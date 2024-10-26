Oruç Reis Somali'ye ulaştı: Petrol ve doğalgaz arayacak

Somali'ye giden Oruç Reis gemisi petrol ve doğalgaz arayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, "Somali'de hem deniz alanlarında hem kara alanlarında elde edilecek başarılar ülkelerimizin enerji güvenliğine ve halklarımızın refahına katkıda bulunacaktır." dedi. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ise Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Somali'ye gelişini ülkesi için tarihi olarak nitelendirdi.

Oruç Reis Somali'ye ulaştı: Petrol ve doğalgaz arayacak - 1

5 Ekim'de İstanbul'dan yola çıkan Oruç Reis sismik araştırma gemisi Somali'ye ulaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Somali Petrol İdaresi arasındaki yeni anlaşmayla Somali kara alanlarında da petrol ve gaz aramaları yapılacağını bildirdi.


TÜRKİYE HABERLERİ

Oruç Reis Somali'ye ulaştı: Petrol ve doğalgaz arayacak - 2

Bayraktar, Oruç Reis'in Mogadişu Limanı'ndaki karşılama törenindeki konuşmasında, dost ve kardeş ülke Somali'de bulunmaktan ve bu tarihi ana tanıklık etmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Oruç Reis'in 5 Ekim'de İstanbul'dan yola çıktığını anımsatan Bayraktar, geminin Akdeniz ve Süveyş Kanalı rotasını takip ederek yaklaşık 20 günlük bir yolculuğun ardından icra edeceği deniz üstü sismik veri toplama faaliyeti için Mogadişu'ya ulaştığını belirtti.


Oruç Reis Somali'ye ulaştı: Petrol ve doğalgaz arayacak - 3

Türkiye-Somali ilişkilerinin çok özel bir niteliğe sahip olduğunun altını çizen Bayraktar, "Tüm uluslararası toplumun adeta terk ettiği Somali'de 2011'den bu yana Türkiye olarak Somali halkının yanında yer aldık." değerlendirmesinde bulundu.




Oruç Reis Somali'ye ulaştı: Petrol ve doğalgaz arayacak - 4

"SİSMİK ARAMANIN SONUÇLARINA GÖRE SONDAJA BAŞLANACAK"

Bayraktar, Türkiye ve dünyada birçok projede yer alan TPAO'nun Somali'de petrol ve doğalgaz faaliyetlerinde bulunması amacıyla iki ülke müzakerelerinin 2021'de başladığını anımsattı.

Karşılıklı fayda temelinde yürütülen müzakereler sonucunda iki ülkenin hidrokarbon alanındaki anlaşmayı martta imzaladığını hatırlatan Bayraktar, "18 Temmuz'da Somali deniz alanlarında her biri yaklaşık 5 bin kilometrekarelik alanı kaplayan üç blok için üretim anlaşması imzaladık. Oruç Reis gemimiz yaklaşık 5 bin 750 kilometrekare üç boyutlu sismik arama yapacak. 6 ay sürmesini planladığımız bu sismik arama faaliyetlerinden elde edilen veriler değerlendirildikten sonra sonuçlara bağlı olarak sondaj aşamasına geçeceğiz." ifadelerini kullandı.




Oruç Reis Somali'ye ulaştı: Petrol ve doğalgaz arayacak - 5

ELEKTRİK VE MADEN SEKTÖRLERİNE DE YATIRIM HEDEFİ

Öte yandan Bayraktar Mogadişu'daki temaslarına ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Bayraktar, Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre ile görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımında, "Gücünü ortak tarihimizden ve halklarımız arasındaki samimiyet ve içtenlikten alan Türkiye-Somali ilişkileri, ortak geliştirdiğimiz projelerle her geçen gün daha da güçleniyor. Biz de sadece petrol ve doğalgaz değil, maden ve elektrik sektörlerine de yatırım yaparak Somali halkının refahına katkı yapmak, dostluğumuzu pekiştirmek istiyoruz." ifadelerine yer verdi.


Oruç Reis Somali'ye ulaştı: Petrol ve doğalgaz arayacak - 6

Ardından Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından kabul edildiklerini belirten Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011'de gerçekleştirdiği Somali ziyareti sonrası ivme kazanan iki ülke ilişkilerinin, Oruç Reis gemisinin faaliyetlerine başlamasıyla yeni bir döneme girdiğini kaydetti.

Oruç Reis Somali'ye ulaştı: Petrol ve doğalgaz arayacak - 7

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Somali'ye gelişini ülkesi için tarihi olarak nitelendirdi.

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