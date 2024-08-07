Ormanda cesedi bulunmuştu, sır perdesi aralandı: Katili arkadaşı çıktı

Hatay’da ormanda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan balıkçı malzemeleri satan Ali Altıngöz’ün ölümündeki sır perdesi çözüldü. Altıngöz’ün arkadaşı E.A. tarafından öldürüldüğü belirlendi. Suç aletiyle birlikte yakalanan E.A, suçunu itiraf etti.

Ormanda cesedi bulunmuştu, sır perdesi aralandı: Katili arkadaşı çıktı - 1

Hatay’da ormanda cesedi bulunan Ali Altıngöz’ün arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, 5 Ağustos’ta sabah saatlerinde, Belen ilçesi Müftüler Mahallesi’ndeki ormanda meydana geldi.

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Ormanda cesedi bulunmuştu, sır perdesi aralandı: Katili arkadaşı çıktı - 2

Çevredekiler, 31 KAT 38 plakalı otomobilin yanında, yerde hareketsiz yatan kişiyi görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, Ali Altıngöz olduğu belirlenen kişinin bıçaklanıp öldürüldüğünü tespit etti.

Ormanda cesedi bulunmuştu, sır perdesi aralandı: Katili arkadaşı çıktı - 3

İskenderun’da balıkçı malzemeleri sattığı belirtilen esnaf Ali Altıngöz’ün cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Altıngöz’ün ölümüne ilişkin kapsamlı araştırma başlattı.

Ormanda cesedi bulunmuştu, sır perdesi aralandı: Katili arkadaşı çıktı - 4

Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip şüphelinin Altıngöz’ün arkadaşı E.A. olduğunu belirledi.

Suç aleti bıçakla yakalanan ve suçunu itiraf eden E.A., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
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