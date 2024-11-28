Oruç ne zaman başlayacak? 2025 Ramazan ayı ne zaman?

Milyonlarca Müslüman, 2025 Ramazan ayının başlangıç tarihine odaklandı. Oruç ibadetini gerçekleştirmek için gün sayan vatandaşlar, 2024 yılının son günlerinin yaklaşmasıyla birlikte, Ramazan ayının gelecek yıl başlayacağı tarihe yönelik bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. Peki, oruç ne zaman başlayacak?

Oruç ne zaman başlayacak? 2025 Ramazan ayı ne zaman? - 1

On bir ayın sultanı Ramazan ayını bekleyen vatandaşlar, gelecek yıl ilk kez sahura kalkacakları günü, ilk teravih namazı tarihini ve ilk iftar gününü merak ediyor. Yeni yılın yaklaşması ile araştırmalarına hız veren pek çok kişi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvimden 2025 Ramazan ayına dair sorularına yanıt arıyor. İşte, 2025 Ramazan ayına dair bilgiler...

TÜRKİYE HABERLERİ

Oruç ne zaman başlayacak? 2025 Ramazan ayı ne zaman? - 2

2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 

Ramazan ayı gelecek sene, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.

26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.

Oruç ne zaman başlayacak? 2025 Ramazan ayı ne zaman? - 3

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 

Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.

2025 Ramazan Bayramı ve denk geldiği günler şöyle;

Arefe günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)

Ramazan Bayramı birinci gün: 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı ikinci gün: 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı üçüncü gün: 1 Nisan 2025 Salı

Oruç ne zaman başlayacak? 2025 Ramazan ayı ne zaman? - 4

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ 


Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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