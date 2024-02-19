Oscar'ın habercisi 77. BAFTA Ödülleri'ne damga vuran anlar

CHRISTOPHER NOLAN'IN KONUŞMASI

Gecede Oppenheimer filmiyle "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görülen Christopher Nolan, ödül sonrası yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:



"Gerçek hayatta dünyadaki nükleer silah sayısını azaltmak için uzun ve zorlu savaşlar veren kişi ve kurumlar var ve ben bu ödülü onların çabalarını kutlamak için kabul ediyorum."