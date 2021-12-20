Ormanları korumak için yüz binlerce yırtıcı böcek üretiliyor

Üretilen böcekler, ormanlara salınırken, aynı zamanda da feromon tuzakları da ormanlara kuruluyor. Bu sayede Orman Genel Müdürlüğü, orman zararlılarıyla hem biyolojik mücadelede bulunurken hem de yılda 100 ila 150 milyon arasında zararlı böceği yakalayarak imha ediyor.