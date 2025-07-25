Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Hava sıcaklıkları 10 derece daha artacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Adana, Denizli ve Antalya'daki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı. Yumaklı, Antalya Gazipaşa'da ve Karabük'te iki yangına müdahalenin sürdüğünü söyledi.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Hava sıcaklıkları 10 derece daha artacak - 1

BAKAN YUMAKLI: ESKİŞEHİR YANGINI KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Adana, Denizli ve Antalya'daki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı. 

Yumaklı, Antalya Gazipaşa'da ve Karabük'te iki yangına mücahalenin sürdüğünü söyledi. 

Bakan İbrahim Yumaklı'noın açıklamaları şu şekilde;

"Bugün 37'si ormanlık alanda 36'sı orman dışı alanda olmak üzere toplam 73 yangınla mücadele edildi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik Osmaneli'ye kadar ulaşan Bozören yangınını, yine Sakarya'nın Doğançay ve Bilecik'e ulaşan Bayat yangınını tamamen kontrol altına almış bulunuyoruz. Şehitler verdiğimiz Eskişehir Seyitgazi'deki yangını da ki Afyon sınırına kadar ulaşmıştı, bunları da an itibarıyla tamamen kontrol altına aldığımızı belirtmek istiyorum.. Antalya, Adana ve Denizli yangınları da kontrol altında. 

Mersin Anamur, Antalya Aksu Kurşunlu, Muğla Yatağan yangınları da kontrol altına alındı. Yine bugün başlayan Antalya Muratpaşa Güzeloba, Uşak Sivaslı, Adana Kozan, Denizli Acıpayam, Antalya Alanya Söğüt yangınlarını da büyük ölçüde kontrol altına aldık. Şu anda buralarda soğutma çalışmalarımız devam ediyor." 

Bakan Yumaklı, Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde başlayan iki ayrı yangının da devam ettiğini aktardı. 


Karabük'te iki yangına müdahalemizi sürdürüyoruz. 

Yarından itibaren bütün hava sıcaklıklarının 10 derece artacağı Meteoroloji tarafından belirtildi." 

TÜRKİYE HABERLERİ

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Hava sıcaklıkları 10 derece daha artacak - 2

Yumaklı, memleketin bir tek dalı için, bir küçük taşı için gözünü kırpmadan canını feda edebilecek milletin mensubu olmaktan gurur duyduğunu belirterek, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan 5 orman çalışanı ile 5 AKUT gönüllüsüne Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Yangınlarla ara vermeden mücadele ederken maalesef çeşitli dezenformasyonların, yalan bilgilerin ve iftiraların ortaya saçıldığını gördüklerini dile getiren Yumaklı, bunlara cevap vermeyeceklerini, sadece ve sadece doğruyu anlatacaklarını kaydetti.

Yumaklı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğru ve zamanında bilgiyle kamuoyunu en iyi şekilde bilgilendirmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Yalan ve dedikoduyla prim elde etmek isteyenlerin ya da tartışmayla kendisine pozisyon elde etmek isteyenlerin bu isteklerine, bu amaçlarına ulaşmasına izin vermeyeceğiz. Onları milletimizin engin ferasetine havale ediyoruz." diye konuştu.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Hava sıcaklıkları 10 derece daha artacak - 3

"PERGE ANTİK KENTİNDE ZARAR YOK"

Bakan Yumaklı, Antalya Gazipaşa'da orman dışı alanda başlayan yangına 2 uçak, 8 helikopter ve kara unsurlarıyla müdahalenin sürdüğünü dile getirerek, "Bu arada yine polemik konusu yapılan, kontrol altına aldığımız Aksu Kurşunlu yangınıyla ilgili bir not vereyim. Burada Perge Antik Kenti'ne kadar ulaşmıştı ama antik kente herhangi bir zararı olmadı. Son olarak bu basın toplantısına gelmeden evvel Manisa Akhisar'da yine orman dışı alanda başlayan yangına 4 uçak ve 10 helikopterle müdahalemiz devam ediyor. Hava karardıktan sonra da bütün gücümüzle yüklenmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu..

Yarından itibaren bütün hava sıcaklıklarının 10 derece daha artacağını belirten Bakan Yumaklı, " Halihazırda geçen seneki yangınlar gibi, daha önceki yangınlar gibi bir düşmanla değil, daha güçlü bir düşmanla karşı karşıyayız." dedi. 

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Hava sıcaklıkları 10 derece daha artacak - 4

ANTALYA'DAKİ YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Antalya'da orman yangınlarıyla mücadele var.

Aksu'da Kurşunlu Mahallesi'nde, Muratpaşa'da Güzeloba Mahallesi, Manavgat'ta Güzelyalı Mahallesi, Gazipaşa ve Alanya'da ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Hava sıcaklıkları 10 derece daha artacak - 5

İhbar üzerine yangın bölgelerine 8 helikopter, 32 arazöz, 2 iş makinesi ve 186 orman personeli ile İl Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) sevk edildi.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Hava sıcaklıkları 10 derece daha artacak - 6

ANONSLARLA EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde alevlerin yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı anonslarla evler tahliye edildi.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Hava sıcaklıkları 10 derece daha artacak - 7

Bakan Yumaklı yangınların kontrol altına alındığı duyurdu. 

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Hava sıcaklıkları 10 derece daha artacak - 8

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Antalya Valisi Hulusi Şahin "Her bir yangını bittikten sonra sebebini, zamanı geriye sararak araştırıyoruz ve tespitlerimizi yapıyoruz. Şu anda Güzeloba'yla ilgili bir gözaltımız var. Orada sabotaj değil ama yapmış oldukları bir faaliyet neticesinde, yakmış oldukları bir ateş neticesinde yangının çıktığı yönünde bilgiler var. Emniyetimiz bir kişiyi gözaltına aldı. Diğerleriyle ilgili böyle bir tespitimiz yok. Çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Hava sıcaklıkları 10 derece daha artacak - 9

ALEVLER BÜLENT ERSOY'UN VİLLASINA DA SIÇRADI

Antalya'da 9 Ağustos'ta sahne alacak olan sanatçı Bülent Ersoy'un, Kundu bölgesi Güzeloba Mahallesi'ndeki villasına da alevler sıçradı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Hava sıcaklıkları 10 derece daha artacak - 10

Yangın büyümeden söndürülürken, villada bulunan Bülent Ersoy'un büyük korku yaşadığı öğrenildi. Ersoy'un durumunun iyi olduğu belirtildi. Villanın yangın nedeniyle zarar gördüğü bildirildi.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Hava sıcaklıkları 10 derece daha artacak - 11

CUNDA'DA YANGIN

Cunda Adası'nda ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz, 1 dozer ve 28 tonluk su tankeri ve 50 kişilik ekipli müdahale edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Ayvalık Belediyesi'ne bağlı ekipler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangında yaklaşık 50 ağaç zarar gördü.

Yangın, ekiplerin zamanında ve koordineli müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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