Oruç nasıl açılır, nasıl niyet edilir? Oruç duası nedir?

ORUÇ NİYETİ NE ZAMAN YAPILIR?

Oruç niyeti, imsak vaktinden önce yenen yemek olan sahur sonrası yapılır. İmsak, oruca başlama, orucun başlangıç anı gibi anlamlar taşıdığı için imsak vakti girmeden yani sabah ezanı okunmadan oruç tutmaya başlanılır.



Oruç niyeti, hem dil hem de kalp ile yapılır. Sahura kalkmayan kişi akşam vaktinden sonra ya da yatmadan niyet edebildiği gibi, sahurdan sonra kabukuşluk yani öğle vaktinden öncesine kadar niyet edilebilir.



Sahura kalkmak bir zorunluluk olmadığı için kişi sahura kalkmadan oruç tutabilir veya niyet etmeyi unutsa da oruca niyetlenmiş, oruç tutmuş sayılır.