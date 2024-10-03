Oruç Reis Gemisi’ne yeni görev: Somali’de 7 ay sürecek araştırma
Oruç Reis Araştırma Gemisi, cumartesi günü yeni görev yeri Somali’ye doğru yola çıkacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul Boğazı’ndan uğurlanacak olan gemi, burada ruhsatı alınmış üç deniz yetki alanında petrol ve doğalgaz için sismik çalışma yapacak.
Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Araştırma Gemisi, Somali’ye doğru yola çıkmak için gün sayıyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü İstanbul Boğazı’ndan geçecek Oruç Reis gemisini Somali’ye uğurlayacak.
Uğurlama törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katılacak.