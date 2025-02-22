Oruç başlangıç ve bitiş tarihi 2025: Ramazan ayı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? (İlk teravih, sahur ve oruç günü)
İslam alemi için sabır ve oruç ayı olarak da bilinen Ramazan’ın başlamasına kısa bir zaman kaldı. Müslümanlar bu anlamlı ayda oruç tutarak geçirirken, teravih namazlarını kılacak. “Bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Ramazan ayında idrak edilecek. Ramazan ayının sona ermesinin ardından ise üç günlük bayram kutlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı kameri, ay hesaplamalarına göre Ramazan ayının 29 gün süreceğini açıkladı. Peki Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk sahur ne zaman? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan tarihler…
Birlik ve beraberliğin sembolü olan Ramazan ayında müslümanlar ibadetlerine yoğunlaşacak. Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığından her yıl miladi takvimde farklı tarihlere denk geliyor. Ramazan ayı geçtiğimiz yıla göre 10 gün önce başlayacak. Ramazan ayında müslümanlar, ihtiyaç sahiplerine öncelik verirken iftar sofralarında hep birlikte oruçlarını açacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvimle birlikte ilk teravih, sahur ve iftar günleri belli oldu. Peki Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Ramazan kaç gün sürecek? İşte, Ramazan ayı tarihleri 2025…