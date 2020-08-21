Örnek apartman: Yönetici binayı karantinaya aldı

Rize'de 216 kişinin yaşadığı bir apartmanın yöneticisi binayı corona virüs önlemleri kapsamında karantinaya aldı. Ayrıca apartman girişinde dezenfektan yer alırken giriş yapan herkesin ateşi ölçülüyor. Mecbur kalmayan da bu apartmana giremiyor. Yönetici gündüz gezerek denetlediği apartmanı gece de güvenlik kamerasından kontrol ediyor.

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Anadolu Ajansı 21.08.2020 - 11:56

Rize'de corona virüs önlemleri kapsamında bir apartman yöneticisi, apartmanı karantinaya aldı.

Müftü Mahallesi'nde bulunan 216 kişinin yaşadığı Hicri 1403 sitesinde corona virüs karantinası başladı.

Apartman yönetici İsmail Kazdal tarafından alınan bu kararla apartmana mecbur kalmadıkça kimsenin giriş çıkışına izin verilmiyor.

Apartman sakinleri de alınan bu kararı harfiyen uyguluyor.

Apartmanın girişine dezenfektan konulurken giriş yapan herkesin ateşi ölçülüyor.

Çocukların ise kısa süreli mesafeli oyun oynamalarına müsaade ediliyor.

''ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAK İSTEDİK'' Apartman yöneticisi İsmail Kazdal, kendilerinin de ellerini taşın altına koymak istediklerini ifade eden Kazdal, "Devletimize sağlıkçılarımıza yardımcı olalım dedik. Biz de karantina uygulaması yaptık. Apartmanımızda giriş çıkışları kontrol altına aldık. Kendi karantinamızı kendimiz uyguluyoruz" dedi.

Kazdal, ilk başta apartman sakinlerinin biraz tepki gösterdiğini belirterek, "Şimdi herkes konulan kurallara riayet ediyor. Zorunlu olmadıkça kimse dışarı çıkmıyor. Apartmana kimsenin girmesine de müsaade etmiyoruz. Apartmana girenlerin ateşini ölçüyoruz. Dışarı çıkanları maske konusunda uyarıyoruz. Önlemlerimizi aldık şu anda apartmanda bir sıkıntı yaşanmıyor. Benim işim olduğu zamanlarda apartmanın girişinde eşim nöbette. Akşamları da kameradan evden takip ediyorum" diye konuştu.

Apartman sakinlerinden Emrullah Kalça ise güzel bir uygulama olduğunu belirterek, "Bina yöneticimiz hepimizin sağlığı açısından çok güzel bir uygulama hayata koydu. Biz de koyduğu kurallara riayet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.