Ormana girişlerin yasak olduğu iller 2025: Hangi yerlerde ormana girmek yasaklandı?

Yaz mevsimi ile beraber yeşil vatanı korumak adına her sene belirli önlemler alınıyor. Bu sene Meteorolojik bilgiler dikkate alınarak olası orman yangınlarını engellemek maksadıyla 47 ilde ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Valiler önderliğinde oluşturulan Orman Yangınları Mücadele Komisyonları yeşil vatanı korumak için bir dizi tedbir aldı. Akdeniz, Karadeniz, Marmara, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Ege bölgelerinde birçok ilde yeşil alanlara girişler belirli sürelerde kısıtlandı. Peki, hangi illerde ormana girişler yasaklandı?

Ormana girişlerin yasak olduğu iller 2025: Hangi yerlerde ormana girmek yasaklandı? - 1

Sıcak havaların etkisini artırmasıyla ormanlık alanların korunması amacıyla önlemler gündeme geldi. Çoğunluğu dikkatsizlikten kaynaklanan yangınların önüne geçmek için toplamda 47 ilde ormanlar insanlara kapatıldı. Karadeniz'de 11, Marmara'da 10, Ege'de 8, Akdeniz'de 8, Güneydoğu'da 3, Doğu Anadolu'da 2, İç Anadolu'da 5 ilde ormanlara girişler yasak. İşte, ormanlara girişlerin yasak olduğu yerler...

TÜRKİYE HABERLERİ

Ormana girişlerin yasak olduğu iller 2025: Hangi yerlerde ormana girmek yasaklandı? - 2

HANGİ İLLERDE ORMANLARA GİRİŞ YASAK?

Orman Yangınları Mücadele Komisyonları hava sıcaklıklarının kötüleşmesinin öngörülmesi sebebiyle önlemler aldı.

Ekiplerinin koordinasyonu ve görev dağılımı, hava ve kara araçlarının kullanımı, yangın bölgesindeki yerleşim yerlerinin ve insanların tahliyesi ile güvenliği, kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve halkla işbirliği içinde çalışılması gibi konular toplantılarda değerlendirildi. Ayrıca ormanlara girişler de yasaklandı. Girişlerin yasak olduğu yerler şöyle:

Ormana girişlerin yasak olduğu iller 2025: Hangi yerlerde ormana girmek yasaklandı? - 3

Karadeniz Bölgesi

Sinop: 1 Haziran - 31 Ekim

Bayburt: 1 Haziran - 30 Kasım

Karabük: 2 Haziran - 31 Ekim

Çorum: 15 Haziran - 31 Ekim

Samsun: 19 Haziran - 30 Ekim

Amasya: 1 Temmuz - 30 Ekim

Tokat: 1 Temmuz - 30 Ekim

Zonguldak: 1 Temmuz - 30 Eylül

Bartın: 1 Temmuz - 30 Eylül

Bolu: 1 Temmuz - 30 Eylül

Kastamonu: 1 Temmuz - 30 Ekim

Marmara Bölgesi

Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim

Kocaeli: 15 Mayıs - 1 Kasım

Balıkesir: 15 Haziran - 30 Eylül

Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım

Çanakkale: 1 Haziran - 30 Eylül

Yalova: 1 Haziran - 31 Ekim

Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim

Tekirdağ: 15 Haziran - 15 Ekim

İstanbul: 23 Haziran - 15 Ekim

Edirne: 27 Haziran - 15 Ekim

Ormana girişlerin yasak olduğu iller 2025: Hangi yerlerde ormana girmek yasaklandı? - 4

Ege Bölgesi

Kütahya: 15 Mayıs - 31 Ekim

Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim

Uşak: 1 Haziran - 1 Ekim

İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim

Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim

Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim

Afyonkarahisar: 15 Haziran - 15 Ekim

Muğla: 25 Haziran - 31 Ekim

Akdeniz Bölgesi

Antalya: 1 Mayıs - 31 Ekim

Hatay: 15 Mayıs - 15 Eylül

Burdur: 1 Haziran - 1 Kasım

Isparta: 1 Haziran - 15 Kasım

Osmaniye: 1 Haziran - 31 Ekim

Kahramanmaraş: 1 Haziran - 31 Ekim

Mersin: 1 Haziran - 15 Ekim

Adana: 23 Haziran - 31 Ekim

Ormana girişlerin yasak olduğu iller 2025: Hangi yerlerde ormana girmek yasaklandı? - 5

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Kilis: 1 Haziran - 30 Kasım

Şanlıurfa: 1 Haziran - 31 Ekim

Gaziantep: 24 Haziran - 30 Eylül

Doğu Anadolu Bölgesi

Bingöl: 15 Haziran - 1 Ekim

Erzincan: 15 Temmuz - 15 Eylül

Ormana girişlerin yasak olduğu iller 2025: Hangi yerlerde ormana girmek yasaklandı? - 6

İç Anadolu Bölgesi

Çankırı: 1 Haziran - 31 Ekim

Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim

Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim

Ankara: 10 Haziran - 30 Eylül

Eskişehir: 15 Haziran - 30 Eylül

Yeşil alanlarda herhangi bir yangın ibaresi görülmesi durumuna yangın ihbar hattı 112 aranmalı.

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