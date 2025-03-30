Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi, yap-işlet-devret mi? Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2025

Bayramda otoyol ve köprülerin bir kısmı ücretsiz olarak hizmet veriyor. Ramazan Bayramı'nda seyahate çıkacaklar, Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi, değil mi konusuna açıklık getirmek istiyor. Bayramlarda yap-işlet-devret modeli haricindeki köprüler ücretsiz olarak geçiş sağlıyor. Peki, Ramazan Bayramı tatilinde Osmangazi Köprüsü ücretli mi?

Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi, yap-işlet-devret mi? Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2025 - 1

Osmangazi Köprüsü bayramda ücretli mi? Bayram tatilinin 9 gün yapılmasıyla ülke genelinde hareketlilik başladı. İstanbul'dan yola çıkacaklar ya da şehre gelecekler, Osmangazi Köprüsü'nün ücretsiz geçişlere dahil olup olmadığını araştırıyor. İşte, detaylar...

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Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi, yap-işlet-devret mi? Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2025 - 2

BAYRAMDA OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?

3 gün olan Ramazan Bayramı'nın tatili ise idari izinle 9 gün gerçekleştirilecek. Bayram boyunca bazı otoyol ve köprüler ücretsiz oluyor. Ücretsiz uygulamasına yap-işlet-devret modelli projeler dahil değil.

Osmangazi Köprüsü de yap-işlet-devret modelli olması nedeniyle bayramda ücretsiz hizmet vermiyor.

Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi, yap-işlet-devret mi? Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2025 - 3

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ

2025 yılı Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri şöyle:

1. sınıf 795 TL
2. sınıf 1.270 TL
3. sınıf 1.510 TL
4. sınıf 2.005 TL
5. sınıf 2.530 TL
6. sınıf 555 TL

Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi, yap-işlet-devret mi? Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2025 - 4

Osmangazi Köprüsü, 384 km otoyol, 42 km bağlantı yolu ile toplam 426 km uzunluğundaki İstanbul-İzmir Otoyolu’nun bir bölümünü oluşturuyor. Dilovası ile Hersek Burnu arasında inşa edildi ve İzmit Körfezi’nin iki yakasını bağlıyor. Köprü toplamda 2.682 m uzunluğundadır.

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