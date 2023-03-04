Osmaniye'de depremde dağdan kopan kaya, eve 20 metre kala durdu

"Köyün karşı yamacında da küçük kayalar yuvarlanmış ve ağaçlara takılmışlar. Eğer bu kaya durmasaydı önündeki evi yıkardı." diyen Saraç, 60 yıldır bu köyde yaşadığını ve bugüne kadar böyle bir olaya tanıklık etmediğini anlattı.