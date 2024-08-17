Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Yangınların 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Özellikle dünden bu yana pek çok şehirden yeni yangın haberleri geldi. İzmir, Bolu ve Aydın alevlerin en çok yayıldığı, zarar verdiği yerlerdi. Son duruma ilişkin bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Karşıyaka'daki yangınla ilgili şehri tedirgin edecek bir durumun söz konusu olmadığını belirterek "72 yangın vardı, şu an itibariyle bunlardan 69'u kontrol altına alınmış durumda. 6 aktif yangın var." dedi. Bakan Yumaklı, orman yangınları çıkmaması için herkesten gerekli hassasiyeti göstermesini isteyerek, "Eylül'ün 15'ine kadar bizim alarm durumumuz devam ediyor." diye konuştu.
Yurdun birçok bölgesinde alevlerle mücadele var.
İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi Karatepe mevkisinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına, günün ağarmasıyla ekipler havadan müdahale etmeye başladı.