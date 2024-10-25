Ortağını 7 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: “Normalde karıncayı bile incitmem”

Bursa’da Ertuğrul Erdoğan isimli kişi iş ortağı Bülent Karakuş’u 7 kurşunla öldürüp, silahının kabzasıyla başına defalarca kez vurdu. Cinayetle ilgili olarak ilk kez hakim karşısına çıkan Erdoğan, “Yüzüne parçaladığını ve silahın kabzası ile vurduğumu hatırlamıyorum.” dedi. “Normalde karıncayı bile incitmem.” ifadesini kullanan Erdoğan’a verilen müebbet hapis cezası, haksız tahrik indirimiyle 18 yıl hapis cezasına çevrildi.

Ortağını 7 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: “Normalde karıncayı bile incitmem” - 1

Bursa’da iş ortağını 7 kurşunla öldüren zanlıya verilen müebbet hapis cezası, iyi hal indirimiyle 18 yıl hapis cezasına çevrildi.

Olay, 2023’ün Eylül ayında Nilüfer’de meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ortağını 7 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: “Normalde karıncayı bile incitmem” - 2

Tartışmanın büyümesi ile Ertuğrul Erdoğan, ruhsatsız tabancası ile Bülent Karakuş’a 7 el ateş etti ardından silahın kabzası ile yüzüne defalarca vurdu.

Bülent Karakuş yaşamını yitirdi, olayın ardından üstünü değiştirmek için eve giden Ertuğrul Erdoğan, daha sonra polise teslim oldu.

İşlemleri sonrası şüpheli tutuklandı.

Ortağını 7 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: “Normalde karıncayı bile incitmem” - 3

“KENDİMİ KAYBETTİM”

Ertuğrul Erdoğan hakkında kasten öldürme suçundan Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde müebbet hapis istemi ile dava açıldı.

İlk duruşmada, cinayeti işlediğini kabul eden Ertuğrul Erdoğan, “Otomobilinden inip, bana ve aileme küfürler etti. Tekrar aracına bindiğinde, yanında silah olduğunu bildiğim için korkup, kendimi korumak amacıyla ona 7 el ateş ettim. Kendimi kaybettim.” dedi.
Ortağını 7 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: “Normalde karıncayı bile incitmem” - 4

“KARINCAYI BİLE İNCİTMEM”

“Yüzüne parçaladığını ve silahın kabzası ile vurduğumu hatırlamıyorum.” diyen Erdoğan, hiçbir suç kaydı olmadığını belirterek, pişman olduğunu söyledi.

Erdoğan, “Vicdan azabı çekiyorum. Normalde karıncayı bile incitmem. Yalvarıyorum beraatime karar verin.” ifadesini kullandı.
Ortağını 7 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: “Normalde karıncayı bile incitmem” - 5

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Ortağını 7 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: “Normalde karıncayı bile incitmem” - 6

Bülent Karakuş’un ağabeyi Nail Karakuş sanıktan şikayetçi olurken; mahkeme heyeti, haksız tahrik indirimi uygulayarak Ertuğrul Erdoğan’ı kasten öldürmek suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Erdoğan’a ayrıca ele geçirilen 3 ruhsatsız tabanca nedeniyle 6 yıl hapis ile 12 bin TL para cezası verildi.
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