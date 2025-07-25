Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Hava sıcaklıkları 10 derece daha artacak

BAKAN YUMAKLI: ESKİŞEHİR YANGINI KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Adana, Denizli ve Antalya'daki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

Yumaklı, Antalya Gazipaşa'da ve Karabük'te iki yangına mücahalenin sürdüğünü söyledi.

Bakan İbrahim Yumaklı'noın açıklamaları şu şekilde;



"Bugün 37'si ormanlık alanda 36'sı orman dışı alanda olmak üzere toplam 73 yangınla mücadele edildi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik Osmaneli'ye kadar ulaşan Bozören yangınını, yine Sakarya'nın Doğançay ve Bilecik'e ulaşan Bayat yangınını tamamen kontrol altına almış bulunuyoruz. Şehitler verdiğimiz Eskişehir Seyitgazi'deki yangını da ki Afyon sınırına kadar ulaşmıştı, bunları da an itibarıyla tamamen kontrol altına aldığımızı belirtmek istiyorum.. Antalya, Adana ve Denizli yangınları da kontrol altında.

Mersin Anamur, Antalya Aksu Kurşunlu, Muğla Yatağan yangınları da kontrol altına alındı. Yine bugün başlayan Antalya Muratpaşa Güzeloba, Uşak Sivaslı, Adana Kozan, Denizli Acıpayam, Antalya Alanya Söğüt yangınlarını da büyük ölçüde kontrol altına aldık. Şu anda buralarda soğutma çalışmalarımız devam ediyor."

Bakan Yumaklı, Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde başlayan iki ayrı yangının da devam ettiğini aktardı.



Karabük'te iki yangına müdahalemizi sürdürüyoruz.



Yarından itibaren bütün hava sıcaklıklarının 10 derece artacağı Meteoroloji tarafından belirtildi."