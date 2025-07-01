Ormana girişlerin yasak olduğu iller 2025: Hangi yerlerde ormana girmek yasaklandı?

HANGİ İLLERDE ORMANLARA GİRİŞ YASAK?

Orman Yangınları Mücadele Komisyonları hava sıcaklıklarının kötüleşmesinin öngörülmesi sebebiyle önlemler aldı.



Ekiplerinin koordinasyonu ve görev dağılımı, hava ve kara araçlarının kullanımı, yangın bölgesindeki yerleşim yerlerinin ve insanların tahliyesi ile güvenliği, kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve halkla işbirliği içinde çalışılması gibi konular toplantılarda değerlendirildi. Ayrıca ormanlara girişler de yasaklandı. Girişlerin yasak olduğu yerler şöyle: