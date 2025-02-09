Oruç ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman?

Her yıl olduğu gibi 2025'te de Ramazan ayı ve bayramı için araştırmalar günler öncesinden başladı. Bayram tatili planlarını ve aile ziyaretlerini 2025 Ramazan Bayramı tarihine göre şekillendirecek olan vatandaşlar, sorularına internet üzerinden yanıt arıyor. Peki, oruç ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman?

Oruç ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman? - 1

Ramazan ayının başlangıç tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Recep, Şaban ve Ramazan ayları içerisinde barındıran mübarek üç aylar, 1 Ocak'ta başladı. Regaip Kandili ile karşılanan üç aylar, oruç ayı da olarak bilinen 11 ayın sultanı Ramazan ile uğurlanacak. İşte, 2025 dini günler takvimine göre, Ramazan ayının bu yılki başlangıç tarihi...

TÜRKİYE HABERLERİ

Oruç ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman? - 2

2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Ramazan ayının başlayacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Ramazan ayı bu yıl, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.

Oruç ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman? - 3

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilk sahura 28 Şubat Cuma gününü 1 Mart Cumartesi gününe bağlayan sabah kalkılacak.

Böylelikle ilk oruç 1 Mart 2025 Cumartesi günü tutulacak.

Oruç ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman? - 4

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü: 01 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü: 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü: 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü: 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlid Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

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