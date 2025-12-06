Osmaniye'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 7 ölü, 10 yaralı

06.12.2025 10:17

Son Güncelleme: 06.12.2025 11:09

DHA

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'a çarptığı kazada 7 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Osmaniye'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 7 ölü, 10 yaralı
IHA

Osmaniye'de katliam gibi bir kaza meydana geldi.

 

Adana-Gaziantep Otoyolu Bahçe ilçesi Ayran Tüneli yakınlarında saat 05.00 sıralarında SEÇ Turizm'e ait yolcu otobüsü, aynı güzergahta TIR'a çarptı.

 

Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Osmaniye'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 7 ölü, 10 yaralı 1
IHA

İhbarla bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Osmaniye'de yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 7 ölü, 10 yaralı 2
IHA

Otoyolun Gaziantep yönü kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı.

 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.