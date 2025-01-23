Ortağının diploması sahte çıktı, milyonluk zarara uğradı

Daha sonra D.A.'nın diplomasının sahte olduğunu da öğrenen Aydemir, iş yerindeki 9 motorun usulsüzce satıldığını tespit etti. Maliyeye ceza ödemek zorunda da kalan ve yaklaşık 2.5 milyon TL zarara uğrayan Aydemir, adaletin yerini bulmasını istiyor.

''ARADIM, ULAŞAMADIM''

Başından geçen olayı anlatan motosiklet bayisi sahibi İlker Aydemir, “Ben yurt dışında olduğum esnada D.A.'nın bana ait e-imza mali bölümünü kullanıp, şirket bilgilerini değiştirip şirketimden fatura kestiğini fark ettim. Banka hesabıma para gelmediği için bir karışıklık olduğunu anladım. Ben de yurt dışından acil dönüş yaptım. Döndüğümde faturaları kontrol ettiğimde D.A.'nın maalesef fatura bilgilerindeki ‘kişisel bilgileri, mail adresi, telefon numarasını' değiştirerek parayı şahsi hesabına aldığını ve benim şirketimden fatura kestiğini fark ettim. Hemen 112'ye başvurdum ve ifade verdim. Bir gün sonra D.A., H.G. ve kocası K.A., dükkanıma gelip benim iş yerimde bulunan e-imzamı, mali mührümü çalarak ve giderken de yedek parça ofisimi boşaltarak olay yerini terk etmişler. Kendilerine aradığım zaman numaralarına ulaşamadım. Adli sürecimiz başladı. Davamız devam ediyor” dedi