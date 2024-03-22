Osmangazi Belediyesi hangi partide? Osmangazi Belediye başkanı kimdir? Osmangazi Belediye başkan adayları

OSMANGAZİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Osmangazi Belediyesi Başkanı Mustafa Dündar Kimdir?

1965 Gümülcine doğumlu. İlkokulu Yunanistan'da bitirdi ve daha sonra Orta-Lise tahsili için Türkiye'ye gelerek öğrenimini Türkiye'de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olarak serbest Avukatlık yaptı.Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi'nin Yönetim Kurulu üyeliğini ve 3 dönem de başkanlığını yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş aşamasında Bursa Osmangazi İlçesi Kurucu Yönetim Kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 3 Kasım 2002 Milletvekili genel seçimleri sonucu 22. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili olarak Parlamentoya girdi.Türkiye Büyük Millet Meclisi Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk delegasyonu Üyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclis Dışişleri Komisyonu sözcülüğü görevini üstlendi. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Yunanistan parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığını yaptı.29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Bursa Osmangazi Belediye Başkanlığına seçildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise Osmangazi’de Cumhur İttifakı adayı olarak seçimlere giren Dündar, aldığı yüzde 51 oyla 3. kez Osmangazi Belediye Başkanlığına seçildi.Evli ve 3 çocuk babası olup İngilizce ve Yunanca bilmektedir.