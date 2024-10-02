Osmaniye’de akılalmaz dolandırıcılık: Market çeki karşılığında kimlik bilgilerini alıp banka hesabı açtılar
Osmaniye’de akılalmaz bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Türkiye Pakistan İş İnsanları Platformu adına 500 liralık hediye çeki dağıtan şüpheliler, hediye çeki karşılığında vatandaşların kimlik bilgilerini toplayıp, videolarını çekti. Şüpheliler, bu kimlik bilgileriyle vatandaşlar adına banka hesabı açıp, işlem yaptı. Mağdur vatandaşların şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, 8 şüpheli kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla tutuklandı.
Türkiye Pakistan İş İnsanları Platformu adına hediye çeki dağıtan şüpheliler, kimlik bilgilerini aldıkları vatandaşların adına izinsiz şekilde banka hesabı açtı.