Örtü yangınları lodosla sıklaşınca 'anız' uyarısı geldi

Bilgili, "Şartların uygun olması durumunda yangınlar çıkar ve bölgemizde de şartlar, bu mevsimde meydana gelmektedir. Maalesef bahçe temizliğindeki ateş, ormanlara sirayet edebiliyor. Bölgemizdeki bu yangınların temel sebebi; hava sıcaklıklarının bu dönemde uzun süreli olup, kurutucu fön rüzgarı ile birlikte yanıcı maddeleri ve yaprakları kurutmasıdır." dedi.