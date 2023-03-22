Ramazan ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi yarın ilk oruçlarını tutmaya başlayacak. İlk defa oruç tutacak olan vatandaşlar ise, 'Oruç nasıl açılır, nasıl niyet edilir? Oruç duası nedir?' sorularına internet üzerinden yanıt aramaya başladı. İşte ayrıntılar.
Bir Müslüman ‘Allah’ım niyet ettim senin rızan için bugünkü Ramazan orucumu tutmaya’ diyerek oruç tutmaya niyetlenir. Niyet, bir şeyi yapmaya fiziksel ve ruhsal olarak karar vermektir. Kişi de oruç niyeti ile yeme, içme ve diğer yasaklardan kendini alıkoyarak ibadetini yerine getirmeye başlar.
Oruç niyeti, imsak vaktinden önce yenen yemek olan sahur sonrası yapılır. İmsak, oruca başlama, orucun başlangıç anı gibi anlamlar taşıdığı için imsak vakti girmeden yani sabah ezanı okunmadan oruç tutmaya başlanılır.
Oruç niyeti, hem dil hem de kalp ile yapılır. Sahura kalkmayan kişi akşam vaktinden sonra ya da yatmadan niyet edebildiği gibi, sahurdan sonra kabukuşluk yani öğle vaktinden öncesine kadar niyet edilebilir.
Sahura kalkmak bir zorunluluk olmadığı için kişi sahura kalkmadan oruç tutabilir veya niyet etmeyi unutsa da oruca niyetlenmiş, oruç tutmuş sayılır.
Farz bir ibadet olan oruç, iftar vaktinin gelmesi yani akşam ezanı okunmasıyla birlikte su, hurma veya zeytin tercih edilerek açılır.
Ateşte pişmiş yiyecek ve içeceklerle örneğin; ekmek, çay veya çorbayla açılmaması tavsiye edilmiştir.
Ramazan ayında ve iftar vaktinde yapılan dua çok sevaptır. Tüm gün boyunca aç susuz kalan insan akşam ezanı saatine dakikalar kala farz ibadetini yerine getirdiği, Allah’ın rızasını kazanmayı umduğu, açlık ve susuzluğun sevabına kavuştuğu ve yeme içmeyle buluştuğunun sevinci ile gönülden dua eder.
Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle iftar duası ederdi ve oruç açardı: “Ya Rabbi, senin rızan için oruç tuttum. Sana iman ettim, sana güvenip dayandım. Rızkınla iftar ettim, ibadetimi kabul et! Elbette sen, her şeyi işiten ve bilensin.”