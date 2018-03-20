Osmaniye’de alt geçit çalışmasında tarihi kalıntılar bulundu
Anadolu Ajansı
Osmaniye'de inşaat sırasında eski bir yapıya rastlandı.
-
1
Osmaniye’de Musa Şahin Bulvarı üzerinde yapımına devam edilen "Devlet Bahçeli Alt Geçidi" projesi kapsamındaki kazılarda, tarihi olduğu düşünülen kalıntılar fark edildi.
-
2
Bunun üzerine inşaat çalışmalarına ara verilerek durum, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bildirildi.
-
3
Bölgeye yönlendirilen uzmanların ilk incelemelerinin ardından su kanalına benzeyen yapının tarihi niteliği olup olmadığı konusunda araştırma yapılması için Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna bilgi verildi.
-
4
Kurulun yönlendireceği ekiplerin alanda incelemeler yapacağı öğrenildi.
-
5
-
6
-
7
-
8