Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Günlerdir süren yangınlara ilişkin son bilgileri veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük'teki yangının an itibariyle kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Yumaklı, Manisa Gördes'te gece soğutma çalışması süreceğini, Uşak ve Aydın'daki yangınların da büyük oranda kontrol altına alındığını belirtti. Yumaklı, "Muğla Yatağan'da bir risk yok ancak 3 köyde 58 ev tedbiren tahliye edildi." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük'ün Ovacık ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.
Manisa, Bolu, İzmir ve Aydın çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor.