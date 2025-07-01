Ormana girişlerin yasak olduğu iller 2025: Hangi yerlerde ormana girmek yasaklandı?
Yaz mevsimi ile beraber yeşil vatanı korumak adına her sene belirli önlemler alınıyor. Bu sene Meteorolojik bilgiler dikkate alınarak olası orman yangınlarını engellemek maksadıyla 47 ilde ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Valiler önderliğinde oluşturulan Orman Yangınları Mücadele Komisyonları yeşil vatanı korumak için bir dizi tedbir aldı. Akdeniz, Karadeniz, Marmara, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Ege bölgelerinde birçok ilde yeşil alanlara girişler belirli sürelerde kısıtlandı. Peki, hangi illerde ormana girişler yasaklandı?
Sıcak havaların etkisini artırmasıyla ormanlık alanların korunması amacıyla önlemler gündeme geldi. Çoğunluğu dikkatsizlikten kaynaklanan yangınların önüne geçmek için toplamda 47 ilde ormanlar insanlara kapatıldı. Karadeniz'de 11, Marmara'da 10, Ege'de 8, Akdeniz'de 8, Güneydoğu'da 3, Doğu Anadolu'da 2, İç Anadolu'da 5 ilde ormanlara girişler yasak. İşte, ormanlara girişlerin yasak olduğu yerler...