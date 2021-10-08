Osmangazi Üniversitesi yerleşkesinde ücretli dönemi

Osmangazi Üniversitesi yönetimi, Meşelik Kampüsü'nde tıp fakültesi ile eğitim bilimlerinin güzergahlarına turnike ve hızlı geçiş sistemi koydu. Akademisyenlerden 50, idari çalışan ve öğrencilerden 30 lira geçiş ücreti alınmasına tepki var.

Haberler - DHA 08.10.2021 - 13:42

Osmangazi Üniversitesi yerleşkesinde ücretli HGS dönemi - 1

Osmangazi Üniversitesi yönetimi, iki fakültenin güzergahlarını turnikeler ve hızlı geçiş sistemi ile ayırdı. 

Araçlı geçişlerde 1 defaya mahsus akademisyenlerden 50 lira, idari çalışan ve öğrencilere 30 lira ve dışarıdan gelenler için 100 lira geçiş bedeli belirlemesine tepki geldi.

Üniversitedeki 5 farklı sendika, kararın iptali için açtı.

Osmangazi Üniversitesi yerleşkesinde ücretli HGS dönemi - 2

Üniversite yönetiminden konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Aaraştırma görevlisi Volkan Bayar’ın 2018 yılında 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldürdüğü olay hatırlatılan açıklamada şöyle denildi:

“Yerleşkeye araçlarıyla giriş yapmayı tercih edenlerin kimlikleriyle güvenlik nizamiyelerine başvurmaları halinde tamamen ücretsiz olarak geçiş yapmaları mümkün olacak, hızlı geçiş yapabilmek isteyenler içinse bir seferliğe mahsus olarak belirlenen kart bedelleri alınacaktır.” 

Osmangazi Üniversitesi yerleşkesinde ücretli HGS dönemi - 3

ESOGÜ Meşelik Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi’nde 2018 yılı Nisan ayında, de araştırma görevlisi olan Volkan Bayar, Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı tabancayla vurarak öldürmüştü.

Katil zanlısı 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Osmangazi Üniversitesi yerleşkesinde ücretli HGS dönemi - 4

OLAYDAN SONRA 5 KEZ KARAR ALINDI

Olayın ardından Valiliği Üniversite güvenlik koordinasyonu 2018, 2019, 2020 yılı mart ve ekim toplantılarının yanı sıra geçen ağustos ayında da yerleşkenin fiziki olarak bölünmesi ve giriş-çıkışların kontrol altına alınmasına dair 5 kez karar aldı.
Osmangazi Üniversitesi yerleşkesinde ücretli HGS dönemi - 5
ESOGÜ yönetimi kararlar doğrultusunda Meşelik kampüsündeki 3 güzergah için tıp fakültesi ile diğer birimlerin ayrılmasına ilişkin bariyerli ve ücretli hızlı geçiş sistemi kurulumuna başladı.

Araçlı geçişlerde bir defaya mahsus akademisyenlere 50 lira, idari çalışan ve öğrencilere 30 lira ve dışarıdan gelenlere ise 100 lira geçiş bedeli belirlendi.
Osmangazi Üniversitesi yerleşkesinde ücretli HGS dönemi - 6

SENDİKALAR DAVA AÇTI

Türk Eğitim-Sen 2 no'lu Şube Üniversiteler Şube Başkanı Gürol Yer, deki 5 sendikanın ücretli geçişler konusunda ortak hareket ederek kararın iptali için idare mahkemesine açtıklarını söyledi.
Osmangazi Üniversitesi yerleşkesinde ücretli HGS dönemi - 7
Üniversite yönetiminin bariyerlerle güzergah ayırmasına karşı olmadıklarını, ancak ‘’ ile ücretlendirilmesine tepkili olduklarını ifade eden Şube Başkanı Yer, “Bariyerlerin yapılması, yoğunluk ya da trafik durumu, yönetimin bileceği bir konu. Biz ücretlendirme kısmına tarafız ve tepkiliyiz. ’de 3 de aynı sistemi yapıyor. Anadolu Üniversitesi ve Teknik Üniversitesi kimseden bir kuruş para almıyor ama Osmangazi Üniversitesi burada yaptığı yatırımı bir anlamda çalışanlara rücu ediyor" dedi.
Osmangazi Üniversitesi yerleşkesinde ücretli HGS dönemi - 8

Yönetim kurulundan çıkan kararın iptali yönünde idari mahkemeye bir dosya hazırladıklarını belirten Yer, şöyle devam etti:

"Üniversitenin yaptığı yatırımın parasını da çalışanların vermesi kabul edilmez. Üniversitede 5 ayrı sendika daha var. Türk Sağlık-Sen, Öğretim Elemanları Sendikası, Tez-Koop-İş sendikası ve Tüm Sağlık-İş sendikası ortak bir karar aldık. Üniversitenin güvenliği sağlansın, girişler kontrol altına alınsın hiç itiraz etmiyoruz ama şu ücretlendirmeyi bir söyleseler. Niye bunun ücretini çalışanlardan istiyorlar? İstediğimiz cevap bu. Niye çalışanlardan isteniyor bu yatırımın karşılığı?"

Osmangazi Üniversitesi yerleşkesinde ücretli HGS dönemi - 9
Osmangazi Üniversitesi yerleşkesinde ücretli HGS dönemi - 10
Osmangazi Üniversitesi yerleşkesinde ücretli HGS dönemi - 11
Osmangazi Üniversitesi yerleşkesinde ücretli HGS dönemi - 12
Osmangazi Üniversitesi yerleşkesinde ücretli HGS dönemi - 13
Osmangazi Üniversitesi yerleşkesinde ücretli HGS dönemi - 14

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