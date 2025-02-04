Ormanlık alanda kan donduran işkence: Naylon poşet yakıp üzerine damlatmışlar, yol kenarına atıp kaçmışlar

Arnavutköy'de T.M.K. adlı kişi, iddiaya göre daha önceden banka hesap bilgilerini verdiği bir kişi tarafından bir yere çağrıldı ve burada 3 kişi tarafından saldırıya uğradı.



T.M.K., şüphelilerin, kendisini zorla lüks bir otomobile bindirdiklerini ve ölümle tehdit ettiklerini söyleyerek 25 Aralık 2024 tarihinde polise başvurdu.

Emniyette ifade veren T.M.K., şüphelilerin kendisine "Banka hesabında 300 bin liranın eksik olduğunu bu parayı bulman gerekiyor." dediğini ve araçtan aşağı attıklarını anlattı.