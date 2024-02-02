Osmaniye'de 42 kişiye mezar olan binada "nehir kumu" kullanılmış

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde Esenevler Mahallesi'ndeki 12 katlı Çomu Plaza A Blok Apartmanı'nda 42 kişinin yaşamını yitirmiş 6 kişinin yaralanmıştı.

Apartmanının müteahhidi Hüner A. ve fenni mesulü Mehmet T. hakkında Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.



Sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Osmaniye 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, binanın beton kalitesinin iyi olmadığının gözlendiği, karot alımı sırasında beton içerisinde beton teknolojisine uymayan ve zayıflık teşkil edebilecek yabancı maddelerin olduğu belirtildi.



Raporda, karot işlemi sırasında karot suyuyla çamurun da aktığı, dolayısıyla betonarme elemanların betonunda yabancı maddelerin, özellikle ince malzemenin fazlaca bulunduğunun görüldüğü bildirildi.



Yapı denetimindeki yetersizlik nedeniyle yıkıldığı görüşüne varıldığı anlatılan raporda, şu ifadeler kullanıldı:



"Binanın statik hesabında etriye hesaplarının, bindirme boylarının, döşeme ve taşıyıcı sistemin, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik-1975 hükümlerine uygun olmaması nedeniyle statik proje müellifinin ve statik betonarme projeye onay veren mercilerin, mevcut beton mukavemetinin statik projede öngörülen beton sınıfı ve donatı koşullarını sağlamaması nedeniyle yapının fenni mesulünün ve müteahhidinin sorumlu olduğu görüş ve kanaatlerine ulaşılmıştır."