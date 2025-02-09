Oruç ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman?
Her yıl olduğu gibi 2025'te de Ramazan ayı ve bayramı için araştırmalar günler öncesinden başladı. Bayram tatili planlarını ve aile ziyaretlerini 2025 Ramazan Bayramı tarihine göre şekillendirecek olan vatandaşlar, sorularına internet üzerinden yanıt arıyor. Peki, oruç ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman?
Ramazan ayının başlangıç tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Recep, Şaban ve Ramazan ayları içerisinde barındıran mübarek üç aylar, 1 Ocak'ta başladı. Regaip Kandili ile karşılanan üç aylar, oruç ayı da olarak bilinen 11 ayın sultanı Ramazan ile uğurlanacak. İşte, 2025 dini günler takvimine göre, Ramazan ayının bu yılki başlangıç tarihi...