Ortağını 7 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: “Normalde karıncayı bile incitmem”
Bursa’da Ertuğrul Erdoğan isimli kişi iş ortağı Bülent Karakuş’u 7 kurşunla öldürüp, silahının kabzasıyla başına defalarca kez vurdu. Cinayetle ilgili olarak ilk kez hakim karşısına çıkan Erdoğan, “Yüzüne parçaladığını ve silahın kabzası ile vurduğumu hatırlamıyorum.” dedi. “Normalde karıncayı bile incitmem.” ifadesini kullanan Erdoğan’a verilen müebbet hapis cezası, haksız tahrik indirimiyle 18 yıl hapis cezasına çevrildi.
Bursa’da iş ortağını 7 kurşunla öldüren zanlıya verilen müebbet hapis cezası, iyi hal indirimiyle 18 yıl hapis cezasına çevrildi.Olay, 2023’ün Eylül ayında Nilüfer’de meydana geldi.