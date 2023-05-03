Orman yangınlarıyla mücadele edecek uçağa ''OTAĞ'', helikoptere ''NEFES'' adı verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) envanterine giren insanlı keşif uçağına "OTAĞ", TUSAŞ tarafından üretilen ve orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacak T70 helikopterine de "NEFES" adını verdi.

Orman yangınlarıyla mücadele edecek uçağa ''OTAĞ'', helikoptere ''NEFES'' adı verildi - 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Orman Yangını Söndürme Uçakları ve Helikopterleri Teslim Töreni" için Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Havacılık Dairesi Başkanlığı Tesislerine geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Orman yangınlarıyla mücadele edecek uçağa ''OTAĞ'', helikoptere ''NEFES'' adı verildi - 2

Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den, OGM envanterine dahil edilecek 1 adet T70 yangın söndürme helikopteri, 4 adet Air Tractor model yangın söndürme uçağı ile 1 adet insanlı keşif uçağı hakkında bilgi aldı.

Orman yangınlarıyla mücadele edecek uçağa ''OTAĞ'', helikoptere ''NEFES'' adı verildi - 3

Erdoğan, ilk olarak yüksek teknolojiye sahip insanlı keşif uçağını inceledi. Bakan Kirişci'den uçak hakkında bilgi alan Erdoğan, bu uçağa "OTAĞ" ismini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağın gövdesine 3 Mayıs 2023 tarihiyle "OTAĞ" ismini yazdı, imzasını attı.

Orman yangınlarıyla mücadele edecek uçağa ''OTAĞ'', helikoptere ''NEFES'' adı verildi - 4

Pilotlarla da görüşerek hayırlı olsun dileklerini ileten Erdoğan, daha sonra uçağın önünde fotoğraf çektirdi.

Orman yangınlarıyla mücadele edecek uçağa ''OTAĞ'', helikoptere ''NEFES'' adı verildi - 5

Erdoğan, daha sonra Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen ve ilki daha önce OGM envanterine giren 2,5 ton su atma kapasiteli ve gece de görev yapabilen T70 helikopterinin ikincisi hakkında bilgi aldı.

Orman yangınlarıyla mücadele edecek uçağa ''OTAĞ'', helikoptere ''NEFES'' adı verildi - 6

Erdoğan, "NEFES" adını verdiği T70 helikopterinin gövdesine de ismini yazdı ve imzasını attı.

Orman yangınlarıyla mücadele edecek uçağa ''OTAĞ'', helikoptere ''NEFES'' adı verildi - 7
Orman yangınlarıyla mücadele edecek uçağa ''OTAĞ'', helikoptere ''NEFES'' adı verildi - 8
Orman yangınlarıyla mücadele edecek uçağa ''OTAĞ'', helikoptere ''NEFES'' adı verildi - 9
Orman yangınlarıyla mücadele edecek uçağa ''OTAĞ'', helikoptere ''NEFES'' adı verildi - 10
Orman yangınlarıyla mücadele edecek uçağa ''OTAĞ'', helikoptere ''NEFES'' adı verildi - 11
Orman yangınlarıyla mücadele edecek uçağa ''OTAĞ'', helikoptere ''NEFES'' adı verildi - 12
Orman yangınlarıyla mücadele edecek uçağa ''OTAĞ'', helikoptere ''NEFES'' adı verildi - 13
Orman yangınlarıyla mücadele edecek uçağa ''OTAĞ'', helikoptere ''NEFES'' adı verildi - 14
Orman yangınlarıyla mücadele edecek uçağa ''OTAĞ'', helikoptere ''NEFES'' adı verildi - 15
Orman yangınlarıyla mücadele edecek uçağa ''OTAĞ'', helikoptere ''NEFES'' adı verildi - 16
Orman yangınlarıyla mücadele edecek uçağa ''OTAĞ'', helikoptere ''NEFES'' adı verildi - 17
Orman yangınlarıyla mücadele edecek uçağa ''OTAĞ'', helikoptere ''NEFES'' adı verildi - 18
Orman yangınlarıyla mücadele edecek uçağa ''OTAĞ'', helikoptere ''NEFES'' adı verildi - 19
Orman yangınlarıyla mücadele edecek uçağa ''OTAĞ'', helikoptere ''NEFES'' adı verildi - 20
Orman yangınlarıyla mücadele edecek uçağa ''OTAĞ'', helikoptere ''NEFES'' adı verildi - 21
Orman yangınlarıyla mücadele edecek uçağa ''OTAĞ'', helikoptere ''NEFES'' adı verildi - 22
Orman yangınlarıyla mücadele edecek uçağa ''OTAĞ'', helikoptere ''NEFES'' adı verildi - 23
Orman yangınlarıyla mücadele edecek uçağa ''OTAĞ'', helikoptere ''NEFES'' adı verildi - 24
Orman yangınlarıyla mücadele edecek uçağa ''OTAĞ'', helikoptere ''NEFES'' adı verildi - 25
Orman yangınlarıyla mücadele edecek uçağa ''OTAĞ'', helikoptere ''NEFES'' adı verildi - 26
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