldı.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor - 23

Alevlere 8 helikopter, 7 uçak, 32 arazöz, 11 su tankeri, 5 dozer ve 303 personel müdahale ediyor.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor - 24

Rüzgara ve arazinin sarp olmasına rağmen ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor - 25

KARABÜK

Karabük'ün Ovacık ilçesinde Alınca ve Beydini köyleri arasında bulunan ormanlık alanda dün saat 14.19 sıralarında çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor. Yangını söndürmek için 61 araç ve 192 personel ile müdahale ediliyor.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor - 26

Çalışmalarda ayrıca Karabük, Ovacık ve Yenice Orman İşletme Müdürlükleri, Karabük DSİ 234. Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Karabük, Ovacık ve Yenice Belediyeleri, Kardemir AŞ ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler, su tankerleri, itfaiye araçları ve dozerler yer alıyor.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor - 27

Bartın ve Karadeniz Ereğli Orman İşletme Müdürlüklerinden araçlar bölgeye intikal halinde olup yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Jandarma Komutanlığına ait 2 yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek veriyor.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor - 28

MANİSA

Manisa'nın Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle yayılarak Salihli ilçesine bugün de Gölmarmara ilçesi Yunuslar Mahallesi'ne ulaştı.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor - 29

Gördes'in yanı sıra Salihli'nin Kale Mahallesi ile halen Gölmarmara'nın Yunuslar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda etkili olan yangına 6 uçak, 14 helikopter, 46 arazöz, 14 su ikmal aracı, 6 iş makinesi, 6 ilk müdahale yer ekibi müdahale ediyor.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor - 30

Yangınla mücadelede 45 teknik eleman olmak üzere 450 personel görev yapıyor. Kayacık Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta çıkan ve devam yangına ise 1 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 iş makinesi, 1 ilk müdahale yer ekibi müdahale ederken, 5 teknik eleman olmak üzere 100 personel bölgede söndürme çalışmalarına katılıyor.

Alevlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan Manisa Valisi Enver Ünlü, Salihli'nin Hacıhıdır Mahallesi ile Gölmarmara'nın Yunuslar ve Çamköy Mahallelerinde yangın riskinin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor - 31

MUĞLA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Muğla'nın ilçesi kırsal Beçin ile Çamovalı mahalleleri arasındaki ormanda dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak ve helikopterle havadan, 63 araç, 30 iş makinesi, 260 personelle karadan müdahale edildi.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor - 32

İtfaiye erlerinin de destek verdiği söndürme çalışmaları, havanın kararınca karadan sürdürüldü. Alevlerin rüzgarın da etkisiyle büyümesi üzerine Çamovalı Mahallesi boşaltıldı.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor - 33

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Milas'taki yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor - 34

Öte yandan yangının çıkış nedenin belirlenmesi için Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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