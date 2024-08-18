Orman yangınlarıyla mücadele: Yamanlar, Urla ve Göynük'teki yangınlar kontrol altında
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Günlerdir süren yangınlara ilişkin son bilgileri veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Yamanlar, Urla ve Bolu Göynük'teki orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Bölgelerde soğutma çalışmaları ise devam ederken İzmir'in Menderes ve Bozdağ, Manisa'nın Gördes, Karabük'ün Ovacık ve Uşak'ın Eşme ilçelerinde alevlerle mücadelenin sürdüğünü dile getirdi.
YANGINLARA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Manisa, Bolu, İzmir, Aydın ve Karabük çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor.