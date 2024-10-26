Oruç Reis Somali'ye ulaştı: Petrol ve doğalgaz arayacak
Somali'ye giden Oruç Reis gemisi petrol ve doğalgaz arayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, "Somali'de hem deniz alanlarında hem kara alanlarında elde edilecek başarılar ülkelerimizin enerji güvenliğine ve halklarımızın refahına katkıda bulunacaktır." dedi. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ise Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Somali'ye gelişini ülkesi için tarihi olarak nitelendirdi.
5 Ekim'de İstanbul'dan yola çıkan Oruç Reis sismik araştırma gemisi Somali'ye ulaştı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Somali Petrol İdaresi arasındaki yeni anlaşmayla Somali kara alanlarında da petrol ve gaz aramaları yapılacağını bildirdi.