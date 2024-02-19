Oscar'ın habercisi 77. BAFTA Ödülleri'ne damga vuran anlar
İngiltere'nin Oscar'ları olarak bilinen BAFTA ödülleri önceki gece sahiplerini buldu. İşte Oppenheimer'ın 7 dalda ödül aldığı BAFTA'ya damga vuran anlar...
İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belli oldu. Bu 77'ncisi düzenlenen BAFTA Ödülleri, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Albert Hall'de düzenlenen törenin sunuculuğunu David Tennant üstlendi.
77. BAFTA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
İşte BAFTA gecesine damga vuran anlar..