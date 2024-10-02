Osmaniye’de akılalmaz dolandırıcılık: Market çeki karşılığında kimlik bilgilerini alıp banka hesabı açtılar

Osmaniye’de akılalmaz bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Türkiye Pakistan İş İnsanları Platformu adına 500 liralık hediye çeki dağıtan şüpheliler, hediye çeki karşılığında vatandaşların kimlik bilgilerini toplayıp, videolarını çekti. Şüpheliler, bu kimlik bilgileriyle vatandaşlar adına banka hesabı açıp, işlem yaptı. Mağdur vatandaşların şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, 8 şüpheli kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla tutuklandı.

Osmaniye’de akılalmaz dolandırıcılık: Market çeki karşılığında kimlik bilgilerini alıp banka hesabı açtılar - 1

Türkiye Pakistan İş İnsanları Platformu adına hediye çeki dağıtan şüpheliler, kimlik bilgilerini aldıkları vatandaşların adına izinsiz şekilde banka hesabı açtı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Osmaniye’de akılalmaz dolandırıcılık: Market çeki karşılığında kimlik bilgilerini alıp banka hesabı açtılar - 2

HEDİYE ÇEKİ KARŞILIĞINDA VİDEO

Olay Osmaniye’de yaşandı.

Türkiye Pakistan İş İnsanları Platformu adına hazırlanan 500’er liralık market çekleri 12 bin 500 vatandaşa dağıtıldı.

İddiaya göre hediye çeki karşılığında vatandaşların kimlik bilgileri alındı, bazılarının da videoları çekildi.
Osmaniye’de akılalmaz dolandırıcılık: Market çeki karşılığında kimlik bilgilerini alıp banka hesabı açtılar - 3

HESAP AÇIP, İŞLEM YAPTILAR

Şüphelilerin kimlik bilgilerini aldıkları vatandaşlar adına bankalarda hesap açtığı öne sürüldü.

Şikayet üzerine harekete geçen emniyet güçleri, yapılan incelemede açılan bazı hesaplarda para giriş çıkışları olduğunu belirledi.

Osmaniye’de akılalmaz dolandırıcılık: Market çeki karşılığında kimlik bilgilerini alıp banka hesabı açtılar - 4

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 30 Eylül günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye’de akılalmaz dolandırıcılık: Market çeki karşılığında kimlik bilgilerini alıp banka hesabı açtılar - 5

KARA PARA AKLAMA SUÇLAMASI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Volkan Ö., Mert B., Nazlıcan İ., Haşim İ., Ufuk Ö., Ezgi B., Tuğçe Nur T. ve Sultan B. kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli Filiz A. Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliler, ifadelerinde, banka hesapları açılmasıyla ilgili bir bilgilerinin olmadığını belirterek haklarındaki suçlamaları reddetti.
Osmaniye’de akılalmaz dolandırıcılık: Market çeki karşılığında kimlik bilgilerini alıp banka hesabı açtılar - 6

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Dolandırıcılık olayıyla ilgili olarak Osmaniye Valiliği bir açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında 5 bin 192 mağdurun ifadesinin alındığı belirtilerek, mağdur vatandaşların herhangi bir maddi zararının olmadığı bildirildi.
DAHA FAZLA GÖSTER