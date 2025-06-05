Osmaniye bayram namazı saati 2025: Osmaniye'de bayram namazı saat kaçta? (Diyanet Kurban Bayramı namazı vakitleri)
Osmaniye bayram namazı saati belli oldu. İslam alemi için birlik ve beraberliğin sembolü olan Kurban Bayramı’nda Müslümanlar, aynı safta bayram namazını eda edecek. Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas ve Toprakkale gibi ilçelerde yaşayanlar ise Kurban Bayramı namaz vakitlerine odaklandı. Bayram namazı, Kurban Bayramı’nın ilk günü 6 Haziran’da kılınacak. Peki, Osmaniye'de bayram namazı 2025 saat kaçta? İşte, Osmaniye bayram namazı saatleri…
2025 Kurban Bayramı yaklaşırken, Osmaniye'de yaşayan vatandaşlar bayram sabahı kılınacak namazın saatini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelindeki bayram namazı vakitlerini resmi olarak yayımladı. Bu kapsamda "Osmaniye'de bayram namazı saat kaçta?" sorusu da en çok aratılan konular arasında yerini aldı. İşte Osmaniye için Diyanet verilerine göre bayram namazı vakti.