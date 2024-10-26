Oruç Reis Somali'ye ulaştı: Petrol ve doğalgaz arayacak

"SİSMİK ARAMANIN SONUÇLARINA GÖRE SONDAJA BAŞLANACAK"

Bayraktar, Türkiye ve dünyada birçok projede yer alan TPAO'nun Somali'de petrol ve doğalgaz faaliyetlerinde bulunması amacıyla iki ülke müzakerelerinin 2021'de başladığını anımsattı.



Karşılıklı fayda temelinde yürütülen müzakereler sonucunda iki ülkenin hidrokarbon alanındaki anlaşmayı martta imzaladığını hatırlatan Bayraktar, "18 Temmuz'da Somali deniz alanlarında her biri yaklaşık 5 bin kilometrekarelik alanı kaplayan üç blok için üretim anlaşması imzaladık. Oruç Reis gemimiz yaklaşık 5 bin 750 kilometrekare üç boyutlu sismik arama yapacak. 6 ay sürmesini planladığımız bu sismik arama faaliyetlerinden elde edilen veriler değerlendirildikten sonra sonuçlara bağlı olarak sondaj aşamasına geçeceğiz." ifadelerini kullandı.









