Ortaokul kayıt tarihleri 2025-2026: MEB ortaokul kayıtları ve şube seçimi nasıl yapılır? Çocuğum hangi okula gidecek?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda eğitim gören 4. sınıf öğrencilerinin 5. sınıfa geçerken kayıt işlemleri velilerin gündeminde. İlkokul 1. sınıf ile ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin okul kayıtları gibi şube seçimleri de yapılıyor. Veliler, çocuklarının kayıt olduğu okulları e-devlet üzerinden sorgulayabiliyor. Peki, ortaokul kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

Ortaokul kayıt tarihleri 2025-2026: MEB ortaokul kayıtları ve şube seçimi nasıl yapılır? Çocuğum hangi okula gidecek? - 1

2025-2026 eğitim ve öğretim yılında ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıtları öne çıkıyor. Geçtiğimi yıl olduğu gibi bu sene de ortaokul kayıtları MERNİS asres bilgilerine göre otomatik olarak gerçekleşecek. Ancak öğrencilerin şube seçimleri ise kura çekimi usulü ile MEB tarafından belirlenecek. İşte, 5.sınıf (ortaokul) kayıtları hakkında detaylar...

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Ortaokul kayıt tarihleri 2025-2026: MEB ortaokul kayıtları ve şube seçimi nasıl yapılır? Çocuğum hangi okula gidecek? - 2

ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?

Bu eylül ayında ortaokula başlayacak öğrencilerin kayıtları sistem tarafından otomatik yapılacak. MERNİS adres bilgileri esas alınarak e-Okul sisteminden yapılacak olan kayıtlar ardından veliler e-devlet'ten sorgulama işlemi yapabiliyor.

Buna bağlı olarak kayıtların Ağustos ayı başında gerçekleşmesi bekleniyor.

Ortaokul kayıt tarihleri 2025-2026: MEB ortaokul kayıtları ve şube seçimi nasıl yapılır? Çocuğum hangi okula gidecek? - 3

ORTAOKUL ŞUBE SEÇİMİ NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre şube belirleme işlemleri Ağustos ayının son haftasında MEB tarafından kura çekimi ile yapılacak.

Sorgulama işlemleri e-Devlet "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama'' adresinden olacak.

Ortaokul kayıt tarihleri 2025-2026: MEB ortaokul kayıtları ve şube seçimi nasıl yapılır? Çocuğum hangi okula gidecek? - 4

Böylece veliler herhangi bir kırtasiyecilikle uğraşmadan, zaman kaybetmeden, belge temin etmeden ve başvuru ücreti, kayıt parası, zorunlu bağış gibi tartışmalara girmeden çocuklarının kayıtlarını gerçekleştirebilecek.

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