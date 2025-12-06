Osmaniye'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 7 ölü, 10 yaralı
06.12.2025 10:17
Son Güncelleme: 06.12.2025 11:09
DHA
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'a çarptığı kazada 7 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.
Osmaniye'de katliam gibi bir kaza meydana geldi.
Adana-Gaziantep Otoyolu Bahçe ilçesi Ayran Tüneli yakınlarında saat 05.00 sıralarında SEÇ Turizm'e ait yolcu otobüsü, aynı güzergahta TIR'a çarptı.
Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
İhbarla bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Otoyolun Gaziantep yönü kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.