Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Günlerdir süren yangınlara ilişkin son bilgileri veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük'teki yangının an itibariyle kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Yumaklı, Manisa Gördes'te gece soğutma çalışması süreceğini, Uşak ve Aydın'daki yangınların da büyük oranda kontrol altına alındığını belirtti. Yumaklı, "Muğla Yatağan'da bir risk yok ancak 3 köyde 58 ev tedbiren tahliye edildi." dedi.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 1

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük'ün Ovacık ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Manisa, Bolu, İzmir ve Aydın çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 2

ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ SON AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Şu an için bizi endişeye sevk edecek herhangi bir yangın yok." derken şu bilgileri verdi: 

"Manisa Gördes'te gece soğutma çalışması sürecek.

Uşak ve Aydın'da yangın büyük oranda kontrol altına alındı.

Karabük'te yangın an itibarıyla kontrol altında.

Muğla Yatağan'da bir risk yok ancak 3 köyde 58 ev tedbiren tahliye edildi.

247 yangına müdahale edildi, 241'i kontrol altında." 

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 3

Bakan Yumaklı, İzmir Yamanlar ve Urla ile Bolu Göynük'teki orman yangınlarının kontrol altına alındığını söylemişti. 

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 4

Yumaklı, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 3 gündür süren yangınla da 5 uçak, 11 helikopter ve yoğun kara ekibiyle mücadelenin devam ettiğini hatırlattı.

Bozdoğan'da çok ciddi bir mücadele verildiğine işaret eden Yumaklı, şöyle devam etti:

"Orada bayrak direğini bile adeta yerinden sökercesine bir rüzgar vardı ama buna rağmen arkadaşlarımız hakikaten üstün ve cansiperane bir mücadeleyle burayı da belli bir olgunluğa getirdiler, hakikaten çok çok iyi gidiyor. Diğeri yine Manisa Gördes, burada da günlerdir devam eden çok uzun ve geniş bir alana bir hat şeklinde yayılmış, şiddetli rüzgar sebebiyle bir yangın söz konusuydu. Burada da bir uçak 10 helikopter ki çok ciddi bir kara gücüyle müdahaleye devam ediliyor. Karabük'ün Ovacık ve Uşak'ın Eşme ilçelerindeki yangınların da enerjileri ciddi bir şekilde düşürüldü. Kontrol edildiye en yakın olan bu 5 yangının da inşallah gün içerisinde ya da akşam üzerine doğru net bilgilerini vermiş olacağız."

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 5

BAKAN KURUM’DAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yangından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başlandığını söyledi.

İzmir’de 52 bina ve 97 bağımsız bölümün incelendiğini söyleyen Kurum, bunlardan 43 bina ve 45 bağımsız bölümün yangından olumsuz etkilendiğini söyledi.

Manisa Gördes’te 46 bina ve 66 bağımsız bölümün etkilendiğini açıklayan Bakan Kurum, yangınların devam ettiği bölgelerde alevlerin söndürülmesiyle hasar tespit çalışmalarına geçileceğini ifade etti.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 6

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, 2 KİŞİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, birçok ilde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Ülke genelinde; 15-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 19 orman yangını meydana gelmiştir. Orman yangınına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen; İzmir’in Tire ilçesinde 3 şahıs, Ödemiş ilçesinde 2 şahıs, Bayındır ilçesinde 1 şahıs ve Karşıyaka ilçesinde 1 şahıs olmak üzere toplam 7 şahıs gözaltına alınmıştır. Bolu’nun Göynük ilçesinde gözaltına alınan 4 şahıstan 2’si tutuklanmış, 2’si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir."

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 7

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Karayolları Genel Müdürlüğü, yangın nedeniyle kapanan yollarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "İzmir'de meydana gelen orman yangını nedeniyle Torbalı-Bayındır Yolu'nun 18-25. km'leri arası ile Menderes-Gümüldür Yolu’nun 0-26. km'leri arası geçici olarak trafiğe kapatılmıştır." denildi.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 8

İZMİR MENDERES

Menderes ilçesi, Şaşal Mahallesi yakınlarındaki orman yangını, dün saat 16.30 sıralarında başladı.

Sabah havanın aydınlanmasıyla bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığına ait 4 helikopter sevk edildi

Helikopterler, Tahtalı Barajı'ndan aldıkları su ile yangına müdahale ediyor.

Yangın bölgesinde İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 18 arazöz ve 7 su ikmal aracı da görev yapıyor.

Rüzgarın etkisini yitirdiği bölgede ekipler, yangını kontrol almaya çalışıyor.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 9

İZMİR KARŞIYAKA'DA YANGIN KONTROL ALTINDA

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda 15 Ağustos'ta saat 21.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın de etkisiyle yayıldı.

