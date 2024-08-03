Ortaca'da orman yangını

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Ortaca'da orman yangını - 1

Ortaca-Köyceğiz kara yolu Beyobası mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ortaca'da orman yangını - 2

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ortaca'da orman yangını - 3

Havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alanda zarar oluştu.

Ortaca'da orman yangını - 4

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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