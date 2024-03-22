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Osmangazi Belediyesi hangi partide? Osmangazi Belediye başkanı kimdir? Osmangazi Belediye başkan adayları

Osmangazi Belediyesi hangi partide? Osmangazi Belediye Başkanı kimdir? Osmangazi Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bursa Osmangazi Belediyesini hangi parti kazandı ve Bursa Osmangazi Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bursa Osmangazi yerel seçim sonuçları..

Osmangazi Belediyesi hangi partide? Osmangazi Belediye başkanı kimdir? Osmangazi Belediye başkan adayları - 1

OSMANGAZİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bursa Osmangazi Belediyesini 262.859 alınan oy ve %50.56 oy oranı ile AK Parti adayı Mustafa Dündar kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti %50.56
  • CHP %45.53
  • Saadet Partisi %1.96
  • BBP %0.98
  • DSP %0.35
  • DP %0.32
  • Diğer %0.31

TÜRKİYE HABERLERİ

Osmangazi Belediyesi hangi partide? Osmangazi Belediye başkanı kimdir? Osmangazi Belediye başkan adayları - 2

OSMANGAZİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Osmangazi Belediyesi Başkanı Mustafa Dündar Kimdir?


1965 Gümülcine doğumlu. İlkokulu Yunanistan'da bitirdi ve daha sonra Orta-Lise tahsili için Türkiye'ye gelerek öğrenimini Türkiye'de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olarak serbest Avukatlık yaptı.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi'nin Yönetim Kurulu üyeliğini ve 3 dönem de başkanlığını yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş aşamasında Bursa Osmangazi İlçesi Kurucu Yönetim Kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 3 Kasım 2002 Milletvekili genel seçimleri sonucu 22. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili olarak Parlamentoya girdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk delegasyonu Üyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclis Dışişleri Komisyonu sözcülüğü görevini üstlendi. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Yunanistan parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığını yaptı.

29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Bursa Osmangazi Belediye Başkanlığına seçildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise Osmangazi’de Cumhur İttifakı adayı olarak seçimlere giren Dündar, aldığı yüzde 51 oyla 3. kez Osmangazi Belediye Başkanlığına seçildi.

Evli ve 3 çocuk babası olup İngilizce ve Yunanca bilmektedir.
Osmangazi Belediyesi hangi partide? Osmangazi Belediye başkanı kimdir? Osmangazi Belediye başkan adayları - 3

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MUSTAFA DÜNDAR
  • ERKAN AYDIN
  • HAYATİ PAMUK
  • ÇETİN ORKUN ÖZELLER
  • CEVDET ŞEN
  • MEHMET SESKİR
  • YUNUS KOÇAK
  • GÜL POLA
  • RAYİF YİĞİT
  • İBRAHİM TUGAY ATEŞ
  • GÖKSEL SÖĞÜT
  • CEMİL BEKTAŞ
  • FERHAT TAN
  • ÖNDER ERSOY
  • HALUK BİLGİN
  • İLHAN MENGE
  • KERİM BULUT
  • RIZA TÜRKMENDAĞ
Osmangazi Belediyesi hangi partide? Osmangazi Belediye başkanı kimdir? Osmangazi Belediye başkan adayları - 4

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