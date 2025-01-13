Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? (2025 yılı otoyol ve köprü geçiş ücretleri)

Osmangazi Köprüsü geçiş ücretinin ne kadar olduğu, on binlerce sürücü tarafından merak edilmeye başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü, otoyol ve tünellerin 2025 yılı için yeni geçiş ücretlerini açıkladı. Osmangazi Köprüsü için tek yön geçiş ücretinin araç sınıflarına göre yeni tutarları belirlendi. Peki, 2025 Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu?

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? (2025 yılı otoyol ve köprü geçiş ücretleri) - 1

2025 yılı için Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti belli oldu. Her yıl olduğu gibi bu yılda da ocak ayında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından, köprü, otoyol ve tünellerin 2025 yılı için geçiş ücretleri açıklandı. Osmangazi Köprüsü'nü sık kullanan vatandaşlar ise ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, 2025 Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu?

TÜRKİYE HABERLERİ

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? (2025 yılı otoyol ve köprü geçiş ücretleri) - 2

2025 OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti otomobiller için 795 lira, minibüsler için bin 270 lira oldu.

Yani böylelikle Osmangazi Köprüsü tek yön geçiş 795 TL'ye çıkarıldı. 

Osmangazi Köprüsü'nden çift yönlü geçiş yapacak olan bir otomobil 1590 lira ücret ödeyecek.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? (2025 yılı otoyol ve köprü geçiş ücretleri) - 3

2024 YILINDAKİ GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADARDI?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 33 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 70 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü 585 TL, Osmangazi Köprüsü 555 TL, İstanbul – Ankara Anadolu Otoyolu 187 TL, İstanbul- İzmir Otoyolu Osmangazi Köprüsü dahil 1370 TL idi.

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