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Osmaniye’de alt geçit çalışmasında tarihi kalıntılar bulundu

Anadolu Ajansı

Osmaniye'de inşaat sırasında eski bir yapıya rastlandı.

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    Osmaniye’de Musa Şahin Bulvarı üzerinde yapımına devam edilen "Devlet Bahçeli Alt Geçidi" projesi kapsamındaki kazılarda, tarihi olduğu düşünülen kalıntılar fark edildi.

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    Bunun üzerine inşaat çalışmalarına ara verilerek durum, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bildirildi.

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    Bölgeye yönlendirilen uzmanların ilk incelemelerinin ardından su kanalına benzeyen yapının tarihi niteliği olup olmadığı konusunda araştırma yapılması için Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna bilgi verildi.

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    Kurulun yönlendireceği ekiplerin alanda incelemeler yapacağı öğrenildi.

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