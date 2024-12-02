Oruç ne zaman tutulacak? 2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? (Diyanet dini günler takvimi)
Ramazan ayı başlangıcı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Tüm İslam camiası için mübarek olan Ramazan ayında oruç tutacak olan vatandaşlar, gözlerini ilk orucun tutulacağı tarihe çevirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Ramazan ayı tarihi belli oldu. Peki, oruç ne zaman tutulacak? 2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
2025 Ramazan ayı tarihi, üç ayların yaklaşmasıyla birlikte gündeme gelmeye başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında milyonlarca Müslüman oruçlarını tutarak dini vazifelerini yerine getirecek. İlk orucun tutulacağı tarih ise birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, oruç ne zaman tutulacak? 2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?