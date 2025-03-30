Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi, yap-işlet-devret mi? Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2025

BAYRAMDA OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?

3 gün olan Ramazan Bayramı'nın tatili ise idari izinle 9 gün gerçekleştirilecek. Bayram boyunca bazı otoyol ve köprüler ücretsiz oluyor. Ücretsiz uygulamasına yap-işlet-devret modelli projeler dahil değil.



Osmangazi Köprüsü de yap-işlet-devret modelli olması nedeniyle bayramda ücretsiz hizmet vermiyor.