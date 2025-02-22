Oruç başlangıç ve bitiş tarihi 2025: Ramazan ayı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? (İlk teravih, sahur ve oruç günü)

İslam alemi için sabır ve oruç ayı olarak da bilinen Ramazan’ın başlamasına kısa bir zaman kaldı. Müslümanlar bu anlamlı ayda oruç tutarak geçirirken, teravih namazlarını kılacak. “Bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Ramazan ayında idrak edilecek. Ramazan ayının sona ermesinin ardından ise üç günlük bayram kutlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı kameri, ay hesaplamalarına göre Ramazan ayının 29 gün süreceğini açıkladı. Peki Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk sahur ne zaman? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan tarihler…

Oruç başlangıç ve bitiş tarihi 2025: Ramazan ayı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? (İlk teravih, sahur ve oruç günü) - 1

Birlik ve beraberliğin sembolü olan Ramazan ayında müslümanlar ibadetlerine yoğunlaşacak. Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığından her yıl miladi takvimde farklı tarihlere denk geliyor. Ramazan ayı geçtiğimiz yıla göre 10 gün önce başlayacak. Ramazan ayında müslümanlar, ihtiyaç sahiplerine öncelik verirken iftar sofralarında hep birlikte oruçlarını açacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvimle birlikte ilk teravih, sahur ve iftar günleri belli oldu. Peki Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Ramazan kaç gün sürecek? İşte, Ramazan ayı tarihleri 2025…

TÜRKİYE HABERLERİ

Oruç başlangıç ve bitiş tarihi 2025: Ramazan ayı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? (İlk teravih, sahur ve oruç günü) - 2

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

On bir ayın sultanı, Ramazan ayı bu yıl toplam 29 gün sürecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün olacak. 

Oruç başlangıç ve bitiş tarihi 2025: Ramazan ayı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? (İlk teravih, sahur ve oruç günü) - 3

İLK TERAVİH VE SAHUR HANGİ GÜN?

Ramazan ayında ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 26 Mart'ta idrak edilecek. Ramazan Bayramı ise 30 Mart'ta başlayacak.

Oruç başlangıç ve bitiş tarihi 2025: Ramazan ayı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? (İlk teravih, sahur ve oruç günü) - 4

RAMAZAN AYI NEDEN 29 GÜN SÜRECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Halit Çalış yaptığı açıklamada “ Dini ibadetlerin zaman dilimlerinin belirlenmesinde hicri takvimin esas alındığına dikkati çeken Çalış, "Orucun başlangıcı ve bitişi ramazan ayında olur.

Ramazan ayı da hicri takvimde yer alan aylardan birisidir. Aynı zamanda ay takvimi olan hicri takvim, miladi takvime göre 10-11 gün kısadır. Bu yüzden bir yıl 354 gündür. Böyle olunca ramazan ayı her yıl 10-11 gün daha erkene gelir. Dolayısıyla ramazan orucunun bazen 29, bazen 30 gün olarak tutulması bundan kaynaklanır." bilgisini paylaştı.

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