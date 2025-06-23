Ortaokul kayıt tarihleri 2025-2026: MEB ortaokul kayıtları ve şube seçimi nasıl yapılır? Çocuğum hangi okula gidecek?
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda eğitim gören 4. sınıf öğrencilerinin 5. sınıfa geçerken kayıt işlemleri velilerin gündeminde. İlkokul 1. sınıf ile ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin okul kayıtları gibi şube seçimleri de yapılıyor. Veliler, çocuklarının kayıt olduğu okulları e-devlet üzerinden sorgulayabiliyor. Peki, ortaokul kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?
2025-2026 eğitim ve öğretim yılında ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıtları öne çıkıyor. Geçtiğimi yıl olduğu gibi bu sene de ortaokul kayıtları MERNİS asres bilgilerine göre otomatik olarak gerçekleşecek. Ancak öğrencilerin şube seçimleri ise kura çekimi usulü ile MEB tarafından belirlenecek. İşte, 5.sınıf (ortaokul) kayıtları hakkında detaylar...