Orman yangınlarıyla mücadele edecek uçağa ''OTAĞ'', helikoptere ''NEFES'' adı verildi

Erdoğan, daha sonra Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen ve ilki daha önce OGM envanterine giren 2,5 ton su atma kapasiteli ve gece de görev yapabilen T70 helikopterinin ikincisi hakkında bilgi aldı.