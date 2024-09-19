Oruç ne zaman başlıyor? 2025 Ramazan ayı tarihi
2025 yılında Ramazan ayının ne zaman başlayacağı belli oldu. Ramazan’ın 2025 yılında denk geldiği zaman aralığı birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Planlarını şimdiden şekillendirmek isteyen çok sayıda kişi, gelecek yıl mart ayı içinde idrak edilmeye başlanacak Ramazan ayı takvimine odaklandı. Peki, gelecek yıl oruç ne zaman başlayacak?
Önümüzdeki yıl Ramazan ayının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. 2025 yılında ilk orucun ne zaman tutulacağı ve ilk sahura ne zaman kalkılacağı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Üç ayların sonuncusu Ramazan ayıyla birlikte, milyonlarca Müslüman oruçlarını tutarak dini vazifelerini yerine getirecek. İşte, 2025 Ramazan ayı takvimi...