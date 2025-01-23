Ortağının diploması sahte çıktı, milyonluk zarara uğradı
İzmir'de motosiklet bayisi işleten İlker Aydemir, aynı zamanda ortağı olduğunu iddia ettiği mali müşavirin diplomasının sahte çıktığını ve usulsüz işlemler yaptığı ortaya çıkınca 2.5 milyon TL vergi cezası ödemek zorunda kaldığını ileri sürdü.
Güzelbahçe ilçesinde motosiklet bayisi işleten İlker Aydemir, iddiaya göre yaklaşık 10 ay önce mali müşavir olarak bildiği ve 20 yıllık arkadaşının ablası olan D.A.'yı, yüzde 50 komisyon ortaklığı ile işe aldı.
Aydemir, ilerleyen süreçte faturalarda aksaklık olduğunu fark etti. Bunun üzerine faturaları inceleyen Aydemir, motorların satıldığını ancak D.A.'nın yaptığı satışlarda şirketin fatura bilgileri kısmına, kendi kişisel bilgilerini, mail adresini ve telefon numarasını yazdığını tespit etti.