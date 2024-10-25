Ortağını 7 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: “Normalde karıncayı bile incitmem”

Tartışmanın büyümesi ile Ertuğrul Erdoğan, ruhsatsız tabancası ile Bülent Karakuş’a 7 el ateş etti ardından silahın kabzası ile yüzüne defalarca vurdu.

Bülent Karakuş yaşamını yitirdi, olayın ardından üstünü değiştirmek için eve giden Ertuğrul Erdoğan, daha sonra polise teslim oldu.

İşlemleri sonrası şüpheli tutuklandı.