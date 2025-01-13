Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? (2025 yılı otoyol ve köprü geçiş ücretleri)

2025 yılı için Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti belli oldu. Her yıl olduğu gibi bu yılda da ocak ayında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından, köprü, otoyol ve tünellerin 2025 yılı için geçiş ücretleri açıklandı. Osmangazi Köprüsü'nü sık kullanan vatandaşlar ise ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, 2025 Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu?