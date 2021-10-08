Haberler - DHA 08.10.2021 - 13:42
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi yönetimi, iki fakültenin güzergahlarını turnikeler ve hızlı geçiş sistemi ile ayırdı.
Araçlı geçişlerde 1 defaya mahsus akademisyenlerden 50 lira, idari çalışan ve öğrencilere 30 lira ve dışarıdan gelenler için 100 lira geçiş bedeli belirlemesine tepki geldi.
Üniversitedeki 5 farklı sendika, kararın iptali için dava açtı.
Üniversite yönetiminden konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.
Aaraştırma görevlisi Volkan Bayar’ın 2018 yılında 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldürdüğü olay hatırlatılan açıklamada şöyle denildi:
“Yerleşkeye araçlarıyla giriş yapmayı tercih edenlerin kimlikleriyle güvenlik nizamiyelerine başvurmaları halinde tamamen ücretsiz olarak geçiş yapmaları mümkün olacak, hızlı geçiş yapabilmek isteyenler içinse bir seferliğe mahsus olarak belirlenen kart bedelleri alınacaktır.”
ESOGÜ Meşelik Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi’nde 2018 yılı Nisan ayında, üniversitede araştırma görevlisi olan Volkan Bayar, Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı tabancayla vurarak öldürmüştü.
Katil zanlısı Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Yönetim kurulundan çıkan kararın iptali yönünde idari mahkemeye bir dosya hazırladıklarını belirten Yer, şöyle devam etti:
"Üniversitenin yaptığı yatırımın parasını da çalışanların vermesi kabul edilmez. Üniversitede 5 ayrı sendika daha var. Türk Sağlık-Sen, Öğretim Elemanları Sendikası, Tez-Koop-İş sendikası ve Tüm Sağlık-İş sendikası ortak bir karar aldık. Üniversitenin güvenliği sağlansın, girişler kontrol altına alınsın hiç itiraz etmiyoruz ama şu ücretlendirmeyi bir söyleseler. Niye bunun ücretini çalışanlardan istiyorlar? İstediğimiz cevap bu. Niye çalışanlardan isteniyor bu yatırımın karşılığı?"