Yangında yerleşim yerleri de etkilendi. Yangında 17 ev yandı. 105 ev boşaltıldı. 44 iş yeri de tahliye edildi.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 10

3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangın, yaklaşık 1600 hektarlık alanda etkili oldu.

Karşıyaka'da başlayan ve Bayraklı ile Çiğli ilçesindeki ormanlık alanlara da yayılan yangında, kentin birçok noktası duman altında kaldı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, söndürülen alanlarda soğutma çalışmaları sürüyor. 

Yangına karadan müdahale sürerken, gece görüşlü bir helikopter de gece boyunca müdahaleye devam etti.

Yangında 4'üncü güne girilirken, günün ilk ışıklarıyla hava unsurları da tekrar çalışmaya başladı.

Alevlere, 2 uçak, 7 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale edildi. 

Yangın kontrol altına alındı.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 11

İZMİR URLA'DA YANGIN KONTROL ALTINDA

Urla ilçesi Balıklıova Mahallesi'nde bulunan bir sitenin arkasında kalan bölgede, dün saat 19.30'da makilikte başlayan yangına 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 yer ekibi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında 2'nci güne girilirken alevler kontrol altına alındı.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 12

İZMİR VALİSİ: BİR SİTE TAHLİYE EDİLDİ

İzmir Valisi Süleyman Elban, Urla ilçesindeki yangın nedeniyle bölgedeki bir sitenin tahliye edildiğini söyledi.

Bölgede devam eden söndürme çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Elban, yangına bölgedeki kopan bir elektrik hattından çıkan kıvılcımların neden olduğunu bildirdi.

Bölgenin ağırlıklı makilik alan olduğunu belirten Elban, "Yangın, havanın çok sıcak ve kurak olması artı şiddetli rüzgar neticesiyle çok hızlı yayılım gösterdi." dedi.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 13

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, jandarma, polis ve diğer kurum ekiplerinin müdahale etmek için sahada olduğunu anlatan Elban, şöyle devam etti:

"Ekipler hızlı müdahale etmesine rağmen belli oranda yangın maalesef yayıldı. Bölgede 440 konuttan oluşan bir yazlık site var, bu site dışında herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmiyor. Bu siteye de ulaşmaması ve can, mal kaybı olmaması için tüm ekiplerimiz yoğun bir şekilde oraya yangının ulaşmaması için çalışıyor. Vatandaşlarımızın da bir riske girmeden oradan ayrılması için uyarıya bulunduğumuzda, vatandaşlarımın büyük çoğunluğu uyarımızı dikkate alarak evlerini terk ettiler. Fakat 34 vatandaşımız son ana kadar ayrılmama konusunda direnç gösterince onları da kara yoluyla risk oluşturduğu için sahil güvenlik ekiplerimizin teknesiyle deniz yoluyla tahliye ettik."

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 14

Elban, yangının hem site hem de bölgedeki yerleşim yerleri açısından bir risk oluşturmadığını söyledi.

Karşıyaka Yamanlar'daki yangına müdahalenin sürdüğünü anlatan Elban, "Akşam üzeri 17.30 gibi Menderes ilçemizde bir yangın başladı ve o devam ediyor. Tire ve Bayındır'daki yangınlar tamamen kontrol altına alındı. Ancak buradaki, Menderes'teki ve Yamanlar'daki henüz aktif durumunu koruyor. Ancak Yamanlar'daki yangının enerjisi düşürüldü. İnşallah kısa sürede iyi haberler vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 15

AZERBAYCAN'DAN YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI DESTEĞİ

Azerbaycan, Türkiye'deki orman yangınlarının söndürülmesine destek amacıyla İzmir'e "BE-200ÇS" amfibi uçak göndermişti.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda gönderilen uçağın yangın söndürme çalışmalarına başladığı bildirildi.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 16

İZMİR'DEKİ YANGINLARIN ÇIKIŞ NEDENİ

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, daha önce yaptığı açıklamada ise Karşıyaka'daki yangının piknikte yakılan ateş nedeniyle çıktığını söylemişti.

Ödemiş'teki yangını ise iki çocuk, otluk alanda sigara içerken çıkardı.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 17

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İzmir'deki yangından 78 kişi etkilenirken can kaybı yaşanmadı.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 18

Yanan alanlar, günün ağarmasıyla birlikte görüntülenirken facianın boyutu ortaya çıktı.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 19

İzmir'de yanan alanlar havadan görüntülendi.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 20

BOLU GÖYNÜK'TEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 71 saati aştı.

