Ormanlardan 31 yıldır gözünü ayırmıyor

Evli ve iki çocuk babası Ramazan Suna, Bolu'daki en yaşlı kule görevlisi olduğunu, mesleğini çok sevdiğini anlattı.

Yemek ihtiyacının Seben İşletme Şefliğince karşılandığını aktaran Suna, "İstediğim sebze, meyve olursa ya da ne ihtiyacım varsa işletmedeki arkadaşlara söylerim, bana getirirler." dedi.