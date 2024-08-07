Ormanda cesedi bulunmuştu, sır perdesi aralandı: Katili arkadaşı çıktı
Hatay’da ormanda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan balıkçı malzemeleri satan Ali Altıngöz’ün ölümündeki sır perdesi çözüldü. Altıngöz’ün arkadaşı E.A. tarafından öldürüldüğü belirlendi. Suç aletiyle birlikte yakalanan E.A, suçunu itiraf etti.
Hatay’da ormanda cesedi bulunan Ali Altıngöz’ün arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.Olay, 5 Ağustos’ta sabah saatlerinde, Belen ilçesi Müftüler Mahallesi’ndeki ormanda meydana geldi.