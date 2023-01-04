Orta gelirliye konut kredisinin ayrıntıları: Kimler kredi alabilecek, şartlar neler? Gözler düşük faizli konut kredisi verecek bankalarda

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"na ilişkin detayları, 4 Ocak Çarşamba günü saat 10.00'da ortak basın toplantısıyla duyuracak.Ancak basın toplantısı öncesinde düşük faizli olması beklenen konut kredisinde bazı detaylar ortaya çıkt. Peki, orta gelirliye konut kredisini kimlere alabilecek? Hangi bankalar konut kredisi verecek?