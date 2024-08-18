Orman yangınlarıyla mücadele: Yamanlar, Urla ve Göynük'teki yangınlar kontrol altında

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Günlerdir süren yangınlara ilişkin son bilgileri veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Yamanlar, Urla ve Bolu Göynük'teki orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Bölgelerde soğutma çalışmaları ise devam ederken İzmir'in Menderes ve Bozdağ, Manisa'nın Gördes, Karabük'ün Ovacık ve Uşak'ın Eşme ilçelerinde alevlerle mücadelenin sürdüğünü dile getirdi.

Orman yangınlarıyla mücadele: Yamanlar, Urla ve Göynük'teki yangınlar kontrol altında - 1

YANGINLARA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Manisa, Bolu, İzmir, Aydın ve Karabük çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Orman yangınlarıyla mücadele: Yamanlar, Urla ve Göynük'teki yangınlar kontrol altında - 2

ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ SON AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrajim Yumaklı, yangınlarla mücadelenin son hızla devam edildiğini açıkladı. 

Yumaklı İzmir'in Yamanlar ve Urla ilçesinde çıkan yangıının kontrol altına alındığını açıkladı. 

Bolu'nun Göynük ilçesindeki yangının da kontrol altında olduğunu duyuran Yumaklı, "Soğutma çalışmaları sürüyor." dedi.

Orman yangınlarıyla mücadele: Yamanlar, Urla ve Göynük'teki yangınlar kontrol altında - 3

Yumaklı, 5 bölgede çıkan orman yangını ile mücadelenin devam ettiğini dile getirip Manisa'nın Gördes ilçesindeki yangının enerjisinin düşürüldüğü ve kontrol altına alınmaya en yakın bölgelerden biri olduğunu açıkladı.

Orman yangınlarıyla mücadele: Yamanlar, Urla ve Göynük'teki yangınlar kontrol altında - 4

Bakan Yumaklı, Karabük'ün Ovacık ilçesindeki yangının da enerjisinin düşürüldüğünü ve kontrol altına alınmaya çalışıldığını dile getirdi.

Yumaklı'nın açıklamaları şöyle:

"İzmir Menderes'te sarp ve yolu olmayan bölümde devam ediyordu. Gece boyu karadan müdahale etti arkadaşlarımız. Hava araçları ile birlikte enerjisi düşürüldü. 4 uçak 11 helikopterle karadan müdahale sürüyor. Enerjisi düştü ve kontrol altına çok yakın. Bozdağ'da 3 gündür devam eden yangın vardı. Bayrak direğini bile söken rüzgar vardı. Mücadele ile burada belli bir olgunluğa geldi. Burası da kontrol altında bilgisi verilmeye en yakın olan yerlerden biri. Manisa Gördes'te günlerdir devam eden biz uzun alana yayılmış yangın var 1 uçak 10 helikopter ile müdahale devam ediyor. Kontrole en yakın yangınlardan. Karabük Ovacık'ta da 2 helikopterle kayalık alanlara müdahale ediliyor. Enerjisi düşürüldü. Tütmeler görülebilir. Burası da kontrole yakın yerlerden. Eşme'de de 4 helikopter ve kara ekipleri müdahale ediyor. Enerjisi düşürüldü. Tek bir nokta kaldı."

Orman yangınlarıyla mücadele: Yamanlar, Urla ve Göynük'teki yangınlar kontrol altında - 5

BAKAN KURUM’DAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yangından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başlandığını söyledi.

İzmir’de 52 bina ve 97 bağımsız bölümün incelendiğini söyleyen Kurum, bunlardan 43 bina ve 45 bağımsız bölümün yangından olumsuz etkilendiğini söyledi.

Manisa Gördes’te 46 bina ve 66 bağımsız bölümün etkilendiğini açıklayan Bakan Kurum, yangınların devam ettiği bölgelerde alevlerin söndürülmesiyle hasar tespit çalışmalarına geçileceğini ifade etti.

Orman yangınlarıyla mücadele: Yamanlar, Urla ve Göynük'teki yangınlar kontrol altında - 6

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, 2 KİŞİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, birçok ilde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Ülke genelinde; 15-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 19 orman yangını meydana gelmiştir. Orman yangınına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen; İzmir’in Tire ilçesinde 3 şahıs, Ödemiş ilçesinde 2 şahıs, Bayındır ilçesinde 1 şahıs ve Karşıyaka ilçesinde 1 şahıs olmak üzere toplam 7 şahıs gözaltına alınmıştır. Bolu’nun Göynük ilçesinde gözaltına alınan 4 şahıstan 2’si tutuklanmış, 2’si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir."

Orman yangınlarıyla mücadele: Yamanlar, Urla ve Göynük'teki yangınlar kontrol altında - 7

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Karayolları Genel Müdürlüğü, yangın nedeniyle kapanan yollarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "İzmir'de meydana gelen orman yangını nedeniyle Torbalı-Bayındır Yolu'nun 18-25. km'leri arası ile Menderes-Gümüldür Yolu’nun 0-26. km'leri arası geçici olarak trafiğe kapatılmıştır." denildi.

Orman yangınlarıyla mücadele: Yamanlar, Urla ve Göynük'teki yangınlar kontrol altında - 8

İZMİR MENDERES

Menderes ilçesi, Şaşal Mahallesi yakınlarındaki orman yangını, dün saat 16.30 sıralarında başladı.

Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 5 helikopter, 18 arazöz, 7 su ikmal, 1 dozer, 1 yer ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi 16.55'te yapıldı. Alevlere müdahale gece boyunca da devam etti.

Yangında, 2'nci güne girilirken, 5 uçak, 8 helikopter ve çok sayıda arazöz ile alevlere müdahale sürüyor.

Orman yangınlarıyla mücadele: Yamanlar, Urla ve Göynük'teki yangınlar kontrol altında - 9

İZMİR KARŞIYAKA'DA YANGIN KONTROL ALTINDA

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda 15 Ağustos'ta saat 21.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın de etkisiyle yayıldı.

Yangında yerleşim yerleri de etkilendi. Yangında 17 ev yandı. 105 ev boşaltıldı. 44 iş yeri de tahliye edildi.

Orman yangınlarıyla mücadele: Yamanlar, Urla ve Göynük'teki yangınlar kontrol altında - 10

3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangın, yaklaşık 1600 hektarlık alanda etkili oldu.

Karşıyaka'da başlayan ve Bayraklı ile Çiğli ilçesindeki ormanlık alanlara da yayılan yangında, kentin birçok noktası duman altında kaldı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, söndürülen alanlarda soğutma çalışmaları sürüyor. 

Yangına karadan müdahale sürerken, gece görüşlü bir helikopter de gece boyunca müdahaleye devam etti.

Yangında 4'üncü güne girilirken, günün ilk ışıklarıyla hava unsurları da tekrar çalışmaya başladı.

Alevlere, 2 uçak, 7 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale edildi. 

Yangın kontrol altına alındı.

Orman yangınlarıyla mücadele: Yamanlar, Urla ve Göynük'teki yangınlar kontrol altında - 11

İZMİR URLA'DA YANGIN KONTROL ALTINDA

Urla ilçesi Balıklıova Mahallesi'nde bulunan bir sitenin arkasında kalan bölgede, dün saat 19.30'da makilikte başlayan yangına 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 yer ekibi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında 2'nci güne girilirken alevler kontrol altına alındı.

Orman yangınlarıyla mücadele: Yamanlar, Urla ve Göynük'teki yangınlar kontrol altında - 12

İZMİR VALİSİ: BİR SİTE TAHLİYE EDİLDİ

İzmir Valisi Süleyman Elban, Urla ilçesindeki yangın nedeniyle bölgedeki bir sitenin tahliye edildiğini söyledi.

Bölgede devam eden söndürme çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Elban, yangına bölgedeki kopan bir elektrik hattından çıkan kıvılcımların neden olduğunu bildirdi.

Bölgenin ağırlıklı makilik alan olduğunu belirten Elban, "Yangın, havanın çok sıcak ve kurak olması artı şiddetli rüzgar neticesiyle çok hızlı yayılım gösterdi." dedi.

Orman yangınlarıyla mücadele: Yamanlar, Urla ve Göynük'teki yangınlar kontrol altında - 13

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, jandarma, polis ve diğer kurum ekiplerinin müdahale etmek için sahada olduğunu anlatan Elban, şöyle devam etti:

"Ekipler hızlı müdahale etmesine rağmen belli oranda yangın maalesef yayıldı. Bölgede 440 konuttan oluşan bir yazlık site var, bu site dışında herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmiyor. Bu siteye de ulaşmaması ve can, mal kaybı olmaması için tüm ekiplerimiz yoğun bir şekilde oraya yangının ulaşmaması için çalışıyor. Vatandaşlarımızın da bir riske girmeden oradan ayrılması için uyarıya bulunduğumuzda, vatandaşlarımın büyük çoğunluğu uyarımızı dikkate alarak evlerini terk ettiler. Fakat 34 vatandaşımız son ana kadar ayrılmama konusunda direnç gösterince onları da kara yoluyla risk oluşturduğu için sahil güvenlik ekiplerimizin teknesiyle deniz yoluyla tahliye ettik."

