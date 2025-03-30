Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi, yap-işlet-devret mi? Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2025
Bayramda otoyol ve köprülerin bir kısmı ücretsiz olarak hizmet veriyor. Ramazan Bayramı'nda seyahate çıkacaklar, Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi, değil mi konusuna açıklık getirmek istiyor. Bayramlarda yap-işlet-devret modeli haricindeki köprüler ücretsiz olarak geçiş sağlıyor. Peki, Ramazan Bayramı tatilinde Osmangazi Köprüsü ücretli mi?
Osmangazi Köprüsü bayramda ücretli mi? Bayram tatilinin 9 gün yapılmasıyla ülke genelinde hareketlilik başladı. İstanbul'dan yola çıkacaklar ya da şehre gelecekler, Osmangazi Köprüsü'nün ücretsiz geçişlere dahil olup olmadığını araştırıyor. İşte, detaylar...