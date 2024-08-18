Orman yangınlarıyla mücadele: Karabük yangını kontrol altında

ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ SON AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Şu an için bizi endişeye sevk edecek herhangi bir yangın yok." derken şu bilgileri verdi:

"Manisa Gördes'te gece soğutma çalışması sürecek.

Uşak ve Aydın'da yangın büyük oranda kontrol altına alındı.



Karabük'te yangın an itibarıyla kontrol altında.



Muğla Yatağan'da bir risk yok ancak 3 köyde 58 ev tedbiren tahliye edildi.



247 yangına müdahale edildi, 241'i kontrol altında."