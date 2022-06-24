Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Osmaniye'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, oto sanayi sitesinde birçok iş yerini su bastı, 20'den fazla araç suya gömüldü. Devlet Bahçeli Alt Geçidi ise su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 24.06.2022 - 21:59 | Son Güncelleme : 24.06.2022 - 22:19

Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı - 1

Kentte akşam etkisini gösteren sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi'nde su baskını yaşandı.

Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı - 2

Oto tamiri üzerine hizmet veren sanayi sitesinde 25'ten fazla iş yeri, su baskınında zarar gördü. İş yerlerinin önünde ve içinde bulunan 20'den fazla araç ise suya gömüldü.

Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı - 3

Araçlar, su nedeniyle ilerlemekte zorlanırken bazı araçlarda yolda mahsur kaldı.

Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı - 4

Öte yandan, Devlet Bahçeli Alt Geçidi de su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı - 5

Belediyesi ve AFAD'a bağlı ekipler, bölgede bu baskınlarının zararlarını gidermek için çalışma başlattı.

Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı - 6
Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı - 7
Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı - 8
Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı - 9
Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı - 10
Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı - 11
Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı - 12

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