Ormanda kemikler bulunmuştu. 10 yıllık sırrı sigara izmariti çözdü

JASAT ve Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince maktullere ait cep telefonlarının HTS kayıtlarının incelenmesi ile derinleştirilen soruşturmada; maktullerin F.Y. ve Y.D. isimli şüpheliler tarafından öldürülüp Mengen'de ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıkarıldı.

Faillerin, 2016 yılında işledikleri diğer kasten öldürme suçundan dolayı, halen hükümlü olarak cezaevinde oldukları tespit edildi.

25 Şubat tarihinde ifadeleri alınan iki şüpheli, tasarlayarak kasten öldürme suçundan bir kez daha tutuklandı.