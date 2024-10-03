Oruç Reis Gemisi’ne yeni görev: Somali’de 7 ay sürecek araştırma

Oruç Reis Araştırma Gemisi, cumartesi günü yeni görev yeri Somali’ye doğru yola çıkacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul Boğazı’ndan uğurlanacak olan gemi, burada ruhsatı alınmış üç deniz yetki alanında petrol ve doğalgaz için sismik çalışma yapacak.

Oruç Reis Gemisi’ne yeni görev: Somali’de 7 ay sürecek araştırma - 1

Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Araştırma Gemisi, Somali’ye doğru yola çıkmak için gün sayıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü İstanbul Boğazı’ndan geçecek Oruç Reis gemisini Somali’ye uğurlayacak.

Uğurlama törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katılacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Oruç Reis Gemisi’ne yeni görev: Somali’de 7 ay sürecek araştırma - 2

SOMALİ AÇIKLARINDA SİSMİK ÇALIŞMA YAPACAK

Oruç Reis, Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotası üzerinden Somali açıklarına ulaşacak. Ekim sonuna doğru Somali açıklarında olması planlanan gemi, ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğalgaz için sismik çalışma yapacak.

Gemiye görev süresi boyunca donanmadan iki fırkateynin yanı sıra Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Platform Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi de refakat edecek.
Oruç Reis Gemisi’ne yeni görev: Somali’de 7 ay sürecek araştırma - 3

ÇALIŞMA 7 AY SÜRECEK

Oruç Reis, Somali açıklarındaki 3 ruhsat sahasında bu sahalara özel olarak ilk defa üç boyutlu sismik çalışma icra edecek. Yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen faaliyet sırasında Oruç Reis hem doğal gaz hem de petrol için veri toplayacak.

Toplanan veriler Ankara’da analiz edilerek sonuçlara bağlı olarak belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmaları başlayacak.
Oruç Reis Gemisi’ne yeni görev: Somali’de 7 ay sürecek araştırma - 4

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bayraktar, Türkiye Petrolleri’nin Somali’de 15 bin kilometrekarelik deniz yetki alanında arama ruhsatı bulunduğunu belirterek, “Oruç Reis, belirlenmiş deniz yetki alanında bugüne kadar hiç yapılmamış 3 boyutlu sismik çalışma yapacak. Oruç Reis'in çalışacağı alanın petrol emareli bir bölge olduğunu öngörüyoruz.” ifadelerini kullandı.

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