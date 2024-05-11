Osmaniye'de devasa kayalar ulaşımı felç etti

Osmaniye'de devasa kayalar ulaşımı felç etti - 1

Düziçi ilçesi Çatak Köyü girişinde dağlık alandan kopan kayalar yola düştü. Yola düşen devasa kayalar; Çatak, Yeni Farsak ve Yeşilyurt köy yollarını trafiğe kapattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Osmaniye'de devasa kayalar ulaşımı felç etti - 2

Bölgede herhangi bir can ve mal kaybı olmazken bölgeye Osmaniye İl Özel İdaresi tarafından bölgeye iş makinaları ve kırıcılar gönderildi.

Osmaniye'de devasa kayalar ulaşımı felç etti - 3

KAYALAR KIRICILAR İLE PARÇALANACAK

Bölgede çalışmalara başlayan İl Özel İdaresi ekipleri, büyük kayaları iş makinası gücüyle kaldırılamadı. Durum üzerine kayaların kırıcılar ile parçalanması için çalışma başlatıldı.

Osmaniye'de devasa kayalar ulaşımı felç etti - 4

Çalışmaların uzun süreceğinden dolayı vatandaşlar konuyla ilgili bilgilendirildi.
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Osmaniye'de devasa kayalar ulaşımı felç etti - 5

Bölgede yaşayan vatandaşlar can kaybının yaşanmamasından ve ekiplerin yolun açılması için çalışmalara başlamasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

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