Ortalık savaş alanına döndü: Antalya'da bir iş yeri tarandı

Antalya'da bir iş yeri sabah erken saatlerde kurşunlandı. Etrafa saçılan kurşunlar nedeniyle yol savaş alanını dönerken 16 kurşun isabet eden iş yeri sahibine ait başka bir işletmenin de birkaç ay önce kurşunlandığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ortalık savaş alanına döndü: Antalya'da bir iş yeri tarandı - 1

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi Vatan Bulvarı üzerinde sabah erken saatlerde motosiklet ile gelen bir kişinin iş yeri önünde durarak otomatik silah ile iş yerine kurşun yağdırdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ortalık savaş alanına döndü: Antalya'da bir iş yeri tarandı - 2

Görgü tanıklarının ifadesine göre motorlu şüpheli saldırıyı gerçekleştirdikten sonra geldiği motosiklet ile olay yerinden hızla uzaklaştı.

Ortalık savaş alanına döndü: Antalya'da bir iş yeri tarandı - 3

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ortalık savaş alanına döndü: Antalya'da bir iş yeri tarandı - 4

16 KOVAN BULUNDU

Saldırı anında kurşunların isabet ettiği işletme ile çevredeki diğer iş yerlerinin kapalı olması oluşabilecek bir can kaybı ve yaralanmanın önüne geçti.

Ortalık savaş alanına döndü: Antalya'da bir iş yeri tarandı - 5

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri çevreye ve yola saçılmış çok sayıda boş kovan tespit etti.

Ortalık savaş alanına döndü: Antalya'da bir iş yeri tarandı - 6

Bölgede çalışma yapan Olay Yeri İnceleme ekipleri 16 boş kovan tespit etti. Kurşunların isabet ettiği işyerinde ise büyük hasar meydana geldi.

Ortalık savaş alanına döndü: Antalya'da bir iş yeri tarandı - 7

Öte yandan işletmenin sahibine ait yakın bir noktada bulunan başka bir işyerinin de yakın zamanda aralarında husumet bulunan yakınları tarafından kurşunlandığı öğrenildi.

Ortalık savaş alanına döndü: Antalya'da bir iş yeri tarandı - 8

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

DAHA FAZLA GÖSTER