Osmaniye'de yaylada mahsur kalan çok sayıda kişi kurtarıldı

Yolun kaygan olması yüzünden üç aracın kaza yaptığını ifade eden Bulut, "Greyderle yolların tamamı temizlendi. Yalnız havanın soğuk olması nedeniyle yolda buzlanma var. Karayollarından gelen iki yol tuzlama aracı çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda yolda kalan araç yok. Yoldaki buzlanmadan kaynaklı ufak çaplı kazalar var. Sadece 15 kadar araç bulundukları yerde bırakıldı, araçlarda bulunanlar da tahliye edildi." şeklinde konuştu.



