Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Yangınların 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Özellikle dünden bu yana pek çok şehirden yeni yangın haberleri geldi. İzmir, Bolu ve Aydın alevlerin en çok yayıldığı, zarar verdiği yerlerdi. Son duruma ilişkin bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Karşıyaka'daki yangınla ilgili şehri tedirgin edecek bir durumun söz konusu olmadığını belirterek "72 yangın vardı, şu an itibariyle bunlardan 69'u kontrol altına alınmış durumda. 6 aktif yangın var." dedi. Bakan Yumaklı, orman yangınları çıkmaması için herkesten gerekli hassasiyeti göstermesini isteyerek, "Eylül'ün 15'ine kadar bizim alarm durumumuz devam ediyor." diye konuştu.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Yangınların 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var - 1

Yurdun birçok bölgesinde alevlerle mücadele var.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi Karatepe mevkisinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına, günün ağarmasıyla ekipler havadan müdahale etmeye başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Yangınların 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var - 2

Yangın yerleşim yerlerine kadar ulaşmıştı.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Yangınların 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var - 3

Yangında 16 ev yanmış, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltılmıştı. 3 mahallenin de tahliye edildiği yangın dolayısıyla hayvan barınağı da boşaltılmıştı.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Yangınların 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var - 4

Yangın nedeniyle İzmir'e gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınla ilgili bilgi aldıktan sonra Seyirtepe mevkisinde yaptığı açıklamada, dün gün boyunca Türkiye genelinde 72 yangının çıktığını, bunlardan 45'inin kontrol altında olduğunu, 27'sine müdahalenin söylemişti.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Yangınların 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var - 5

Bölgedeki rüzgar nedeniyle ekiplerin çalışmasının zorlaştığını söyleyen Yumaklı, "Çok şükür şu ana kadar bütün bu yangınların tamamında herhangi bir can kaybı yok. Tabii ekosistemdeki canlıları artık bahsetmiyorum. Onlar için gerçekten son derece üzgünüm. Bu yangına da 3 uçak 1 helikopter, 10 kara aracı 63 personel sevk etmiştik. Bunun da enerjisi şu an için düşürülmüş vaziyette." açıklamasını yapmıştı.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Yangınların 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var - 6

YANGINLARIN ÇIKIŞ NEDENİ

Her iki yangının da ormanda çıktığını söyleyen Bakan Yumaklı, Karşıyaka'da yangının piknikte yakılan ateş nedeniyle çıktığını söyledi.

Ödemiş'teki yangını ise iki çocuk, otluk alanda sigara içerken çıkardı.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Yangınların 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var - 7

"72 YANGINDAN 69'U KONTROL ALTINA ALINDI, 6 AKTİF YANGIN VAR"

Sabah saatlerinde son duruma ilişkin açıklama yapan Bakan Yumaklı şunları söyledi:

"72 yangın vardı şu an itibariyle bunlardan 69'u kontrol altına alınmış durumda. 6 aktif yangın var. Dünden gelen Aydın Didim ve İzmir Ödemiş kontrol altında. Bolu Göynük yangınının enerjisi düşürüldü. İzmir Yamanlar'daki yangının da enerjisi düştü. Şehri tedirgin edecek bir durum yok.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Yangınların 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var - 8

"EYLÜL'ÜN 15'İNE KADAR ALARM DURUMUMUZ DEVAM EDİYOR"

Uluslararası çağrıyı gerektiren bir durum yok. Önümüzdeki pazar gününe kadar hepimizin dikkatli olması gereken bir periyottayız. Nem yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgar adeta yanmak için sebep arayan ortamlar oluşturuyor. Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor."

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Yangınların 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var - 9

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İzmir'deki yangından 78 kişi etkilenirken can kaybı yaşanmadı.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Yangınların 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var - 10

Yanan alanlar, günün ağarmasıyla birlikte görüntülenirken facianın boyutu ortaya çıktı.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Yangınların 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var - 11
Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Yangınların 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var - 12
Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Yangınların 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var - 13
Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Yangınların 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var - 14
Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Yangınların 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var - 15

BOLU

Bolu'nun Göynük ilçesi Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda önceki gün öğle saatlerinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Yangınların 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var - 16

Yangını söndürme çalışmalarına Bolu ve çevre illerden 11 helikopter ile 108'i arazöz olmak üzere 356 araç ve iş makinesi destek veriyor.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Yangınların 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var - 17

Bölgede görev yapan 1213 personel ile yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Yangınların 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var - 18

AYDIN

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Alhisar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda da dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı, Örmepınar Mahallesi'ndeki bazı evler tahliye edildi.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Yangınların 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var - 19

Yangına gece boyunca havadan ve karadan müdahale sürdü. Günün ilk ışıklarıyla hava araçlarının sayısı artırıldı.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Yangınların 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var - 20

Alevlere 8 helikopter, 7 uçak, 32 arazöz, 11 su tankeri, 5 dozer ve 303 personel müdahale ediyor.

Orman yangınlarıyla mücadele | Bakan Yumaklı: Yangınların 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var - 21

Rüzgara ve arazinin sarp olmasına rağmen ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

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