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 15 Ağustos'ta öğle saatlerinde çıkan yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alındı.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 21

Çalışmalara Bolu ve çevre illerden 12 helikopterle 138 arazöz, 245 araç ve iş makinesi destek veriyor.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 22

VALİ KILIÇ'TAN AÇIKLAMA

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Dedeler köyünde oluşturulan Yangın Yönetim Merkezi'nde gazetecilere, yangının kontrol altına alındığını ancak bölgedeki soğutma çalışmalarının 2-3 hafta süreceğini söyledi.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 23

Bölgede karaçam ormanlarının olduğunu, Orman Bakanlığı yetkililerinin bu ağaç türünde yangın söndürüldükten sonra soğutma çalışmalarına önem verilmesi gerektiğini söylediğini aktaran Kılıç, "Bu 2-3 haftalık süre içerisinde zaman zaman da dumanlar, ufak tefek alevlenmeler çıkabilir. Bu normaldir. Bunlar da zaten alınmış tedbirle anında giderilecektir." diye konuştu.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 24

"BOLU'NUN TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK YANGIN"

Yangının söndürülmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Kılıç, şöyle devam etti:

"Gerçekten yangın Bolu'nun tarihindeki en büyük yangındı. Böylesine bir yangına hızlı şekilde çok güçlü araçlarla havadan ve karadan müdahale edildi. Türkiye'nin dört bir tarafından yaklaşık 400 araç buraya geldi. Bunlar büyük alandaki yangının kısa sürede söndürülmesinde çok etkili oldu. Hala sahayı bu araçlarla baskı altında tutuyoruz. En ufak bir yangın olmasın, olanları da söndürmek için. Bunu gerçekten memnuniyetle ifade etmek istiyorum; bu imkanlarımız olmasa bu yangını bu kadar kısa sürede söndürmek mümkün olmazdı."

Kılıç, 30 kilometre sınırları olan bir alanın içerisinde yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangın olduğundan bahsederek, "Bu yangınlarda zaman zaman tabii tansiyon arttı. Vatandaşımız evinin yanmasından, tarımsal işletmelerinin yanmasından çok tedirgin oldu ama bu kapasitemizle çok şükür Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bunun üstesinden hep beraber gelmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 25

Yangın alanında yapılacak çalışmalardan bahseden Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha sonra yapılacak tespitlerle ne kadar alanın yandığı ortaya çıkacaktır. Burada resmi olarak şu aşamada, şu kadar alan yandı, şeklinde ifade etmemiz doğru olmaz ama büyük bir alan bu orman yangınından zarar görmüş oldu. Buraları Orman Kanunu, ilgili mevzuat kapsamında tekrar ağaçlandırmak zorundayız. Buranın yasalar anlamında korunmuş statüsü var. Dolayısıyla buralar eski haline inşallah kısa sürede getirilecektir. Onun için de ayrıca tüm kurumlar olarak bizler de elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 26

"EVLERİNE DÖNEBİLİRLER"

Bazı vatandaşların tedbir amaçlı tahliye edilmesine değinen Kılıç, "Yangın bitti ama soğutma çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın tabii evlerine, barklarına dönmelerini istiyoruz. Dönebilirler ama burada da tedbiri, dikkati elden bırakmamak gerekir. Hava sıcaklıkları çok yüksek. Önümüzdeki hafta da bu devam edecek. Nem oranı düşük ve rüzgarla yangın küçük bir anızla başladı, ne kadar bir alana yayıldı..." şeklinde konuştu.

Kılıç, yeniden yangın çıkma ihtimaline karşı tedbirlerin devam edeceğini vurgulayarak, vatandaşlara da dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

İklim değişikliğine bağlı ülkenin farklı yerlerinde yangınların çıktığına dikkati çeken Kılıç, vatandaşlardan bu konuya hassasiyet göstermelerini istedi.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 27

Vali Kılıç, bir gazetecinin hasar tespit çalışmalarına yönelik sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bununla ilgili çalışmalar zaten yapılacak. Yerleşim yerleriyle ilgili çok şükür zararımız yok şu anda. Dolayısıyla cana bir zarar gelmedi, onun dışında mala aynı şekilde... Gerçekten çok zamanında ve hızlı müdahale edildi. Bu kapasitemiz olmasaydı o yerleşim yerlerini kurtarmamız zor olurdu. Orada o kadar tedbir alındı ki her yerleşim yerinin etrafında, yangın neredeyse evin saçağına sıçrama noktasında, arkadaşlar bastırdılar bunu. Çok şükür kazasız belasız büyük bir yangını şimdilik atlattık ama tedbiri elden bırakmayacağız."

