Ormanlık alanda kan donduran işkence: Naylon poşet yakıp üzerine damlatmışlar, yol kenarına atıp kaçmışlar
İstanbul Arnavutköy'de 5 şüphelinin banka hesaplarını kullandıkları iki kişiyi ormanlık alana kaçırdığı ve naylon poşet yakıp üzerine damlatarak işkence yaptıkları iddia edildi. Ardından mağdurları yol kenarına atan şüpheliler, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin sanal kumar işi yaptıkları, mağdurların hesaplarını gönderilen paraların tahsilatında kullandıkları iddia edildi.
Arnavutköy'de T.M.K. adlı kişi, iddiaya göre daha önceden banka hesap bilgilerini verdiği bir kişi tarafından bir yere çağrıldı ve burada 3 kişi tarafından saldırıya uğradı.
T.M.K., şüphelilerin, kendisini zorla lüks bir otomobile bindirdiklerini ve ölümle tehdit ettiklerini söyleyerek 25 Aralık 2024 tarihinde polise başvurdu.
Emniyette ifade veren T.M.K., şüphelilerin kendisine "Banka hesabında 300 bin liranın eksik olduğunu bu parayı bulman gerekiyor." dediğini ve araçtan aşağı attıklarını anlattı.