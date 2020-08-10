Oruç Reis sismik araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri refakat ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de faaliyete başlayan MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetlerince refakat ve koruma sağlandığını bildirdi.

Anadolu Ajansı 10.08.2020 - 22:03

Oruç Reis sismik araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri refakat ediyor - 1
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlayan MTA Oruç Reis araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlandığını duyurdu.
Oruç Reis sismik araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri refakat ediyor - 2
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almıştır" ifadesine yer verildi.

Oruç Reis sismik araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri refakat ediyor - 3
Oruç Reis sismik araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri refakat ediyor - 4

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER