Oruç ne zaman başlayacak? 2025 Ramazan ayı ne zaman?
On bir ayın sultanı Ramazan ayını bekleyen vatandaşlar, gelecek yıl ilk kez sahura kalkacakları günü, ilk teravih namazı tarihini ve ilk iftar gününü merak ediyor. Yeni yılın yaklaşması ile araştırmalarına hız veren pek çok kişi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvimden 2025 Ramazan ayına dair sorularına yanıt arıyor. Peki, oruç ne zaman başlayacak?
Milyonlarca Müslüman, 2025 Ramazan ayının başlangıç tarihine odaklandı. Oruç ibadetini gerçekleştirmek için gün sayan vatandaşlar, 2024 yılının son günlerinin yaklaşmasıyla birlikte, Ramazan ayının gelecek yıl başlayacağı tarihe yönelik bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. İşte, 2025 Ramazan ayına dair bilgiler...