Orman yangınlarıyla mücadele: Yamanlar, Urla ve Göynük'teki yangınlar kontrol altında - 14

Elban, yangının hem site hem de bölgedeki yerleşim yerleri açısından bir risk oluşturmadığını söyledi.

Karşıyaka Yamanlar'daki yangına müdahalenin sürdüğünü anlatan Elban, "Akşam üzeri 17.30 gibi Menderes ilçemizde bir yangın başladı ve o devam ediyor. Tire ve Bayındır'daki yangınlar tamamen kontrol altına alındı. Ancak buradaki, Menderes'teki ve Yamanlar'daki henüz aktif durumunu koruyor. Ancak Yamanlar'daki yangının enerjisi düşürüldü. İnşallah kısa sürede iyi haberler vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Orman yangınlarıyla mücadele: Yamanlar, Urla ve Göynük'teki yangınlar kontrol altında - 15

AZERBAYCAN'DAN YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI DESTEĞİ

Bakan Yumaklı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Türkiye'deki yangınlar da gündem konusu oldu. Bunun akabinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'de bir yangın söndürme uçağının Türkiye'ye tahsis edildiğini belirtti. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile biz de muhataplarımız ile temasa geçtik. Gereken işlemler yapıldı. Bu gece saat 23.00 itibari ile yangın söndürme uçağı Adnan Menderes Havalimanı'na inecek" ifadelerini kullandı.

Orman yangınlarıyla mücadele: Yamanlar, Urla ve Göynük'teki yangınlar kontrol altında - 16

İZMİR'DEKİ YANGINLARIN ÇIKIŞ NEDENİ

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, daha önce yaptığı açıklamada ise Karşıyaka'daki yangının piknikte yakılan ateş nedeniyle çıktığını söylemişti.

Ödemiş'teki yangını ise iki çocuk, otluk alanda sigara içerken çıkardı.

Orman yangınlarıyla mücadele: Yamanlar, Urla ve Göynük'teki yangınlar kontrol altında - 17

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İzmir'deki yangından 78 kişi etkilenirken can kaybı yaşanmadı.

Orman yangınlarıyla mücadele: Yamanlar, Urla ve Göynük'teki yangınlar kontrol altında - 18

Yanan alanlar, günün ağarmasıyla birlikte görüntülenirken facianın boyutu ortaya çıktı.

Orman yangınlarıyla mücadele: Yamanlar, Urla ve Göynük'teki yangınlar kontrol altında - 19

İzmir'de yanan alanlar havadan görüntülendi.

Orman yangınlarıyla mücadele: Yamanlar, Urla ve Göynük'teki yangınlar kontrol altında - 20

BOLU GÖYNÜK'TEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 71 saati aştı.

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 15 Ağustos'ta öğle saatlerinde çıkan yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alındı.

Orman yangınlarıyla mücadele: Yamanlar, Urla ve Göynük'teki yangınlar kontrol altında - 21

Çalışmalara Bolu ve çevre illerden 12 helikopterle 138 arazöz, 245 araç ve iş makinesi destek veriyor.

Orman yangınlarıyla mücadele: Yamanlar, Urla ve Göynük'teki yangınlar kontrol altında - 22

AYDIN

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Orman yangınlarıyla mücadele: Yamanlar, Urla ve Göynük'teki yangınlar kontrol altında - 23

Alhisar Mahallesi'nin üst kısımlarında çıkan orman yangınına gece boyunca havadan ve karadan müdahale edildi.

Orman yangınlarıyla mücadele: Yamanlar, Urla ve Göynük'teki yangınlar kontrol altında - 24

Ekipler, alevlerin yoğunlaştığı Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi ile Bozdoğan ilçesi sınırları arasında yer alan Hışımlar, Güre, Örmepınar ve Yeşilköy mahallelerinde yoğun çalışma gerçekleştirdi.

Orman yangınlarıyla mücadele: Yamanlar, Urla ve Göynük'teki yangınlar kontrol altında - 25

Bölgede havanın aydınlanmasıyla uçak ve helikopter sayısı arttırıldı.

Orman yangınlarıyla mücadele: Yamanlar, Urla ve Göynük'teki yangınlar kontrol altında - 26

Bozdoğan ilçesine bağlı Alhisar Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Örmepınar Mahallesi'ndeki bazı evler tahliye edilmişti.

