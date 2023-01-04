Orta gelirliye konut kredisinin ayrıntıları: Kimler kredi alabilecek, şartlar neler? Gözler düşük faizli konut kredisi verecek bankalarda

Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi’nin ardından bu kez de orta gelirliye konut kredisi için düğmeye basıldı. Yüzde 1’in altında düşük kredi faizi ile hayata geçirileceği konuşulan Orta Gelirliye Sosyal Konut prejesinde geri ödeme süresinin uzun tutulması da gündemde. Peki, kimler konut kredisi alabilecek, şartlar neler olacak? Düşük faizli konut kredisini hangi bankalara verecek?

Orta gelirliye konut kredisinin ayrıntıları: Kimler kredi alabilecek, şartlar neler? Gözler düşük faizli konut kredisi verecek bankalarda - 1

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"na ilişkin detayları, 4 Ocak Çarşamba günü saat 10.00'da ortak basın toplantısıyla duyuracak.Ancak basın toplantısı öncesinde düşük faizli olması beklenen konut kredisinde bazı detaylar ortaya çıkt. Peki, orta gelirliye konut kredisini kimlere alabilecek? Hangi bankalar konut kredisi verecek?

Orta gelirliye konut kredisinin ayrıntıları: Kimler kredi alabilecek, şartlar neler? Gözler düşük faizli konut kredisi verecek bankalarda - 2

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?

Kampanyanın hedeflerinden biri, ihtiyaç sahiplerini ev sahibi yapmak. Bu kapsamda, İlk kez ev sahibi olacaklara ayrıcalık tanınacağı belirtiliyor. sosyal konut projesinde olduğu gibi, gelir sınırı şartı belirlenmesi bekleniyor.

Orta gelirliye konut kredisinin ayrıntıları: Kimler kredi alabilecek, şartlar neler? Gözler düşük faizli konut kredisi verecek bankalarda - 3

YÜZDE 1'İN ALTINDA OLACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Orta gelirliye konut kampanyasında uygulanacak kredi faiz oranlarına ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kredi oranları yüzde 1'in altında olacak." bilgisini vermişti. Kamu bankalarıyla ortak yürütülmesi beklenen kampyanyada faizlerin gelire göre kademeli uygulanacağı belirtiliyor.

Orta gelirliye konut kredisinin ayrıntıları: Kimler kredi alabilecek, şartlar neler? Gözler düşük faizli konut kredisi verecek bankalarda - 4

KAÇ YIL TAKSİT OLACAK?

Orta Gelirliye Sosyal Konut prejesinde kredi faizinin ödeme süresinin uzun tutulması gündemde. Açıklanacak kampanya ile birlikte 15 yıl taksit imkanının da sunulması bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER