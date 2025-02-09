Oruç ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman?

Ramazan ayının başlangıç tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Recep, Şaban ve Ramazan ayları içerisinde barındıran mübarek üç aylar, 1 Ocak'ta başladı. Regaip Kandili ile karşılanan üç aylar, oruç ayı da olarak bilinen 11 ayın sultanı Ramazan ile uğurlanacak. İşte, 2025 dini günler takvimine göre, Ramazan ayının bu yılki başlangıç tarihi...