Orman yangınlarıyla mücadele: Yamanlar, Urla ve Göynük'teki yangınlar kontrol altında - 27

AYDIN'DAKİ YANGIN, MUĞLA KAVAKLIDERE SINIRINA ULAŞTI

Bölgede etkili olan rüzgar birlikte alevler Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Çavdır Mahallesi sınırına ulaştı. Alevlerin ilerlememesi için dozerler ve iş makineleri ile çalışmalar sürerken, itfaiye ekipleri hat üzerinde olası sıçramaya karşı hazır bekletiliyor.

Mahalleli, kendilerine ait traktörlerle tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştı. Jandarma ekipleri, iş makineleri, itfaiye ve yangına müdahale eden araçlar dışında bölgeye sivil araç almıyor.

Orman yangınlarıyla mücadele: Yamanlar, Urla ve Göynük'teki yangınlar kontrol altında - 28

KARABÜK

İlçeye bağlı Beydini ile Alınca Köyü arasındaki yangını söndürme çalışmalarında 44 saat geride kaldı.

Orman yangınlarıyla mücadele: Yamanlar, Urla ve Göynük'teki yangınlar kontrol altında - 29

Jandarma Genel Komutanlığına ait 2 helikopterin havadan destek verdiği yangında 205 personel ve 75 araçla da karadan müdahale ediliyor.

Orman yangınlarıyla mücadele: Yamanlar, Urla ve Göynük'teki yangınlar kontrol altında - 30

Karayoluna kadar dayanan yangının karşıya atlamaması için Karabük Emniyet Müdürlüğüne ait iki TOMA aracıda yoldan tazyikli su sıkarak müdahale ederken, bir taraftan da iş makineleri arazözlerin giriş yapamadıkları yerlere yol açma çalışması gerçekleştiriyor.

Yangının karayoluna 20 metrelik mesafede olmasından dolayı yolun bir bölümü hala ulaşıma kapalı.

Sarp ve engebeli araziye doğru devam eden yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Orman yangınlarıyla mücadele: Yamanlar, Urla ve Göynük'teki yangınlar kontrol altında - 31

MANİSA

Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta başlayan, Salihli ve Gölmarmara ilçelerine ulaşan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.

Orman yangınlarıyla mücadele: Yamanlar, Urla ve Göynük'teki yangınlar kontrol altında - 32

Gece boyunca ekiplerin karadan kontrol altına almaya çalıştığı yangınlara havanın aydınlanmasıyla hava araçları da destek veriyor.

Orman yangınlarıyla mücadele: Yamanlar, Urla ve Göynük'teki yangınlar kontrol altında - 33

Alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 helikopter, 66 arazöz, 22 su ikmal aracı, 6 dozer, 7 yer ekibi, 47'si teknik ekip olmak üzere 550 personelle müdahale ediliyor.

Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 14 Ağustos'ta henüz belirlenemeyen nedenle yangın başlamış, rüzgar ve arazi koşulları nedeniyle yayılan alevler Salihli ve Gölmarmara ilçesi sınırlarına ulaşmış, yangın alanında kalan Gördes'e bağlı Yeniköy ve Karayakup ile Salihli'ye bağlı Hacıhıdır, Kemer, Kale ve Kurttutan mahallelerindeki vatandaşlar tahliye edilmişti.

Orman yangınlarıyla mücadele: Yamanlar, Urla ve Göynük'teki yangınlar kontrol altında - 34

MUĞLA MİLAS'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Muğla'nın Milas ilçesi kırsal Beçin ile Çamovalı mahalleleri arasındaki ormanda dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak ve helikopterle havadan, 63 araç, 30 iş makinesi, 260 personelle karadan müdahale edildi.

Orman yangınlarıyla mücadele: Yamanlar, Urla ve Göynük'teki yangınlar kontrol altında - 35

İtfaiye erlerinin de destek verdiği söndürme çalışmaları, havanın kararınca karadan sürdürüldü. Alevlerin rüzgarın da etkisiyle büyümesi üzerine Çamovalı Mahallesi boşaltıldı.

Orman yangınlarıyla mücadele: Yamanlar, Urla ve Göynük'teki yangınlar kontrol altında - 36

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Milas'taki yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Orman yangınlarıyla mücadele: Yamanlar, Urla ve Göynük'teki yangınlar kontrol altında - 37

Öte yandan yangının çıkış nedenin belirlenmesi için Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER