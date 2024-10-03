Oruç Reis Gemisi’ne yeni görev: Somali’de 7 ay sürecek araştırma

SOMALİ AÇIKLARINDA SİSMİK ÇALIŞMA YAPACAK

Oruç Reis, Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotası üzerinden Somali açıklarına ulaşacak. Ekim sonuna doğru Somali açıklarında olması planlanan gemi, ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğalgaz için sismik çalışma yapacak.

Gemiye görev süresi boyunca donanmadan iki fırkateynin yanı sıra Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Platform Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi de refakat edecek.