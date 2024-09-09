Ortalık savaş alanına döndü: Antalya'da bir iş yeri tarandı
Antalya'da bir iş yeri sabah erken saatlerde kurşunlandı. Etrafa saçılan kurşunlar nedeniyle yol savaş alanını dönerken 16 kurşun isabet eden iş yeri sahibine ait başka bir işletmenin de birkaç ay önce kurşunlandığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi Vatan Bulvarı üzerinde sabah erken saatlerde motosiklet ile gelen bir kişinin iş yeri önünde durarak otomatik silah ile iş yerine kurşun yağdırdı.