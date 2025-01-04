Osmaniye’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Osmaniye’de kontrolden çıkan otomobil takla atarak tarlaya uçtu. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Osmaniye’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - 1

Kaza, Düziçi ilçesi Alibozlu köyü Hemenler mevkisinde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Osmaniye’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - 2

Edinilen bilgiye göre, Mehmet B. idaresindeki 80 ACC 333 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan tarlaya doğru takla attı.

Osmaniye’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - 3

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet B. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Fatoş B., ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Osmaniye’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - 4

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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