'Ormanın hayalet kedisi' karakulak Antalya'da görüntülendi

Nesli tehlike altındaki yabani kedi türlerinden 'ormanın hayalet kedisi' olarak bilinen, iki yavru ve anne olmak üzere 3 karakulak Antalya'da görüntülendi.

DHA 30.09.2021 - 10:06

'Ormanın hayalet kedisi' karakulak Antalya'da görüntülendi - 1
Nesli tehlike altındaki yabani kedileri karakulaklar, Antalya'da görüntülendi.
'Ormanın hayalet kedisi' karakulak Antalya'da görüntülendi - 2
Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nün fotokapan ve arazi incelemeleri kapsamında önemli veriler elde edildi.
'Ormanın hayalet kedisi' karakulak Antalya'da görüntülendi - 3
İki yavru ve anne olmak üzere 3 karakulak (caracal caracal) görüntülendi.
'Ormanın hayalet kedisi' karakulak Antalya'da görüntülendi - 4
Kanaldan su içerken görülen karakulak ailesi, daha sonra ormana girerek gözden kayboldu.
'Ormanın hayalet kedisi' karakulak Antalya'da görüntülendi - 5

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