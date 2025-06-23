Ortaokul kayıt tarihleri 2025-2026: MEB ortaokul kayıtları ve şube seçimi nasıl yapılır? Çocuğum hangi okula gidecek?

2025-2026 eğitim ve öğretim yılında ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıtları öne çıkıyor. Geçtiğimi yıl olduğu gibi bu sene de ortaokul kayıtları MERNİS asres bilgilerine göre otomatik olarak gerçekleşecek. Ancak öğrencilerin şube seçimleri ise kura çekimi usulü ile MEB tarafından belirlenecek. İşte, 5.sınıf (ortaokul) kayıtları hakkında detaylar...