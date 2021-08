"FİYATLARDA YÜZDE 50 DÜŞÜŞ YAŞANDI" Orman yangınlarının ardından yasaklar da beyaz et piyasasını etkiledi. Korona virüsün ardından bir de orman yangınları nedeniyle uygulanan yasakların işlerini etkilediğini ifade eden beyaz et ve mangal ürünü satışı yapan Adem Ecevet, "Fiyatlarımızda ve işlerimizde yarı yarıya azalma var. Kanat 60-65 liradan 30 liraya, bütün tavuk 17-18 liradan 12 liraya, but 20 liradan 15-16 liraya kadar düştü" dedi.