Oscar'ın habercisi 77. BAFTA Ödülleri'ne damga vuran anlar

İngiltere'nin Oscar'ları olarak bilinen BAFTA ödülleri önceki gece sahiplerini buldu. İşte Oppenheimer'ın 7 dalda ödül aldığı BAFTA'ya damga vuran anlar...

Oscar'ın habercisi 77. BAFTA Ödülleri'ne damga vuran anlar - 1

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belli oldu. Bu 77'ncisi düzenlenen BAFTA Ödülleri, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Albert Hall'de düzenlenen törenin sunuculuğunu David Tennant üstlendi.

77. BAFTA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

İşte BAFTA gecesine damga vuran anlar..

TÜRKİYE HABERLERİ

Oscar'ın habercisi 77. BAFTA Ödülleri'ne damga vuran anlar - 2

OPPENHEIMER'IN BAŞARISI

BAFTA'ya 13 dalda aday olan Oppenheimer, "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" başta olmak üzere 7 dalda ödül alarak geceye damga vurdu.

Oscar'ın habercisi 77. BAFTA Ödülleri'ne damga vuran anlar - 3

MICHAEL J FOX'UN ANONSU

1991 yılından bu yana Parkinson hastalığıyla mücadele eden Michael J. Fox, BAFTA'da "En İyi Film" ödülünü anons etti. Sahneye tekerlekli sandalye ile çıkan ünlü isim, ödülü anons ederken bir görevliden yardım aldı. Herkesi duygulandıran Michael J. Fox dakikalarca alkışlandı.

Oscar'ın habercisi 77. BAFTA Ödülleri'ne damga vuran anlar - 4

PRENS WILLIAM TÖRENE TEK BAŞINA KATILDI

Her yıl eşi Kate Middleton ile birlikte törene katılan Prens William bu kez tek başınaydı.

William, geceye katılan sanatçılarda tanışıp sohbet etti. O arada da "Kate gelemediği için özür dilerim" dedi.

Oscar'ın habercisi 77. BAFTA Ödülleri'ne damga vuran anlar - 5

CHRISTOPHER NOLAN'IN KONUŞMASI

Gecede Oppenheimer filmiyle "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görülen Christopher Nolan, ödül sonrası yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Gerçek hayatta dünyadaki nükleer silah sayısını azaltmak için uzun ve zorlu savaşlar veren kişi ve kurumlar var ve ben bu ödülü onların çabalarını kutlamak için kabul ediyorum."

Oscar'ın habercisi 77. BAFTA Ödülleri'ne damga vuran anlar - 6

MATHEW PERRY'NİN ANILMAMASINA TEPKİ YAĞDI

Törende geçen yılki törenden bu yana film endüstrisinden hayatını kaybeden isimler gösterildi.

Duygu yüklü bölümde Jane Birkin, Glynis Johns, Carl Weathers, Julian Sands, Tom Wilkinson, Tina Turner, Harry Belafonte, Alan Arkin ve Sör Michael Gambon anıldı. Bu anlarda Matthew Perry'den bahsedilmemesi ise tepkilere sebep oldu.

Tepkilerin ardından BAFTA'dan açıklama geldi. Açıklamada "Mayıs ayında düzenlenecek olan BAFTA Televizyon Ödülleri'nde ve internet sitemizdeki anma bölümünde Perry'nin onurlandırılacağını teyit ediyoruz" denildi.

Oscar'ın habercisi 77. BAFTA Ödülleri'ne damga vuran anlar - 7

PAUL LAVERTY'DEN FİLİSTİN PANKARTI

Ödül töreninde yapımcı Ken Loach ve senarist Paul Laverty, pankart açarak Gazze için ateşkes çağrısı yaptı.

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