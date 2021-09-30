'Ormanın hayalet kedisi' karakulak Antalya'da görüntülendi

Nesli tehlike altındaki yabani kedi türlerinden 'ormanın hayalet kedisi' olarak bilinen, iki yavru ve anne olmak üzere 3 karakulak Antalya'da görüntülendi. Nesli tehlike altındaki yabani kedileri karakulaklar, Antalya'da görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nün fotokapan ve arazi incelemeleri kapsamında önemli veriler elde edildi. İki yavru ve anne olmak üzere 3 karakulak (caracal caracal) görüntülendi. Kanaldan su içerken görülen karakulak ailesi, daha sonra ormana girerek gözden kayboldu.