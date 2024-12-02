Oruç ne zaman tutulacak? 2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? (Diyanet dini günler takvimi)

Ramazan ayı başlangıcı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Tüm İslam camiası için mübarek olan Ramazan ayında oruç tutacak olan vatandaşlar, gözlerini ilk orucun tutulacağı tarihe çevirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Ramazan ayı tarihi belli oldu. Peki, oruç ne zaman tutulacak? 2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Oruç ne zaman tutulacak? 2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? (Diyanet dini günler takvimi) - 1

2025 Ramazan ayı tarihi, üç ayların yaklaşmasıyla birlikte gündeme gelmeye başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında milyonlarca Müslüman oruçlarını tutarak dini vazifelerini yerine getirecek. İlk orucun tutulacağı tarih ise birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, oruç ne zaman tutulacak? 2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

TÜRKİYE HABERLERİ

Oruç ne zaman tutulacak? 2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? (Diyanet dini günler takvimi) - 2

2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte, yeni yılda idrak edilecek olan Ramazan ayı tarihi belli oldu.

Buna göre; Ramazan ayının birinci günü 2025'de mart ayına denk geliyor. Ramazan gelecek sene, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.

Oruç ne zaman tutulacak? 2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? (Diyanet dini günler takvimi) - 3

ORUÇ NE ZAMAN?

ilk oruç için vatandaşlar 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkacak. Yani 1 Mart'ta milyonlarca vatandaşlar ilk gün oruçlarını tutacak.

26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.

Oruç ne zaman tutulacak? 2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? (Diyanet dini günler takvimi) - 4

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 dini günler takvimine göre, önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği tarih belli oldu.

Buna göre; Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.

Oruç ne zaman tutulacak? 2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? (Diyanet dini günler takvimi) - 5

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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