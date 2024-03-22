Osmangazi Belediyesi hangi partide? Osmangazi Belediye başkanı kimdir? Osmangazi Belediye başkan adayları
Osmangazi Belediyesi hangi partide? Osmangazi Belediye Başkanı kimdir? Osmangazi Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bursa Osmangazi Belediyesini hangi parti kazandı ve Bursa Osmangazi Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bursa Osmangazi yerel seçim sonuçları..
OSMANGAZİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bursa Osmangazi Belediyesini 262.859 alınan oy ve %50.56 oy oranı ile AK Parti adayı Mustafa Dündar kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti %50.56
- CHP %45.53
- Saadet Partisi %1.96
- BBP %0.98
- DSP %0.35
- DP %0.32
- Diğer %0.31