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 28

AYDIN

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 29

Alhisar Mahallesi'nin üst kısımlarında çıkan orman yangınına gece boyunca havadan ve karadan müdahale edildi.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 30

Ekipler, alevlerin yoğunlaştığı Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi ile Bozdoğan ilçesi sınırları arasında yer alan Hışımlar, Güre, Örmepınar ve Yeşilköy mahallelerinde yoğun çalışma gerçekleştirdi.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 31

Bölgede havanın aydınlanmasıyla uçak ve helikopter sayısı arttırıldı.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 32

Bozdoğan ilçesine bağlı Alhisar Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Örmepınar Mahallesi'ndeki bazı evler tahliye edilmişti.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 33

AYDIN'DAKİ YANGIN, MUĞLA KAVAKLIDERE SINIRINA ULAŞTI

Bölgede etkili olan rüzgar birlikte alevler Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Çavdır Mahallesi sınırına ulaştı. Alevlerin ilerlememesi için dozerler ve iş makineleri ile çalışmalar sürerken, itfaiye ekipleri hat üzerinde olası sıçramaya karşı hazır bekletiliyor.

Mahalleli, kendilerine ait traktörlerle tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştı. Jandarma ekipleri, iş makineleri, itfaiye ve yangına müdahale eden araçlar dışında bölgeye sivil araç almıyor.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 34

KARABÜK

Karabük’ün Ovacık ilçesine bağlı Beydini ve Alınca köyleri arasındaki ormanda cuma günü saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 35

Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyüp, geniş bir alana yayıldı.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 36

Engebeli olan arazide ekipler yangın söndürme çalışmalarına devam etti.

40 hektarlık alanda etkili olan yangına 73 araç ve 208 personel ile karadan, 2 yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahale devam ediyor.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 37

MANİSA

Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta başlayan, Salihli ve Gölmarmara ilçelerine ulaşan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 38

Gece boyunca ekiplerin karadan kontrol altına almaya çalıştığı yangınlara havanın aydınlanmasıyla hava araçları da destek veriyor.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 39

Alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 helikopter, 66 arazöz, 22 su ikmal aracı, 6 dozer, 7 yer ekibi, 47'si teknik ekip olmak üzere 550 personelle müdahale ediliyor.

Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 14 Ağustos'ta henüz belirlenemeyen nedenle yangın başlamış, rüzgar ve arazi koşulları nedeniyle yayılan alevler Salihli ve Gölmarmara ilçesi sınırlarına ulaşmış, yangın alanında kalan Gördes'e bağlı Yeniköy ve Karayakup ile Salihli'ye bağlı Hacıhıdır, Kemer, Kale ve Kurttutan mahallelerindeki vatandaşlar tahliye edilmişti.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 40

MUĞLA MİLAS'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Muğla'nın Milas ilçesi kırsal Beçin ile Çamovalı mahalleleri arasındaki ormanda dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak ve helikopterle havadan, 63 araç, 30 iş makinesi, 260 personelle karadan müdahale edildi.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 41

İtfaiye erlerinin de destek verdiği söndürme çalışmaları, havanın kararınca karadan sürdürüldü. Alevlerin rüzgarın da etkisiyle büyümesi üzerine Çamovalı Mahallesi boşaltıldı.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 42

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Milas'taki yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 43

Öte yandan yangının çıkış nedenin belirlenmesi için Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 44

UŞAK

Dereli köyü yakınlarında dün başlayan ve rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek Manisa'nın Sarıgöl ilçesine ulaşan yangına, gece boyu karadan müdahale devam etti.

Yangını söndürmek için sabah tekrar hava müdahalesi başlatıldı.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 45

Yangına, havadan 4 helikopter, karadan ise çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 46

Dereli köyü yakınlarında dün otluk alanda başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle meşelik ve ormanlık alana sıçramış, alevler Manisa'nın Sarıgöl ilçesine kadar ulaşmıştı.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 47

Yangın nedeniyle Dereli köyü ve Sarıgöl ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde 21 ev tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Yangına ilişkin 1 kişi gözaltına alınmıştı.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 48

MUĞLA

Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerindeki ormanlık alanda çıkan yangınlara, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yatağan ve Ula ilçelerindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 49

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekipler, yangınları kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 50

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Yağatan ve Ula ilçesindeki yangınlara ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü söyledi.

Çok sayıda hava ve kara aracıyla yangınlara müdahale edildiğini anlatan Akbıyık, "Yağatan ilçemizdeki Nebiköy Mahalle'mizi tedbir amaçlı boşaltıyoruz. İki büyük yangınımız devam ediyor. Temennimiz yangınları bir an önce kontrol atına alıp, söndürmek." dedi.

Öte yandan, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, öncesinde Menteşe ilçesi olarak belirtilen orman yangınının Ula sınırlarında kaldığı belirtildi.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 51

AYDIN-MUĞLA KARAYOLU KAPATILDI

Yangınlar nedeniyle Aydın-Muğla Karayolu tedbir amaçlı olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Alevleri sıçradığı Yatağan'ın Yava Mahallesi'ndeki içi arı dolu 30 kovan da zarar gördü.

Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 52
Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında - 53
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